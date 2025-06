Los guipuzcoanos valoran la calidad del vida del territorio y el 70% llega a fin de mes sin problema

Los guipuzcoanos viven bien y, al mismo tiempo, se siguen decantando en las urnas por EH Bildu, el partido líder de la oposición. Esa es una de las conclusiones que otorga el último Sociómetro de la Diputación. Los ciudadanos dan un notable a su situación económica personal y a su bienestar emocional. Un 70% de ellos asegura incluso llegar a fin de mes sin problemas y el 33% tiene una buena imagen de la actuación del Gobierno foral liderado por PNV y PSE, por apenas un 8,5% que tiene una visión mala. A pesar de unos resultados aparentemente positivos para la coalición de gobierno, EH Bildu sigue al alza en las encuestas y volvería a ganar en Gipuzkoa ensanchando su brecha con los jeltzales y alimentando sus esperanzas de recobrar el poder. Eso sí, preguntados los ciudadanos por cuál es el mejor partido para responder a los retos y problemas de futuro, la balanza está muy pareja. Un 20,7% se decanta por el PNV, tradicionalmente considerado un partido 'refugio' en situaciones de crisis, y un 20,3% por EH Bildu. Todo un reto para el análisis sociológico.

La izquierda independentista crece y el último Sociómetro le otorga un representante más a los 22 que tiene actualmente en las Juntas Generales. Un resultado reforzado con el estudio del Gobierno Vasco conocido el pasado viernes, en el que también recibe un asiento más en Gipuzkoa para el Parlamento Vasco, ahondando la brecha con el PNV, actual partido de gobierno junto al PSE en todas las instituciones vascas. La opción prioritaria por el principal partido de la oposición contrasta así con algunos datos reveladores sobre el bienestar de la ciudadanía guipuzcoana, que da un notable (7,52) a su estado anímico y que aprueba su situación económica personal (6,63).

Bienestar emocional Valoración de su estado anímico actual 0 = "Totalmente infeliz" 10 = "Totalmente feliz" Media 7,52 Desviación típica 1,45 No sé/No contesta 0,8% Las empresas contribuyen a la prosperidad y al bienestar de la sociedad NS/NC (9,8%) NO (19%) SI (38,1%)

A pesar de una percepción generalmente positiva, también hay cuestiones que preocupan a los guipuzcoanos. Una de las más evidentes recogida en el Sociómetro es la incertidumbre económica. La guerra arancelaria iniciada por la administración de Donald Trump, el conflicto bélico en Oriente Medio que puede bloquear el paso de mercancías o la guerra en Ucrania arrojan un escenario complicado también para el tejido productivo de Gipuzkoa. Los ciudadanos marcan con un 7 su preocupación sobre este ámbito, aunque la mayoría cree que el territorio está mejor preparado que otras zonas de Euskadi o el Estado para afrontar esa incertidumbre. Un 60% considera que las apuestas estratégicas de la Diputación ayudan a la competitividad y algo más, un 71,2%, apunta que las empresas guipuzcoanas contribuyen a la prosperidad y al bienestar de la sociedad. En este ámbito se dan diferencias significativas entre los votantes de los partidos: En EH Bildu el 66% cree que contribuyen, mientras en el PNV asciende al 84%.

Esa buena valoración a las estrategias de la Diputación foral también se ve reflejada en la pregunta de quién puede responder mejor a los retos y problemas del futuro en el territorio. Si bien los guipuzcoanos se decantan electoralmente por EH Bildu, en esta tesitura se produce un empate técnico entre los jeltzales y la coalición abertzale. Un 20,7% de las personas prefiere la gestión del PNV en estos casos, mientras que el 20,3% se decanta por la izquierda independentista. La franja de edad queda también claramente repartida: los menores de 45 años con EH Bildu y los mayores con el PNV. Apenas es el 3,1% de la ciudadanía la que confía en el PSE para afrontar los problemas del futuro. Cabe resaltar que un 15,8% no elegiría a ninguno y otro 38% no sabe o no responde.

Principales preocupaciones

La vivienda se afianza en la cima de las preocupaciones de los guipuzcoanos, ya que la mitad de ellos la señalan como el principal problema existente en Gipuzkoa. La falta de oferta y los precios casi inaccesibles para la compra y el alquiler han acentuado una crisis que preocupa más a los jóvenes. El 58,1% de las personas entre 18 y 29 años considera que es el principal problema, mientras esa cifra baja al 40,2% entre los 46 y 60 años. Aunque crece al 49,3% entre los mayores de 60 años.

