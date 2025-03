Una aventura que continuará

Miguel González San Sebastián Viernes, 14 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Real alcanzó con su visita de anoche a Old Trafford su partido 120 en competición continental. Una aventura que arrancó hace 50 años en Chequia para jugar la Copa de la UEFA ante el Banik Ostrava y que Benoit Bastien quiso que tuviese su última parada en Mánchester, en uno de los templos del fútbol mundial ante un rival que ha conquistado la Champions tres veces. El resultado no fue el deseado y habrá que esperar a la próxima temporada para seguir haciendo historia. Porque jugar en Europa es lo que hace grande a un club y la Real puede presumir de haber viajado 20 años por el continente y ganado en 16 países, el último Dinamarca ante el Midtjylland.

El conjunto txuri-urdin no ha destacado por sus éxitos en los torneos internacionales, ya que solo en dos ocasiones ha superado la ronda de octavos, pero ha estado muy cerca de jugar una final de la Copa de Europa, algo que solo han hecho el Real Madrid, Barcelona, Atlético y Valencia entre los clubes de LaLiga. Un asistente alemán dio validez a aquel gol del Hamburgo en 1983 que dejó a los Ormaetxea con la miel en los labios en una eliminatoria que tuvieron que afrontar sin Kortabarria, Zamora y Satrústegui, lesionados, tres hombres claves en el equipo. Con ellos quizás estaríamos hablando de una Real campeona continental.

Competir más allá de los Pirineos nunca ha sido fácil para un club de la dimensión del guipuzcoano. Sus dos primeras participaciones le pillaron en la transición entre el equipo que había ascendido en Puertollano en 1967 y el que sería campeón en los ochenta, con unos jovencísimos Idigoras, Kortabarria, Satrústegui, Satrústegui y Zamora aprendiendo el oficio de mano de los Gorriti, Martínez, Urreisti, Arzak y compañía. De aquella época es el enfrentamiento ante el Liverpool con una visita histórica a Anfield saldada con seis goles en contra pero con un montón de experiencias que sirvieron para tutear al Inter en 1979 y para llegar tan lejos en la Copa de Europa de 1983.

Dos oportunidades de oro

Ésta ha pasado a la historia como la gran ocasión perdida porque nunca estuvo tan cerca la Real de jugar una final europea después de dejar en la cuneta al Vikingur, Celtic de Glasgow y Sporting de Lisboa. Pero la realidad es que aquel gran equipo llegaba machacado tras el Mundial 82, había perdido a Periko Alonso, fichado por el Barcelona, y tenía lesionados a varios de sus principales referentes. En este sentido, más dolió la eliminación en la Recopa de 1988 porque aquel año sí tenía un equipazo que acabó siendo subcampeón de Liga y de Copa ese curso tras golear por 0-4 al Real Madrid en el Bernabéu en las semifinales.

Después de eliminar al Slask Wroclaw, cayó en octavos ante un desconocido Dinamo de Minsk por el valor doble de los goles fuera, ya que el 1-1 de Atocha en la ida acabó siendo definitivo al no poder marcar allí (0-0). En el conjunto bielorruso estaba Aleinikov, mítico jugador de la URSS subcampeona de la Eurocopa 1988 ante Holanda y que luego ficharía por la Juventus, y Zygmantovich, que jugaría en la Liga con el Racing. Pero nada comparable con los Arconada, Gorriz, Gajate, Larrañaga, Zamora, Rekarte, Bakero, Begiristain y compañía. Pero entre que aquella eliminatoria fue en octubre, con el equipo aún sin rodar, y que la vuelta se disputó sobre un césped helado, la Real quedó apeada. Una pena porque en el camino hacia la final le esperaban el Malinas, futuro campeón, y el Atalanta, rivales que no eran mejores que los de Toshack.

Dos años más tarde, en la UEFA de 1989, volvió a quedarse con la miel en los labios. Tras dejar en la cuneta al Dukla de Praga, Sporting de Lisboa y al potente Colonia de Illgner, Hassler y Littbarski, cayó en cuartos a penaltis ante un Stuttgart al que fue superior en juego y ocasiones. Pero le faltó suerte desde los once metros o no supo buscarla antes. En semifinales se habría enfrentado al Dinamo de Dresde y en la final, al Nápoles de Maradona. Sin embargo, ya había perdido a Bakero, Txiki y Rekarte y no era un equipo tan fuerte como dos temporadas atrás.

Entre la despedida de Atocha en 1993 y 2013 tocó vivir una larga travesía por el desierto en la que solo viajó dos veces por Europa, en 1998 con Krauss y en 2003 con Denoueix. En la primera saboreó el triunfo ante el Sparta de Praga y el Dinamo de Moscú pero vivió el mazazo del asesinato de Aitor Zabaleta en el Calderón. En la segunda conoció la primera Champions como tal, una vez que dejó de existir la Copa de Europa, se midió a la Juventus de Buffon, Nevdev, Conte, Camoranesi, Davids y Trezeguet y caería en octavos ante el Lyon, el mejor conjunto francés de la época.

De los 120 partidos europeos, más de la mitad (64) los ha disputado en las últimas doce temporadas con Aperribay en la presidencia, que ha visto cumplido su deseo de los primeros años de mandato de tener a la Real en Europa de forma recurrente. En este tiempo, el club ha evolucionado y ha pasado de ir a la Champions a disfrutar en 2013 y caer contra el Krasnodar en el play-off de la Europa League de 2014, a competir con algunos de los mejores clubes del continente de tú a tú.

La barrera de octavos

En estas cinco últimas temporadas con Imanol en el banquillo ha ganado a campeones de Europa como el PSV Eindhoven, Benfica y Ajax, ha sido primero de grupo por delante del United en la 22/23 y del Inter en la 23/24, ha ganado en campos míticos como Old Trafford y el Estadio da Luz y ha salido viva de los del Nápoles, Leipzig o Inter. Éxitos que ayudan a escribir una historia aunque luego, en el momento de la verdad, no le hayan permitido superar la barrera de octavos, más por la entidad de los rivales que por deméritos propios.

El Manchester United, en dos ocasiones, el Leipzig, Roma y el PSG han sido sus verdugos en estos años, una muestra de los adversarios con los que se ha codeado. El conjunto francés, sin ir más lejos, apeó el martes al Liverpool con once jugadores de los que estuvieron presentes en la eliminatoria de hace un año ante la Real. Con la decepción por la eliminación tan presente, es difícil valorar estas cosas, pero ya les habría gustado a Villarreal, Sevilla y Valencia haber disfrutado de los 12 partidos europeos de la Real de esta temporada.

Comenta Reporta un error