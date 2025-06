Los audios inciden en 'el Guipuchi' pero silencian las empresas

Las ocho grabaciones realizadas con su teléfono móvil por Koldo García en diversas conversaciones privadas con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el exministro José Luis Ábalos, que sustentan el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, contienen una treintena de referencias al nexo guipuzcoano de esta trama: el empresario elgoibartarra Antxon Alonso Egurrola. Aludido por los interlocutores como Antxon o, más habitualmente, como 'el Guipuchi', Alonso Egurrola queda muy expuesto en tres de los audios –en concreto los tres últimos, los archivos 6, 7 y 8, grabados por Koldo entre el 2 de febrero de 2022 y el 12 de diciembre de 2023–, aunque llama la atención que no se hace ninguna referencia a empresas presuntamente utilizadas por la trama como Servinabar o Noran Coop. El triángulo compuesto por Koldo, Cerdán y Ábalos era más discreto con los nombres de las personas jurídicas que con las físicas.

Los audios íntegros, a los que ha tenido acceso este periódico, muestran cómo los tres interlocutores, en conversaciones diferentes, hablan con mucha familiaridad de Antxon 'el Guipuchi'. Es Koldo el que introduce siempre su nombre, pero Cerdán y Ábalos dan muestras de conocerlo perfectamente. En los tres audios separados por casi dos años se aprecia también una evolución en la forma de referirse a Antxon Alonso, que pasa de ser «nuestro amigo 'el Guipuchi'» a reprocharle estar «en nómina» cuando Koldo tiene que estar mendigando que le coloquen en algún puesto de trabajo tras haber dejado el Ministerio de Fomento tras la abrupta salida de Ábalos, de quien era asesor, en 2021.

Koldo y Cerdán, en un bar

El mayor protagonismo de Antxon Alonso se produce en la grabación de una conversación que Koldo y Santos Cerdán mantienen en un bar el 2 de febrero de 2022. Para entonces Ábalos ya está fuera del Ministerio de Fomento y el que fuera su asesor le traslada a Cerdán las estrecheces económicas en las que se encuentran tanto Ábalos como él, hasta que Cerdán saca a colación la cifra de 550.000 euros, que la UCO atribuye a una supuesta mordida por dos obras en Murcia. Tras un intercambio de pareceres, surge por primera vez el apodo de 'el Guipuchi':

Koldo y Cerdán «Por el tema de 70, no, se los dio nuestro amigo el Guipuchi y le dio...»

–Cerdán: Dime de qué son los 550.

–Koldo: Los 550 son de Murcia, ¿vale? Que se les dieron dos obras, que son de 90 y 11O, ¿vale? Queda Tarragona, queda Logroño, que era de 90, ¿vale? Y queda Sevilla, que era de 100, ¿vale? La de Tarragona, si no lo recuerdo mal, creo que eran ochenta y pico, casi 90 y esas son las tres que quedan, ¿vale? A él se le tenía que dar, ahora mismo 450.000, 450, vosotros le regalasteis 70...

–Cerdán: (Interrumpe) (Ininteligible) ¿Sabes?

–Koldo: Por el tema de (Ininteligible) 70, no, se los dio nuestro amigo, el Guipuchi y le dio...

–Cerdán: (Interrumpe) Claro, pero de ahí... (Ininteligible)

–Koldo: (Interrumpe) Le dieron 70 ¿Qué es lo que pasa? Yo tenía de ahí algo, ¿vale? Y bueno... yo repito que ahora mismo puedo aguantar, pero puedo aguantar lo que puedo aguantar. Tengo a los 3 en el paro, o sea, es decir, estamos 3 en el paro. Sé que se le tendría que dar 450, según tus cuentas, si solo queda Sevilla, se le tendría que dar 300... no 250.

–Cerdán: Es lo que les dije yo, (Ininteligible) tienes que dar...

La conversación sigue otros derroteros y, más adelante, Koldo cambia el tono sobre Antxon Alonso al advertir a Cerdán de que el empresario podría haber citado al dirigente socialista en alguna conversación de whatsapp dos o tres años atrás, lo que solivianta al entonces secretario de Organización del PSOE. Koldo le informa de una disputa que mantendrían el dueño de Servinabar con un ingeniero de minas llamado Alfonso por unos proyectos fallidos:

«Me comentó 'es que este Antxon es un hijo de puta porque no sé qué', el Guipuchi, y me debe dos millones»

–Koldo: Antxon y el de Acciona le deben dinero a este, a Alfonso.

–Cerdán: ¿Sabes cuánto?

–Koldo: Una chorrada, me parece que son 200.000 pavos o 150.000 pavos de mierda, ¿vale? El problema está en que Alfonso, después de trabajar 3 años, 2 años y 8 meses, o algo así, bueno luego te lo voy a decir, está desesperado, él tiene cuatro hijos, ¿vale? Y te nombró.

–Cerdán: ¿A mí me nombró el qué?

–Koldo: Me dijo: (palabras de un tercero) 'oye, mira, Koldo, yo estuve tomando café aquí con él, porque él es el experto en minas, ¿vale? (...) Y entonces me comentó (palabras de un tercero) «es que este Antxon es un hijo de puta porque no sé qué», el Guipuchi, (balbucea) y me debe 2 millo... (balbucea) y yo sé que estuvo hablando con Lusanco (fonético) y ahora que es secretario de Organización, el muy hijo de puta no me quiere pagar esto, y él nombraba a Santos. Jefe, habla con Guipuchi.