Le sigue el desempleo y la precariedad laboral, que un 25,2% lo sitúa como primer problema. Con una afección similar en las diferentes franjas de edad, llama la atención que en la circunscripción del Oria esta cuestión está aproximadamente diez puntos por encima de las demás zonas del territorio. La sanidad, con un 20,4%, se coloca en tercera posición y confirma así que no ha habido variación respecto al Sociómetro que la Diputación publicó en enero. A partir de ahí se cuelan otras cuestiones que comienzan a adquirir importante calado en la sociedad como la inmigración, la seguridad ciudadana, la educación o el transporte público.

La situación económica personal de los guipuzcoanos no llega al notable pero aprueba con holgura. Un 6,63 que no varía apenas entre las diferentes franjas de edad o circunscripciones, pero que sí sufre una mayor diferencia si se toma en cuenta la intención de voto en las Juntas Generales. Los afines al PNV son los que aseguran estar más satisfechos con su situación económico con 6,91, seguidos de los de EH Bildu con un 6,82. En el otro extremo, con un 6,02, se encuentran las personas que no introducirían ninguna papeleta en las urnas. Cabe destacar que el 92,7% de los habitantes del territorio evalúa su situación personal por encima del 5.

La mitad considera que sigue igual y un 30% señala que ha empeorado en cuestiones económicas. Apenas un 2,4% dice que no consigue llegar a final de mes y un 25,7% apunta que en su hogar se llega de forma muy justa y haciendo restricciones. La mayoría, un 57%, llega a fin de mes sin problemas. Y mientras el 63,9% cree que su economía se mantendrá, el 44% piensa que pasará lo mismo con la economía guipuzcoana en los próximos años, que tiene que afrontar la incertidumbre mundial provocada, entre otras cuestiones, por la guerra arancelaria que ha iniciado a la administración de Donald Trump en EE UU.

Los guipuzcoanos dan un aprobado a los niveles de igualdad de género en la sociedad, pero no llega al notable. El sondeo del Sociómetro recoge una puntuación de 6,46 puntos en una escala en la que el 10 sería la «total igualdad». No hay gran variación entre géneros, aunque son los hombres con un 6.61 quienes dan mejor nota que las mujeres, un 6,33. Además, son los jóvenes de entre 18 y 29 años quienes creen que hay más igualdad.

Nivel de igualdad de género en la sociedad de gipuzkoa 0 = "Nula igualdad" 10 = "Total igualdad" Media 6,46 Desviación típica 1,75 No sé/No contesta 3,6%

La Diputación, bien valorada

Estas encuestas también preguntan sobre la propia Diputación y sobre «la importancia de que el Gobierno foral garantice la estabilidad económica» del territorio, algo que recibe un 7,59 por parte de la ciudadanía. Y sobre la relevancia de «garantizar la estabilidad política evitando la confrontación entre partidos», el gabinete de Mendoza recibe un 7,19. Asimismo, la imagen del Ejecutivo es buena para un 32,9%, ni buena ni mala para un 43% y mala para solo un 8,4%. La nota es un aprobado: 5,6.

Sobre la evolución de Gipuzkoa en los últimos cuatro años, dos al mando de Mendoza y otros dos con el exdiputado general Markel Olano, un 23,7% de la ciudadanía considera que ha ido a mejor, un 20,5% a peor y, la mayoría, el 54,1%, piensa que sigue igual.

A esos buenos resultados que recibe la Diputación se le suma que la diputada general es la líder política mejor valorada con una nota de 5,83, por delante del lehendakari Imanol Pradales y del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. Por contra, Mendoza es la líder menos conocida. Solo la reconoce un 41,6% de los guipuzcoanos, mientras el 81,2% sabe quién es Pradales y casi la totalidad, 97,7%, sitúa a Sánchez.

Valoración de líderes políticos Presidente del Gobierno Español Pedro Sanchez Nota media según labor y gestión 4,87 Lehendakari Imanol Pradales 5,68 Diputada General de Gipuzkoa Eider Mendoza 5,83

Reforma fiscal El 61,9% no sabe que se ha aprobado

La reforma fiscal ha sido uno de los mayores éxitos reivindicados por el Gobierno foral cuando se cumple el ecuador de la legislatura. Una norma económica que salió adelante en los tres territorios históricos gracias a los votos que Elkarrekin Podemos ofreció a los Ejecutivos de coalición formados por socialistas y jeltzales. A pesar de la importancia que han querido escenificar los partidos políticos en esta norma, un 61,9% de los guipuzcoanos no sabe que la reforma fiscal se ha aprobado. Curiosamente, los votantes de Podemos desconocen más esto que los afines a los demás partidos vascos. Además, la mayoría de los encuestados no sabe o no responde si la reforma promueve una fiscalidad más progresiva para que pague más quien más tiene –como han asegurado en todo momento los tres partidos que la han impulsado– y un 37,2% asegura que sí, mientras el 17,8% dice que no.

