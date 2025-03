Si el calcetín es talismán, que lo lleve al Bernabéu

Maite Jiménez Sábado, 22 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Arrancó una sonrisa a Imanol en los exteriores de Vallecas tras el disgusto por el empate firmado ante el Rayo porque le pidió una firma al entrenador de la Real Sociedad... ¡en unos calcetines con la imagen grabada del propio entrenador txuri-urdin!. «Han pasado varios días, pero sigo viendo el vídeo y me sigo emocionando», confiesa Cora Barciela en el programa Goazen Reala!, que se emite desde EL DIARIO VASCO, la protagonista de esta historia viral. «He recibido un montón de comentarios. Ha sido una locura, la verdad es que muchísima gente ha destacado, digamos, la humildad y la cercanía de Imanol con los aficionados. Ha sido muy bonito». El programa está disponible en la web www.diariovasco.com y en el canal de este periódico en Youtube.

Cora es mallorquina, reside en Madrid y tiene «verdadera pasión» por San Sebastián, según confiesa. «De ahí me viene un poco mi pasión por la Real Sociedad. Siempre que puedo intento acercarme a Donostia e intento seguir a la Real lo más cerca posible», dice.

No esperaba la reacción de Imanol. Ni ella ni quienes esperaban a los realistas al acabar el partido en la zona próxima al autobús de la Real Sociedad. «Me acordé de que tenía los calcetines puestos y me dije a mí misma que los tendría que enseñar. Me dio un poco de vergüenza hablar con él porque es el entrenador de la Real pero se lo tomó tan bien, se rió tanto, fue todo tan natural, que me hizo mucha ilusión, no me lo esperaba».

Si ya tenía una buena percepción del entrenador oriotarra, este gesto ha alimentado todavía más esa «buena imagen hacia él. Significó mucho porque estoy empezando en el mundo del periodismo y ver a una de las personas que más admiro en este mundo, que es Imanol, que es uno de mis entrenadores favoritos, verlo tan de cerca y poder interactuar con él, me pareció una cosa súper guay. Es ver que es una persona normal».

¿Y por qué unos calcetines grabados? «Soy una persona un poco 'random'. Vi por internet que se podían personalizar calcetines y tiré para adelante. Me los pongo cuando juegan o para ir al gimnasio. Es como un amuleto». En los calcetines también asoma el rostro del entrenador del Barcelona Hansi Flick. «Y suele funcionar, más o menos, para ganar partidos», asegura con una sonrisa.

«Que siga Imanol»

Cora Barciela quiere que Imanol siga en el banquillo de la Real Sociedad la próxima temporada y considera injustas las críticas que recibe. «Sé que hay mucha gente que no quiere que siga, pero yo creo que el problema de la Real es un poco más profundo que Imanol. Señalar a Imanol es incorrecto, hay muchos más problemas y hay muchos más factores que explican por qué la Real esta temporada no le está yendo tan bien».

Sigue todos los partidos de la Real Sociedad, ha estado un par de veces en el nuevo Anoeta, «donde se me pone la piel de gallina», y cumplió el «sueño» de cantar el himno en el estadio. «Me marqué ocho horas de bus, volví ocho horas por la noche y vi un 0-0. Me dolió un poco, pero fue increíble». Admite que después de residir en «muchos sitios de España» no descarta recalar en Euskadi porque «siempre he tenido conexión con el euskera y con el País Vasco».

Cora ya tiene en mente cuándo ponerse los calcetines otra vez, esta vez con la firma de Imanol. Será en la vuelta de las semifinales de la Copa. «No me los puse en el partido contra el United y creo que se notó». El outfit de Cora para el Bernabéu está preparado.

