Alma de romano y corazón txuri-urdin

Miguel Ángel Durán es extremeño de Mérida y un irreductible seguidor de la Real Sociedad desde su más tierna infancia. Es un emeritense enamorado de su localidad, socio y seguidor del Mérida y un 'realzale' de pro desde que su corazón extremeño se dejó conquistar por las paradas de Arconada, los regates de López Ufarte y los goles de Jesús Mari Satrústegui que veían sus ojos de niño soñador. No obstante, de cara a esta eliminatoria del Sanse contra el equipo de su pueblo, prevalece su deseo racional de ver fútbol de Segunda cada fin de semana sobre su 'corasón partío', como el de Alejandro Sanz. Va con la Asociación Deportiva Mérida.

Nacido en 1975, con seis años vio cómo un gol de Zamora sobre el barro de Gijón daba a la Real Sociedad de esa ciudad del norte llamada San Sebastián el título de Liga que en teoría correspondía al Madrid de Juanito: «Yo creo que de pequeño todos hemos querido ser Arconada», dice. «Yo a Luis y a López Ufarte los tenía idolatrados desde bien pequeño». Esa pasión la sigue derrochando por Mérida junto a sus hijos Daniel y Bianca, mellizos de 18 años, su otro vástago Martín, de nueve, al que allí denominan 'Martintxo', como Odegaard, y su sobrino Miguel, de seis. Ha conseguido inocularles el veneno no sin esfuerzo y por eso por las calles de ese conjunto monumental que es la 'Emérita Augusta' de los romanos no es tan inhabitual ver camisetas txuri-urdin con el escudo del balón coronado.

«Yo lo llevo con mucho orgullo, la verdad». Así es ser realista en la provincia de Badajoz. «Para identificarme muchas veces dicen: '¡Qué sí, Miguel el de la Real!'. Yo pregono a los cuatro vientos el equipo del que soy. Lo llevo por bandera». Y eso no es fácil en una región donde el Madrid y el Barça «se llevan la palma». Así lo explica Miguel Ángel: «Mi hijo andaba el otro día un poco enfadado porque le echaban en cara que la Real había perdido. Y yo le dije: 'Tú dile que nosotros no somos borregos, que no seguimos el camino de nadie'».

Sus descendientes quizá lleven las dos camisetas, porque también quieren hacerse fotos con las futuras estrellas de la Real, pero mañana serán más del Mérida: «La Real B tiene su tirón, pero al final no deja de ser un equipo filial que está para lo que está. Sin embargo, aquí en una ciudad como ésta de 60.000 habitantes, poder disfrutar del fútbol de Segunda División sería la leche, un pelotazo». 17 años llevan sin hacerlo...

El Mérida no sólo tiene arraigo en la ciudad romana, también en toda la región: «Yo trabajo en Oliva, que está a 33 kilómetros, y el 20% de los alumnos tienen sus camisetas y van los domingos a ver al equipo; me quedo alucinado». En principio, para él el favorito es el Mérida por historial, campo y afición, pero también da opciones al Sanse:«Los filiales son siempre impredecibles».

El Mérida es una plantilla facturada en base al Big Data. Por eso ha habido pelotazos y enormes decepciones. «Todo se basaba en revisar datos, datos y datos y en probar jugadores», relata el realzale de Mérida, que cita a los elementos más peligrosos del cuadro pacense: «Juanjo Sánchez, quien lleva la manija con calidad; Eslava, un delantero centro poderoso; los extremos Liberto Beltrán y Doncel y los centrales Nil Jiménez y Athuman».

Este blanquiazul romano alerta de otro factor que puede condicionar mucho este encuentro: el 'general bochorno'. Pese a que han retrasado a las 20 horas el inicio del duelo, la temperatura prevista rondará los 35 grados: «El calor es asfixiante, un calor seco», avisa. De hecho, en los últimos días de escuela tuvieron que suspender las clases y enviar a los niños a casa porque se había declarado la alerta amarilla por las altas temperaturas. «Va a ser costoso que lleguen a realizar un final de partido en plenitud de condiciones».

Los Durán han disfrutado muchísimo en estos años de éxitos de la mano de Imanol Alguacil, pero ahora lamentan la «deriva en el club y en el cuerpo técnico» que ha detectado en los últimos meses y que «ha desconcertado al aficionado». Da gracias infinitas al técnico de Orio por «mantenernos en la cresta de la ola» durante cinco años muy gratificantes pero «los últimos 15 días le han sobrado y sus declaraciones han afeado su salida».

En esa casa de Mérida son muy de Oyarzabal, aunque el primogénito, Daniel, es forofo de Zubimendi: «Ya le he dicho que nos va a durar poco». También espera Miguel Ángel que «no nos hagan esperar otros 34 años» para celebrar otro título. El de Copa de 2021 le hizo feliz aunque lo celebró en silencio, en casa, pese a estar a dos horas en coche de Sevilla. La pandemia y el toque de queda recluyeron a todos en sus domicilios y vaciaron La Cartuja. «Yo hablé con la Federación, les conté mi situación y les dije que tenía que estar. Les propuse que me pusieran allí a trabajar en lo que fuera, a colocar las lonas, pero no lo logré». Mañana sí podrá ir al Romano José Fouto con su alma de romano y corazón txuri-urdin.

