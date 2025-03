Sonrisas y lágrimas en el álbum de familia

Elisa López San Sebastián Lunes, 31 de marzo 2025, 02:00 Comenta Compartir

El abrazo entre Eneko Goia y Ramiro González después de su enfado por el enlace del TAV con el que el alcalde donostiarra y el diputado general de Álava zanjaron su desencuentro. Otro abrazo, y este más largo y emotivo, entre Andoni Ortuzar y Aitor Esteban, presidentes saliente y entrante del PNV. La emoción de Itxaso Atutxa, exdirigente jeltzale y mujer de Esteban, «ilusionada» ante la nueva etapa que se abre en su vida política y personal. La estampa entrañable de la exconsejera Arantxa Tapia en su papel de amona manejando la sillita de su nieta. O la foto del exlehendakari Urkullu junto a su sucesor, Imanol Pradales, y Andoni Ortuzar... Son solo algunas de las muchas imágenes que se registraron en las retinas de las casi 2.000 personas que se reunieron en el Atano III para completar un nuevo álbum en la historia del partido.

Y es que este domingo la emoción desbordó el frontón donostiarra. No cabía un alfiler. No faltó nadie. Todos querían estar cerca de sus líderes en un día tan especial, el día del cambio de rumbo del partido. Por eso, sobre las diez de la mañana los aledaños del emblemático Atano III eran ya un auténtico hervidero; cientos de personas que llegaban en autobuses de diferentes puntos de la geografía vasca y que confluían con los guipuzcoanos que se acercaban en coche o a pie. Pero si el exterior era un ir y venir de gente, el interior del templo de la pelota guipuzcoana no se quedó atrás. Casi una hora tardó la familia jeltzale en tomar asiento para seguir en directo el cónclave peneuvista.

Y más imágenes, las del año 1970, cuando Xabier Arzalluz pronunció en el Atano III –que todavía se llamaba Anoeta– su primer discurso en el primer mitin autorizado tras el franquismo, que se proyectaron a modo de homenaje al propio frontón. Y del pasado al presente. Las imágenes en blanco y negro dieron paso al emblemático tema 'Lau Teilatu' de Itoiz, versionado por Demode Quartet... con el volumen a tope, lo que desató una gran ovación, incluso algún baile que otro.

«Esto no ha hecho más que empezar y ya estamos emocionadas», confesaba un grupo de señoras de Tolosa, que se habían engalanado para una ocasión «que lo merecía». También jóvenes de EGI, que se estrenaban en una asamblea de estas características, no paraban de exclamar la alegría que sentían «por compartir espacio con líderes que son nuestros ídolos, no solo Ortuzar o Esteban, también muchos de los que estamos viendo aquí». Como otros militantes veteranos que recordaban los viejos tiempos con cierta nostalgia, «aunque mirando al futuro con optimismo y ganas de seguir trabajando por nuestra gente y por Euskadi».

Mujeres al poder

A media mañana, en la barra del bar del Atano olía a café negro y bizcocho recién hecho. Allí se produjeron otras imágenes, como la de mujeres con responsabilidades institucionales: la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria; Olatz Yarza y Nekane Arzalluz, concejalas del Ayuntamiento de Donostia, y Maite Peña, diputada de políticas sociales, compartían una animada charla en un momento de descanso de la asamblea. O como la de varias parejas con niños muy pequeños que no querían perderse un día para ellos «histórico». O la de un emocionado Andoni Ortuzar cantando un bertso con la melodía del tema popular vasco 'Aita semeak'.

La mañana transcurría entre imágenes sorprendentes o curiosos. Un grupo de dantzaris bailó a Esteban un aurresku con la música versionada. Y el photocall final. Como si de una boda se tratase, al concluir la cumbre, con varios gritos de 'Gora Euskadi Askatuta', fueron muchos los burukides que se subieron al escenario para hacerse fotos de compañeros, de amigos y de familia.

Finalmente no hubo ni catering, ni piscolabis para los asistentes, tal y como se había anunciado, aunque a la salida de la Asamblea, y junto al busto del pelotari Atano III que da nombre al frontón, fueron muchos los que improvisaron su propio 'mini camping' con sus sillas, sus bocadillos de tortillas de patatas y sus cervezas.

Comenta Reporta un error