Alcaldes que eligen su propio camino

El mapa político de Gipuzkoa está liderado en su mayoría por tres grandes siglas tradicionales, EH Bildu , PNV o PSE, estas dos últimas con acuerdos de coalición en un buen número de localidades. Sin embargo, más allá de la batalla entre partidos, 20 ayuntamientos del territorio decidieron remar en otra dirección en los últimos comicios municipales de 2023 y buscaron fórmulas de representación municipal con sello propio. Decidieron concurrir como plataformas independientes y ganaron sus respectivas contiendas electorales. Se trata de denominaciones tan dispares como Denok bat, Abotsanitz, Ezkio Eraikiz, Ibiri o Herniope, entre otros, y suponen un 22,7% del total de los 88 consistorios de Gipuzkoa. Los 20 municipios son: Hondarribia, Leintz-Gatzaga, Mutiloa, Ormaiztegi, Gabiria, Olaberria, Ezkio-Itsaso, Beizama, Bidania-Goiatz, Albiztur, Arama, Abaltzisketa, Gaintza, Altzaga, Alegia, Hernialde, Alkiza, Belauntza, Berrobi y Asteasu.

Son agrupaciones de vecinos que nacen en el propio municipio, con proyectos pensados exclusivamente 'por y para el pueblo', alejadas de las dinámicas de los partidos tradicionales y populares. La mayoría pertenecen a municipios pequeños, que tienen entre los 1.900 habitantes de Alegia y los algo más del centenar de vecinos de Gaintza o Beizama. Destaca Hondarribia, con más de 17.000 habitantes, una de las principales localidades de Gipuzkoa.

Los motivos por los que estos ciudadanos han decidido agruparse en estas plataformas son diversos y responden al arraigo local, a cierta capacidad de autonomía y a una manera distinta y más práctica de gestionar la política. En muchos casos, estos municipios buscan liberarse de la dependencia de agendas externas y priorizar las necesidades de sus vecinos haciendo uso de una gestión más cercana y dirigida a ellos. Al fin y al cabo, la ausencia de vínculos con partidos tradicionales puede fomentar una mayor flexibilidad en la toma de decisiones, lo que ayuda a tener una implicación más directa con las comunidades pequeñas. Las plataformas independientes que gobiernan una veintena de pueblos de Gipuzkoa son el ejemplo claro de comunidades locales capaces de diseñar su propio camino para cubrir las necesidades del día a día o incluso proyectos de mayor envergadura reclamados por sus vecinos.

Cabe recordar el mapa político surgido de las últimas elecciones municipales de 2023, en las que EH Bildu se situó en cabeza con un 37,1% de los votos, consolidando su posición como primera fuerza política y confirmando su tendencia ascendente de los últimos años. El PNV, con un 28,6%, mantuvo su peso histórico y su capacidad de influencia en los principales ayuntamientos, mientras que el PSE-EE, con un 16,6%, logró afianzar su papel como socio habitual en los pactos de gobierno, especialmente en municipios estratégicos. Esos comicios se desarrollaron en un clima de fuerte competencia, especialmente en localidades como San Sebastián, Irun o Eibar, donde los partidos tradicionales centraron sus esfuerzos para retener alcaldías.

Iñaki Telleria Alcalde Belauntza (Denok bat) «Hay que buscarse la vida para resolver los problemas»

En Belauntza, la gestión municipal no pasa por las sedes de ningún partido tradicional como puede ser el PNV o EH Bildu. En su lugar, Iñaki Telleria, alcalde de la plataforma independiente Denok Bat, defiende un modelo centrado «por y para el pueblo». Tiene un propósito claro, «cubrir las necesidades de Belauntza, pensando en el pueblo y para el bien del pueblo», afirma su alcalde.

Sin la cobertura de una organización superior, el regidor explica que también tienen que hacer frente a los problemas y retos de todos los días. «Las dificultades se dan mucho en el día a día y hay que resolverlas de forma más autónoma, con tus propios medios», afirma. En este sentido, al no contar con la protección de un partido político, el alcalde hace hincapié en que «hay que buscarse la vida para resolver los problemas» y sacarse 'las castañas del fuego'. «Al final no cuentas con el paraguas de un partido político, por lo que tienes que espabilar y moverte más», insiste. Telleria tiene en cuenta la dificultad que esto supone e igualmente pone en valor «la libertad de tomar decisiones propias y que no vengan de arriba». En este sentido, Telleria destaca la necesidad de un equipo coordinado y cohesionado para poder sacar adelante los proyectos. «Es clave tener un buen conjunto como base, ya sea de abogados, técnicos o arquitectos», afirma.

