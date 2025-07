«Juan Mari fue un demócrata muy valiente»

Alberto Surio San Sebastián Viernes, 25 de julio 2025, 23:55 Comenta Compartir

El asesinato de Juan María Jáuregui el 29 de julio de 2000 fue un tremendo mazazo en la sociedad vasca. Al cumplirse 25 años de aquel crimen cometido por ETA, la necesidad de rescatar su memoria se convierte en un imperativo moral para muchos que le conocieron y la apreciaron. Margarita Robles, ministra de Defensa, recuerda perfectamente que 48 horas antes de su asesinato, mantuvo una conversación telefónica con el exgobernador civil de Gipuzkoa en el último Gobierno de Felipe González entre 1994 y 1996. Robles había sido secretaria de Estado de Interior. En aquel diálogo, el 27 de julio de 2000, de unos pocos minutos, la entonces magistrada de la Audiencia Nacional estaba en su despacho. Tenía prisa. Jáuregui, que era delegado de Aldeasa en el aeropuerto de Santiago de Chile, había vuelto a Gipuzkoa unas semanas. «Me voy de vacaciones y necesito organizar cosas del trabajo», señaló ella. «¿Dónde vas?», replicó él. «Me voy diez días a Irán», respondió. «¡Pero, cómo se te ocurre, con el riesgo que supone viajar allí»!, le señaló con cierto tono de cariñoso reproche.

Ampliar Contra el terrorismo. Juan Mari Jáuregui, Gobernador Civil de Gipuzkoa, y Margarita Robles, secretaria de Estado de Interior, en una rueda de prensa en 1995.

Robles repasa aquella conversación en su despacho y aún se lamenta del poco tiempo que tuvieron para hablar. Quedaron en verse en agosto, antes de que Jáuregui regresara a Chile. «Juan Mari quería cambiar de destino, se encontraba demasiado lejos», confiesa la ministra, que recuerda milimétricamente aquellas palabras. De hecho, estaba previsto que el 5 de agosto viajara a Buenos Aires y que después del verano se incorporase como subdirector del área internacional de Aldeasa al aeropuerto de Madrid Barajas. «No tenía miedo, y a veces era un poco ingenuo, pero nos ha dejado como mejor legado la Euskadi en paz por la que soñó y luchó, una Euskadi en la que han desaparecido los tiros en la nuca», asegura en declaraciones a DV. De hecho, admite que su asesinato fue quizá uno de los golpes personales más duros en la medida en que, además de antiguo colaborador, era un gran amigo. «Cuando al poco tiempo viajé a Chile y en el aeropuerto de Santiago vi las instalaciones de Aldeasa, en donde tenía que verme con Juan Mari, fui más consciente de aquel sinsentido tan atroz».

Hacia la una de la tarde de ese sábado 28 de julio, la entonces magistrada recibió una llamada del periodista Fernando Lázaro, uno de los investigadores del caso GAL, ya fallecido, con él que tenía una buena relación personal. «Margarita, a Juan Mari le han pegado un tiro, está debatiéndose entre la vida y la muerte». Jáuregui moriría a los pocos momentos. Horrorizada, Robles llamó a un dirigente de la izquierda aber-tzale con el que tenía una cierta relación para confesarle su desolación y su rabia. El asesinato era, además, una carga de profundidad contra quienes en el seno del Partido Socialista tendían puentes en busca de una salida dialogada.

Ampliar Pareja. Maixabel Lasa y Jáuregui, de jóvenes en los jardines del Palacio de La Cumbre en 1995.

Robles destaca el compromiso contra el terrorismo y por la democracia de Jáuregui en una época en la que ella misma, con un grupo de colaboradores -encabezado por el comisario de la Policía Judicial Enrique de Federico- había emprendido una batalla para 'limpiar' las cloacas de Interior. Jáuregui era una pieza en su equipo que se enfrentó al entonces jefe de Intxaurrondo, el teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo, al igual que la actual ministra. Fue ella la que se presentó en el acuartelamiento de la Guardia Civil para anunciar que «se había terminado eso de trabajar con red», en alusión a la cobertura que tenían los agentes antiterroristas por si 'se les iba la mano' en la lucha contra ETA. El mismo Jáuregui tendió un cebo a Galindo mientras comían juntos al decirle que sabía que al día siguiente un periódico iba a publicar la exclusiva del caso Lasa y Zabala, lo que provocó que su interlocutor se levantase de la comida apresuradamente.

Robles recuerda a Jáuregui. «Un demócrata valiente, un vasco honesto e íntegro, su compromiso era una Euskadi en la que no hubiera más muertes, y eso lo ha conseguido». Y subraya su legado en defensa del diálogo, de la negociación y de la palabra. «Él trabajó por todo ello, como tantos otros demócratas», señala. Más aún, precisamente cree que le asesinaron «por tender puentes». Lo mismo que cuatro meses después harían con Ernest Lluch, exministro de Felipe González.

Ampliar Tolosa. Exterior del Café Frontón, la mañana del 29 de julio en la que se produjo el atentado.

Los puentes rotos

El asesinato se produjo en plena resaca de la ofensiva Oldartzen. ETA intensificó aquel año su estrategia de intimidación contra los sectores no nacionalistas, en especial PP y PSE. Aun bajo el efecto demoledor de la ruptura del Pacto de Lizarra, que ETA responsabilizó a PNV y EA. ETA se ensañó contra algunos referentes del socialismo partidarios de ensayar una salida dialogada. Sabía que eso generaba graves tensiones en el PSOE y que ponía en peligro la relación entre los socialistas y el PNV, que se proponía quebrar a toda costa. El PSE se endureció y Jáuregui era crítico con su estrategia. «El único referente audaz es Odón Elorza», confesó minutos antes de recibir dos tiros en la cabeza.

