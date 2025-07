Cinco incógnitas a despejar en el nuevo proyecto

Raúl Melero Jueves, 3 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Cuenta atrás para que la Real Sociedad eche a andar en pretemporada. Una primera parte de la plantilla está citada el próximo lunes 7 para ponerse a las órdenes de Sergio. Habrá cambios respecto al plantel de este pasado curso, bastantes salidas y seguro que hay alguna llegada que refuerce el colectivo con dos propósitos bien claros: volver a Europa y llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey. Sin embargo, hay algunas incógnitas que despejar en cuanto a nombres propios, sistema de juego y composición de plantilla para un reto que tiene dos grandes novedades: el entrenador no es el mismo que en las seis últimas temporadas y tendrá su sello propio y estilo, y por primera vez en el último lustro no habrá competición europea. La carga de partidos será menor.

1 Salidas «Si algún club quiere fichar, deberá pasar por caja»

Se da por hecha, a no ser que haya un giro de guion sorprendente, la salida de Martin Zubimendi en este mercado estival y la afición realista cruza los dedos para que sea la única. La no clasificación para disputar competición europea hizo saltar las alarmas por si los equipos han podido fijarse en jugadores franquicia del club blanquiazul como Álex Remiro, Brais Méndez o Take Kubo. Por de pronto, todos ellos tienen contrato en vigor con el cuadro blanquiazul y en caso de que alguien se quiera hacer con sus servicios deberá pasar por caja. La Real en ningún caso quiere dejar salir a ninguno de sus jugadores y por lo que parece ninguno de ellos ha trasladado su deseo de salida. Todos tienen unas cláusulas muy altas, pero la Real no persigue en ningún momento hacer negocio, sino que Sergio Francisco cuente con todos ellos. Especial atención merece el centrocampista gallego. Tiene contrato hasta 2028 y una cláusula de 60 millones, pero habrá que ver qué sucedería en caso de que a Anoeta llegase una oferta interesante por el de Mos.

2 Medio del campo Gorrotxategi y Urko, sustitutos de Zubimendi

En el club está bastante interiorizado que llegarán 60 millones de euros procedentes de la cláusula de Martin Zubimendi. El dinero puede que no ahogue las penas por perder a un futbolista diferencial, aunque el primer equipo cuenta con numerosas unidades para cubrir la salida del '4' realista. Jon Gorrotxategi y Urko González de Zárate vuelven de dos provechosas cesiones al Mirandés y el Espanyol, respectivamente. Todo hace indicar que ellos serán el futuro timón de la nave realista, aunque pecaríamos de frívolos si comparamos al eibartarra y al gasteiztarra con el donostiarra. Del mismo modo que Zubimendi no es Illaramendi, ni el de Mutriku era como Xabi Alonso. También está la opción Turrientes, quien ha jugado en varios choque de 'cuatro'. No hay duda de que Sergio tiene materia prima en esa posición pero huelga decir que es un puesto vital. Si esta temporada se ha echado de menos a Robin Le Normand y Mikel Merino, ¿cómo no lo vamos a hacer con Zubimendi? Lo que se debe ir interiorizando es que la Real no va a jugar igual que cuando el de Gros se ponía el frac de director de orquesta.

3 Delantera ¿Hace falta un delantero o es suficiente con lo que hay?

La falta de gol la pasada temporada, 35 tantos en Liga, puede indicar que uno de los puestos a reforzar debe ser la delantera. Sin embargo, hay en nómina actualmente cinco atacantes: Mikel Oyarzabal, Orri Óskarsson, los tres cedidos (Jon Karrikaburu, Sadiq Umar y Carlos Fernández), y Arkaitz Mariezkurrena, que ha sumado apariciones con el primer equipo y podría tener un hueco. Todos ellos tienen contrato en vigor. No hay duda sobre los dos primeros, y la intención con el nigeriano y el sevillano es clara: se tratará de que salgan del club y se espera que el de Kaduna deje algo en caja que soliviente el gasto de 20 millones de euros que costó su traspaso del Almería. Ahora bien, la buena temporada de Karrikaburu le puede otorgar la oportunidad de quedarse en el primer equipo. No sería lógico que el baztandarra fuera al Sanse a Segunda o se le cediera en una nueva ocasión. El planteamiento del club será o bien quedarse con una tripleta Oyarzabal, Óskarsson, Karrikaburu o incorporar a un delantero que acompañe al capitán y al islandés. Las opciones en caso de que Sergio y sus colaboradores estén barajando un sistema con dos delanteros no varían mucho ya que otros jugadores como Kubo, Becker o incluso Barrenetxea podrían acompañar a un delantero como segunda punta.

4 Menos partidos Los minutos van a estar más caros al no haber Europa

La Real ha jugado 57 encuentros oficiales esta pasada temporada. No igualará esa cifra aunque llegue a la final de la Copa del Rey. Para llegar a ese último partido, que lo rozó la temporada pasada, serían ocho encuentros los que habría que disputar en el torneo del KO. 38 de liga más toda la Copa suman 46, lejos de los disputados esta pasada temporada. La carga de partidos será mucho menor en comparación a las últimas temporadas y hasta que no lleguen las primeras rondas coperas, solo habrá un encuentro por semana. La capacidad y necesidad de rotar a jugadores será menor. Eso provocará que los minutos de juego se vuelvan más caros. Cada puesto sobre el verde estará más cotizado y la competencia se incrementará al haber menos oportunidad para jugar. Puede que haya muchas más diferencias entre los jugadores que son titulares y los que aguardan su momento desde el banquillo. La pasada campaña Imanol llevó la política de rotación más generosa de toda su estancia en el banquillo blanquiazul, veremos cómo gestiona este aspecto Sergio.

5 Cambio de sistema La pretemporada dará pistas sobre el dibujo de Sergio

La trayectoria de Imanol ha ido siempre de la mano con un sistema claro de 1-4-3-3, que tuvo que cambiarlo en la temporada 2021/22 por la lesión de Oyarzabal a un 1-4-4-2 con Kubo y Sorloth de delanteros. El Sanse de Sergio sí que ha adoptado el dibujo del oriotarra pero la pretemporada puede ir dando pistas sobre cuáles son las intenciones del irundarra sobre el esquema que plantea sobre el césped. Puede haber variación en si habrá un único pivote, si se le da importancia a la mediapunta o si los extremos son muy abiertos o tienden más al centro. La sobrepoblación de centrocampistas puede hacer pensar que puede jugar con un 1-4-4-2, bien en rombo o con dos pivotes.

