Un Athletic sin gol y mermado por las lesiones

Miguel González San Sebastián Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Athletic de esta temporada dista mucho del que brilló en la pasada con la clasificación para la Champions League, aunque sigue siendo un equipo competitivo que arrancó la Liga con tres victorias consecutivas. La necesidad de tener que alternar la competición doméstica con Europa, los problemas físicos de su hombre más desequilibrante, Nico Williams, y las lesiones han hecho que los de Valverde afronten el derbi desde la zona media de la tabla. Eso sí, con la ventaja de venir de una semana limpia mientras que la Real ha debido afrontar compromiso copero con un viaje a Galicia para medirse al Negreira.

El cuadro rojiblanco cuenta, en teoría, con mejor plantilla que el año pasado porque ha soltado 22 millones en los fichajes de Areso (12) y Laporte (10) y ha incorporado a Robert Navarro del Mallorca mientras que solo ha perdido a De Marcos, que colgó las botas en verano. Sin embargo, los resultados no están siendo los esperados y desde el parón de septiembre presenta un preocupante bagaje de dos victorias, dos empates y seis derrotas en diez partidos oficiales.

En el último mes y medio solo ha sido capaz de ganar, y en San Mamés, al Mallorca (2-1) con un gol de Rego en el 82 y al modesto Qarabag (3-1) después de ir perdiendo. Los empates, sin mucho brillo, fueron en casa ante el Girona (1-1) y en Elche (0-0) hace dos jornadas, mientras que las derrotas se han dado ante el Alavés (0-1), Valencia (2-0), Arsenal (0-2), Villarreal (1-0), Borussia (4-1) y Getafe (0-1). Con la excepción del primer tiempo en La Cerámica y la segunda parte en Dortmund, normalmente con un juego bastante pobre.

Solo un tanto por jugador

El gran problema que tiene el cuadro bilbaíno es la falta de gol. En las diez jornadas del campeonato solo ha marcado nueve tantos, un registro que solo empeora el Oviedo con siete. Pero es que de esos nueve, tres han llegado de penalti. En cinco partidos se quedó sin marcar: contra Alavés, Valencia, Villarreal, Elche y Getafe. Hay un dato significativo que ilustra esta sequía y es que por primera vez en sus 95 temporadas en Primera ningún jugador ha hecho más de un gol en las diez jornadas iniciales. El año pasado Sancet llevaba cuatro goles a estas alturas.

La principal razón a la falta de fluidez ofensiva es que los jugadores llamados a marcar diferencias arriba están desaparecidos. Iñaki Williams, Nico y Sancet solo suman tres goles, uno por cabeza, y una asistencia. Los tres tantos, además, han sido de penalti. Berenguer ni eso. Los cuatro fueron claves el año pasado y en algún momento de estos meses que se llevan de temporada han pasado por la enfermería.

Especialmente significativo es el caso de Nico después de una renovación multimillonaria para impedir su fichaje por el Barcelona. El menor de los Williams se perdió seis partidos por la lesión muscular que sufrió con España en la ventana de septiembre, un periodo en el que el Athletic encajó cinco derrotas y un empate. Ahora lleva cuatro encuentros jugando pero no está al 100% debido a la pubalgia que arrastra del año pasado. Es más, en San Mamés se oyeron algunos pitos cuando fue sustituido la semana pasada ante el Qarabag.

Bajas también en defensa

En defensa tampoco está luciendo como la campaña anterior, en buena medida por las lesiones que han afectado a su retaguardia y a la sanción de Yeray por dopaje. Unai Egiluz se lesionó de gravedad en verano y ahora son bajas para el derbi tanto Lekue como Laporte, que no ha regresado con buen pie a Bilbao. A pesar de ello, y viniendo de una semana sin Europa, Valverde podrá formar con una buena defensa para el derbi con Areso o Gorosabel en la derecha, Vivian y Paredes en el eje de la zaga y Yuri en la izquierda. El problema lo tiene cuando se le acumulan los partidos y los minutos.

Y es que en el aspecto defensivo el Athletic se viene abajo en las segundas partes, cuando ha encajado nueve de los diez goles que ha recibido, lo que confirma que no puede mantener el ritmo en el trabajo sin balón durante los 90 minutos.

Aún y todo, el rojiblanco sigue siendo un equipo muy peligroso. Con todos estos problemas que arrastra está a dos puntos de Europa y en la Champions está en puestos de acceso a dieciseisavos de final a pesar de haber enfrentado a Arsenal y Borussia en dos de las tres jornadas.