–Cerdán: ¿Y a mí de qué me ha nombrado ese, si yo no tengo nada que ver en lo que... nada.

–Koldo: (se ríe) Yo sí que no tengo nada que ver.

–Cerdán: No, es que, es que, a mí nada, a mí que ni me nombre ni hostias, si tiene algo lo que tiene que hacer es ir al juzgado.

(...)

–Koldo: Yo no voy a decirle nada, habla con el Guipuchi y dile que no sea gilipollas y que hable con él. Yo no le dije que iba a hablar contigo, porque, no voy a ser tan gilipollas de decirle que voy a hablar contigo. Entonces lo que le dije es, oye mira, yo lo que haría es hablar con él, con el Guipuchi, habla con él, intenta hablar, llegar a un acuerdo y demás. Y digo, yo no sé por qué tenéis que meter a este tío, digo, que yo sepa no tiene nada que ver (reproduce palabras de un tercero) «No, no, no, no, no, porque al principio, hace 3 años y tal...». Y es verdad que (balbucea) hace tres años estabas tú, eso sí es cierto, y tiene whatsapp de Guipuchi a él. Entonces, yo creo tío, tampoco vas a meter...

–Cerdán: Entre ellos, si tienen alguna prueba, que la saquen.

–Koldo: Pero ¿qué tiene de whats-app de Guipuchi que te nombre a ti, tío? O sea, no hagas tú.

–Cerdán: (Ininteligible) Bueno, pues que dejen (Ininteligible) los dos, nombrarme a mí, ¿por qué?

–Koldo: Yo que sé, que no sé qué pone el whatsapp, yo te aviso, para que hables con Guipuchi. (...) Que hable con ellos y que lo arregle, pero si a mí me da igual.

–Cerdán: Y a mí también (Ininteligible) Que se los paguen, pero a mí que no me metan en nada.

–Koldo: Pero ese es el...

–Cerdán: O van a tener un problema de verdad.

(...)

«Yo creo que lo que deberías hacer es hablar con el Guipuchi para que todo esto llegue a un acuerdo»

–Koldo: Yo no me voy a meter en camisas de 11 varas, haz lo que tengas que hacer, yo te digo esto hay, para que tú tengas cuidado, ¿vale? Es decir, porque si el Guipuchi ha mandado hace 2 años un WhatsApp, nombrándote, oye tal y cual, no sé lo que pone, porque él lo que me dio a entender es eso, pero yo no los he visto. Él me dio a entender eso, entonces yo, dije vale, digo a ver, pues mira yo creo que lo que deberías hacer es hablar con el Guipuchi para que todo esto llegue a un acuerdo, es decir, llegar a un punto intermedio... Porque ya se han denunciado, ya están judicialmente, ¿vale? Pero te lo digo para que lo sepas.

(...)

–Cerdán: No pueden tener nada porque no hay nada.

–Koldo: Mira, algo que me ha enseñado Jose (Ábalos), y he aprendido muchas cosas de él, hay que evitar el problema antes de que salga.

Charla entre Koldo y Ábalos

El siguiente audio en el que aparece el nombre de Antxon Alonso es una conversación entre Koldo y Ábalos año y medio después de la anterior. En ella, ambos se duelen de que Cerdán les ha dejado de lado y, en un momento dado, Koldo hace una alusión descontextualizada a Antxon y a «varias empresas vascas»:

Koldo y Ábalos «Hombre, es que tema de don Antxon entró por varias empresas del País Vasco, y hay en varias empresas vascas y demás»

–Koldo: Hombre es que tema de don Antxon entró por varias empresas del País Vasco, y hay en varias empresas vascas y demás. Y él estaba con el asesoramiento que tenía hecho, que por eso estaban en el Centenario, ¡Jefe! Que no somos tontos... Es decir, que yo lo sé todo.

Poco después, refiriéndose de nuevo a Cerdán, añade:

–Koldo: Sí, 450.000 euros que te debe. Y a mí me debe 130 más otros 100, 5.500, o sea que imagínate. Y el hijo de puta de Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mí, ¿vale? Y a mí se me están hinchando los cojones. Yo contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad. Para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie. Pero el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante quince años y no me ha dado nada. Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de 500 que le daba el de Gipuzkoa y mil cosas más.

Minutos después, Koldo vuelve a hacer referencia al empresario elgoibartarra con todo detalle:

«Sí, pero que fue él, con Antxon, ¿vale? Antxon Egurrola, el Gipuchi, que como le estábamos jodiendo con el tema de...»

«Antxon en nómina»

Hay una última mención a Antxon Alonso en otro audio de una conversación entre Koldo y Cerdán grabada el 12 de diciembre de 2023. El exasesor vuelve a reprochar que no le hayan colocado en algún trabajo y le espeta a Cerdán:

«Mira, yo hablo de incremento de sueldo y... Antxon en nómina»

–Koldo: Yo a ti no te pido más. Luego te voy a dar un consejo. Parece mentira que yo te pueda dar un consejo a ti, que también se lo di a Jose (Ábalos) y tal. Mira, yo hablo de incremento de sueldo (Ininteligible) y Antxon en nómina. Y sigue cobrando.