Reforma fiscal ¿Sabe que la diputación foral ha aprobado recientemente una reforma fiscal? ¿Esta promueve una fiscalidad más progresiva para que pague más quien más tiene? SI (37,2%) NO (61,9%) NS/NC (45%) SI (38,1%) NO (17,8%)

Euskera Un 6,22 de nota media a la salud del euskera

La salud del euskera y su exigencia en el acceso de puestos de trabajo en la administración pública copan en los últimos meses el debate político y social. Entre una percepción «muy mala» (0) y una «muy buena» (10), los guipuzcoanos le dan un 6,22, con una puntuación notablemente baja entre los votante de EH Bildu, que se queda en 5,85. Además, los no euskaldunes valoran mejor la salud del euskera con un 6,76, que los propios euskaldunes, que le otorgan un 6,02. Sobre si la actitud hacia el euskera está mejorando, las opiniones son muy repartidas.

Percepción de la salud del euskera en gipuzkoa 0 = "Muy mala" 10 = "Muy buena" Media 6,22 Desviación típica 1,62 No sé/No contesta 2,3%

Un 36,2% cree que sí, un 29,6% cree que sigue igual y un 31% considera que está empeorando. Los más críticos son los votantes de la izquierda independentista y los que menos los del PSE. Estos mismos son los que más piensan que la actitud sobre el euskera mejora, un 53,3%, algo menos de una decena de puntos por encima de los afines al PNV o a Elkarrekin Podemos.

Medios El Diario Vasco, líder en prensa e internet

El Diario Vasco es el medio de comunicación que más eligen los guipuzcoanos para informarse a través de la prensa y de internet. Así, el 14,1% de la ciudadanía asegura informarse con el formato físico de este periódico con una gran brecha sobre los siguientes medios: Gara (1,8%), Berria (1,5%) y Noticias de Gipuzkoa (1,2%). La versión digital de El Diario Vasco también es la opción más elegida en internet. Un 9% asegura conocer la actualidad del territorio a través de la web www.diariovasco.com, un porcentaje muy superior a los demás digitales. El Sociómetro también pregunta a los guipuzcoanos sobre la medida en la que les preocupa el impacto de las fake news en la sociedad, algo que recibe una nota de 7,55, por lo que existe una preocupación notable. Ahí son los mayores de 60 años quienes apuntan con mayor énfasis a este problema con un 7,83, mientras que los jóvenes entre 18 y 29 años son los más despreocupados con un 6,92.

Medio consultado para informarse de lo que acontece en su municipio Televisión Prensa Internet Radio El Diario Vasco Ayuntamiento N. de Gipuzkoa Guka Berria Otras páginas ETB2 ETB1 ETB1/ETB2 TVE 1/2 Otras cadenas El Diario Vasco Gara Berria N. de Gipuzkoa Otros medios Euskadi Irratia Cadena SER Radio Euskadi Onda Cero Otras emisoras 11% 5% 14,1% 9% 8,8% 4,3% 5,4% 1,8% 2% 1,7% 2,3% 1,5% 1,3% 1,3% 1,5% 1,2% 2,3% 2,7% 1,3% 0,7% 4,2%

Nacionalidad Más de la mitad se siente únicamente vasco

A la clásica pregunta sobre el sentimiento de nacionalidad, más de la mitad de los guipuzcoanos, un 52,2%, afirma que se siente únicamente vasco. Una tendencia en ascenso respecto a la última prospección realizada por la Diputación el pasado mes de enero, donde este parámetro se situaba en el 48% y ya había subido de un 43,9% anterior. Los más vascos que españoles, en cambio, siguen en descenso con un 16,2%, mientras en encuestas anteriores han marcado 18,7% y 18,2%. Los que se sienten tan vascos como españoles también firman una tendencia a la baja. Ahora son un 20,8% de la población la que se considera así, mientras en estudios anteriores eran el 24,2% y el 22,4%.

Apenas un 1,8% admite en esta encuesta que es más español que vasco, 6 décimas más que en el sondeo realizado en enero. Todavía menos son los que se consideran únicamente españoles: 1,4%. Si bien hace pocos meses eran un 2%.

