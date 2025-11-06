André Silva, del baño en La Concha a golear en Elche

Imanol Troyano San Sebastián Jueves, 6 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El último plan que hizo André Silva en Donostia como jugador de la Real Sociedad en junio de 2024 fue bañarse en las aguas de la playa de La Concha junto a su pareja. El portugués ya tenía las maletas preparadas para dejar el que había sido su hogar durante la temporada 23/24, pero antes quiso disfrutar de un último momento de placer en vísperas de dar inicio a sus vacaciones.

El portugués apuró hasta el final su estancia en la capital guipuzcoana, consciente de que no iba a regresar para una nueva campaña. Un mes después le esperaban en Leipzig, que cuenta con un importante patrimonio musical y artístico, parques naturales, castillos y palacios de cuento de hadas, pero no una playa. El invierno en la ciudad sajona se alarga hasta mayo por lo menos, por lo que no se recomienda darse un chapuzón en las frías aguas del río Weiße Elster que atraviesa la localidad.

André Silva dejó la Real con cierta melancolía, disgustado por no haber podido demostrar todo el fútbol que atesora en sus piernas. Primero porque tuvo que recuperarse de una lesión importante en el muslo izquierdo que se produjo con el conjunto alemán meses antes de firmar por el cuadro txuri-urdin.

Más tarde, cuando concluyó su recuperación, sufrió diferentes lesiones menores que no le permitieron disfrutar de continuidad. Para entonces Oyarzabal era el nueve sin discusión del equipo e Imanol no creyó conveniente concederle más minutos.

Se despidió como realista después de jugar 26 partidos, la mitad de ellos como titular, y acumular un total de 1.063 minutos de juego, es decir, 40 minutos por partido y anotó cuatro goles. Ante el Sevilla, Granada y Valencia en Liga y frente al Andratx en Copa. Unas cifras insuficientes para un delantero de su talla, con experiencia previa en equipos como el Oporto, Sevilla, Milan o Eintracht de Frankfurt.

Cesión al Werder Bremen

La pasada temporada la Real incorporó a Oskarsson para reforzar su delantera y André Silva arrancó el curso en el RB Leipzig, pero en el mercado de invierno se marchó cedido al Werder Bremen. Este nuevo préstamo de tan solo medio año de duración tampoco consiguió recuperar la mejor versión del futbolista y el pasado verano fue traspasado definitivamente al Elche.

El conjunto alicantino, recién ascendido a Primera, sorprendió al firmar en propiedad al exrealista, ofreciéndole un año de contrato. Lo primero que hizo fue coger el dorsal nueve y ponerle encima su nombre completo, André da Silva, a diferencia del abreviado Silva que lucía como txuri-urdin.

Lleva tan solo tres meses a orillas del Mediterráneo, pero el cambio de temperatura le ha sentado bien. Inició la competición con el mejor promedio goleador de su carrera, marcando un gol cada noventa minutos, hasta principios de octubre, si bien en las últimas semanas ha aflojado su marcha. Ha anotado cuatro dianas en diez partidos de Liga.

Eder Sarabia le ha dado los galones para ser el ariete titular en un equipo en el que también se encuentran en nómina los puntas Rafa Mir y Álvaro Rodríguez. El técnico vizcaíno suele emplear un sistema con dos nueves arriba y el portugués es uno de ellos. Él siente la confianza del preparador y su forma de ver el fútbol fue una de las razones para cambiar Leipzig por Elche. «Me gusta el fútbol de asociación, el estilo ambicioso que tienen sus equipos», ha destacado.

Hoy cumple 30 años

El conjunto ilicitano se ha destapado como una de las revelaciones en el inicio del campeonato. Está situado en la novena posición, después de haber flirteado con las posiciones europeas en las primeras jornadas. Se mantiene a una distancia prudencial de la zona de descenso en su objetivo por la permanencia.

André da Silva cumple hoy 30 años. Es un hombre nuevo en Alicante, donde reconoce que sigue «aprendiendo como futbolista y como persona». «En esta vida cuando dejas de aprender es porque dejas de vivir. Los cambios de club y de equipo obligan a una adaptación», considera el delantero de Gondomar, que mañana será una de las amenazas a las que tendrá que hacer frente la defensa de la Real.

