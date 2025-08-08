PNV y PP, en pleno divorcio Desencuentro. El cruce de reproches por la acusación del popular Tellado sobre hipotéticos vínculos del partido de Esteban con la presunta trama corrupta Koldo-Cerdán eleva la tensión al máximo

El divorcio entre PNV y PP es ya casi un hecho. El último desencuentro protagonizado por el jeltzale Aitor Esteban y el popular Miguel Tellado certifica lo que ya era una separación anunciada aunque ninguna de las dos formaciones lo haya hecho oficial. Las acusaciones del secretario general del partido conservador sobre los hipotéticos vínculos del PNV con la presunta trama corrupta liderada por el socialista Santos Cerdán han enervado los ánimos y parece que no hay marcha atrás, sobre todo cuando llueve sobre mojado tras meses de choques motivados por cuestiones tan diversas como el euskera, el palacete de París, las transferencias, la coalición con el PSE o los pactos con Vox.

La discordia entre ambos partidos, sin embargo, tiene años de historia, tantos como los siete que han transcurrido desde que el 1 de junio de 2018, en medio de una situación política española convulsa, el PNV de Andoni Ortuzar tomó una decisión que sabía que conllevaba un evidente coste político y dio su apoyo a la moción de censura que Pedro Sánchez diseñó para descabalgar del Gobierno español al entonces presidente, Mariano Rajoy, tras la sentencia del caso Gürtel.

Corrupción «Aitor, estás metido en un gran lío». Miguel Tellado Secretario general del PP

Respuesta del PNV «Una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad» Aitor Esteban Presidente del PNV

En todo este tiempo han sido numerosos los encontronazos que han acabado dejando aparcados tiempos pasados de colaboración estratégica entre Sabin Etxea y Génova. La tensión subió, sobre todo, con las críticas al PNV por la reclamación del palacete de París cuando el mismo Tellado acusó a la formación jeltzale de «aprobetxategi» de Sánchez para «hacer caja» con el palacete de París: «Es miserable». En ese momento la respuesta de Esteban, aún portavoz jeltzale en el Congreso fue: «El señor Tellado es un torpe y un maleducado».

La polémica del euskera

Meses después la tensión subió con la polémica sobre el euskera, las declaraciones de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su plantón a los asistentes al encuentro, que acabó por interferir en la última Conferencia de Presidentes. «O se habla español o me saldré. No me pondré el pinganillo. Lo que pretenden es una golfada», afirmó al permitirse la utilización de las lenguas cooficiales en el encuentro con Pedro Sánchez. El lehendakari, Imanol Pradales, muy molesto con la polémica vivida en primera persona ya que fue él quien intervino en euskera durante el encuentro, le respondió que «la de Ayuso es una forma intolerante y monocolor de entender la sociedad, nos hace recordar momentos oscuros».

El desencuentro no quedó ahí porque días después la propia Ayuso volvió a arremeter contra el uso de la lengua vasca. «Dicen de catetos... ¿Saben lo que es cateto? Llamarse Juan y pedir que por favor en el País Vasco te llamen Jon, porque si no te quedas fuera del sistema o te quedas fuera de las subvenciones». Pardales respondió a Ayuso recordando que el propio Manuel Aznar, abuelo del expresidente del Ejecutivo, «firmaba como 'Imanol' muchos de sus escritos porque durante una época militó en el nacionalismo vasco».

La última gota que ha colmado el vaso ha sido el caso Koldo, con nuevas derivadas judiciales tras la entrada en prisión preventiva del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La ofensiva política de los populares ha ido directamente contra los jeltzales tras la entrevista que concedió el dirigente socialista desde la cárcel de Soto del Real en la que afirmó que su socio y empresario guipuzcoano Antxon Alonso medió con los jeltzales en las negociaciones para pactar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Aitor Esteban no ha dejado de negarlo, pero Cerdán insistía así en la publicación en La Vanguardia. Visto y no visto, a Tellado le faltó tiempo para entrar al choque y escribir en su cuenta de X: «Por qué mentiste, Aitor?» La frase aparecía junto a unas imágenes de Esteban en las que negaba conocer a Alonso ni saber quién era. El presidente del EBB replicó «cree el ladrón que todos son de su condición», comentario acompañado de una información que señalaba que Tellado había modificado su currículum en la web del PP eliminando la alusión a que era periodista.

El rifirrafe que comenzó como un cruce de mensajes en redes sociales ha derivado ya en un episodio de alta tensión política con afirmaciones del secretario general de los populares referidas a que «Esteban tiene un problema: la persona con la que negoció la investidura de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, hoy está en prisión». Esa declaración ha enervado aún más los ánimos del presidente del PNV. Era de esperar que las consecuencias del caso Cerdán y sus derivadas siguieran en el top informativo del mes más veraniego del año, pero no había señales suficientes para atisbar, como así ha sido, un enfrentamiento de altura entre PNV y PP.