Jáuregui, que militó en el PSOE procedente del Partido del Trabajo y del PCE, era muy consciente de que había que buscar cuanto antes una solución negociada al problema del terrorismo. Sabía que una nueva generación muy joven, muy fanatizada y muy radicalizada, se estaba enrolando en ETA sin ninguna memoria del pasado, como la que podían tener los militantes más veteranos de su época. La primera vez que fue detenido fue por su oposición al proceso de Burgos en 1971. El hoy expresidente del PSE, Jesús Eguiguren, propuso su nombramiento como gobernador por su perfil -un hombre de izquierdas y euskaldun- que buscaba también abrir el PSE al mundo nacionalista y legitimar al Estado en esa parte de la sociedad vasca.

Durante su mandato, no exteriorizó el pulso que mantuvo con Galindo, aunque fue en el juicio a este último, ya fuera del Gobierno Civil, cuando Jáuregui testificó con una intervención que pudo ser clave en el juicio por el caso Lasa y Zabala. Después de intervenir confesó a su mujer: «Me va a matar, no sé si ETA o Galindo». Hace unos meses, el historiador Luis Castells ha revelado un episodio muy extraño que le relató la propia Maixabel Lasa, esposa de Jáuregui, que narró cómo fueron manipulados los mandos de la cocina de gas de la residencia de La Cumbre, en la que entonces vivía el gobernador civil y que estaba custodiada por la Guardia Civil. «Estaban los mandos abiertos», dijo. Afortunadamente, Lasa sabía que lo último que hay que hacer en estos casos es encender un interruptor porque puede saltar todo por los aires.

Ampliar Diálogo. Ibon Etxezarreta, que participó en el atentado, y Maixabel Lasa en un diálogo restaurativo recogido en un documental.

«Maixabel Lasa ha seguido con la labor de Juan Mari», apunta Robles, que destaca la extraordinaria apuesta que ha hecho por la paz, la convivencia y la reconciliación en el seno de la sociedad vasca a pesar de no provenir estrictamente del mundo de la política. La ministra de Defensa confiesa que no ha visto completa aún la película Maixabel, solo a trozos. Le parece 'muy duro' el diálogo entre Lasa y el terrorista que participó en el asesinato de su marido. «No he podido», admite.

En alguna ocasión, Robles reveló la angustia que sintió en Interior entre 1993 y 1996, con los atentados terroristas. «Te levantabas por la mañana, sabías que había habido un atentado, personas asesinadas gratuitamente, sin razón y sin sentido. Ese dolor gratuito que genera el terrorismo... el no poder hacer nada, eso fue durísimo. En lo personal, yo perdí a un amigo y colaborador, una de las personas que más ayudó a resolver el caso Lasa y Zabala». Robles evoca el sincero compromiso de Jáuregui por haber abierto caminos que, con el tiempo, han llevado al final.

«¡Maixabel, ha pasado algo, no salgas de casa!» Aquel 29 de julio no fue una mañana cualquiera en casa de Juan Mari Jáuregui. Algo sospechaba. La noche anterior había soñado que lo mataban. Su mujer, Marixabel, como él le llamaba, sintió un escalofrío cuando se lo contó mientras él salía de su casa de Legorreta. Ella le dijo que no pensara en eso. Juan Mari había quedado en Tolosa para tomar un café con su amigo Jaime Otamendi, pero Maixabel Lasa no le acompañó porque por la noche le tocaba preparar la cena de cuadrilla. Sin embargo, al rato, su marido le llamó por teléfono para que fuera a Tolosa más tarde a acompañarle a comprar un par de camisas que luego llevaría a Chile. Aquel sábado, Juan Mari tenía la agenda repleta de compromisos sociales. Así ocurría cada tres meses, cada vez que regresaba a casa, porque entonces vivía a caballo entre Legorreta y Santiago de Chile, donde era el representante para Suramérica de una empresa de venta en aeropuertos. Un trabajo que le pesaba por lo duro de la enorme distancia que le separaba de su familia. Hacia las once y media, mientras charlaba y tomaba un café con Otamendi, dos miembros del comando Buruntza, Luis Carrasco y Patxi Makazaga, entraron en el concurrido Café Frontón y pidieron unas consumiciones. Al terminar se acercaron a Juan Mari, le dispararon dos tiros en la nuca, salieron por la puerta principal, se metieron en el coche en el que les esperaba Ibon Etxezarreta y se dieron a la fuga. No habían pasado ni dos horas desde que Juan Mari había salido de casa cuando sonó el teléfono y, Maixabel, a punto de marcharse, lo cogió. Era su hermano. Le dijo: «¡No salgas de casa. Ha pasado algo!». Entonces ella lo supo. Supo que le habían matado. Lo demás es muy difuso; el hospital, mucha gente, su hija que estaba en fiestas de Leitza con sus amigas. Tenía 19 años. Ya estaba en la universidad, en Huelva. Jáuregui, que tenía 49 años, fue trasladado con vida en una ambulancia medicalizada a la cercana clínica de La Asunción, pero falleció a la una de la tarde.

Comenta Reporta un error