A lo largo del año han podido llevar a cabo proyectos importantes entre los que destaca el del campeonato de fútbol: 'Belauntza Cup' que define como «bestial». «Hemos podido sacar adelante muchos proyectos importantes sin el respaldo de un partido político. Se puede decir que nos va muy bien», explica.

Telleria no deja de mirar hacía el futuro y tiene claro que su principal baza es prestar atención a los problemas que actualmente más preocupan a los ciudadanos de Belauntza. «Para lo que resta de año, nos gustaría concluir los trabajos de alumbrado y el porche público, en los que ya estamos trabajando. Con eso nos quedamos contentos», comparte.

Jon Zubizarreta Alcalde de Abaltzisketa (Herrigintza) «Abaltzisketa tiene que estar por encima delos partidos políticos»

La política local de Abaltzisketa no se mide en número de escaños o en rivalidad entre partidos. Jon Zubizarreta, alcalde del municipio, reivindica una manera de gobernar sencilla y firme: «No hace falta que se prometan frontones nuevos o escuelas... Simplemente que se gestionen las cosas bien. Si quieres, despacio, pero bien. No tenemos que ocupar el tiempo en competir con otras formaciones políticas», resume.

Zubizarreta no se considera «un experto», pero procura estar siempre «atento» a todos los temas. «A base de horas y voluntad se consigue llevar todos los proyectos adelante», expone. A la hora de gobernar, tiene claro que se puede prescindir de partidos y gestionarse con autonomía. «No nos tienen que decir nada desde fuera. Abaltzisketa tiene que estar por encima de los partidos. Tenemos que ser capaces de llevar nuestro pueblo. Así lo hicieron nuestros antepasados y así lo tenemos que hacer nosotros», manifiesta rotundo. Ese sentimiento de pertenencia está muy presente tanto en el ayuntamiento como entre los vecinos de Abaltzisketa. «Somos muy de pueblo. Tenemos mucho carácter, una identidad muy de aquí y nos queremos mucho entre nosotros», resalta.

Fijarse en otros pueblos

A la hora de afrontar nuevos retos, Zubizarreta admite que «en ocasiones es difícil saber cómo llevarlos adelante, pero al final fijándote en otros pueblos vecinos consigues tener referencias y abordarlos con mayor eficacia». Abaltzisketa cuenta con todo tipo de servicios, pero entre sus principales necesidades se encuentra la vivienda. «Queremos sacar adelante nuevas viviendas. Es lo que más falta nos hace falta. En cuanto al resto de servicios tenemos de todo, desde liburutegi, gimnasio, eskola... Estamos bien posicionados como localidad», mantiene.

Zubizarreta admite que el oficio de alcalde es «duro», pero no puede negar que «al final todos los trabajos que haces por tus vecinos te satisfacen ampliamente. Desde la tarea más sencilla a la más complicada, todo es gratificante».

Endika igartzabal Alcalde de Gabiria (Gabiria hautesle elkartea) «No estar vinculado a un partido ayuda a enfocarse en el pueblo»

Gabiria es otro ejemplo de municipio guipuzcoano en el que gobierna una plataforma independiente al margen de los grandes partidos. Históricamente ha funcionado como una candidatura municipal elegida «de forma abierta» entre los gabiriatarras. «Alguna legislatura ha gobernado un partido político, pero en las últimas ocho legislaturas hemos concurrido con candidaturas municipales independientes», repasa el alcalde.

La base de su gestión, explica, tiene un objetivo principal: «ser transparente con el pueblo y que tengan presentes todas las actividades que se están llevando a cabo». En el Ayuntamiento de Gabiria trabajan organizados en cinco comisiones.

A diferencia de un partido político tradicional, Igartzabal destaca que «lo bueno de nuestra candidatura municipal es que el ciudadano del pueblo nos ve como representantes locales más cercanos». Y añade que «al no estar vinculado a un partido político hace que la gente nos vea todavía mas enfocados por y para el pueblo». «De este modo nos podemos centrar, sin ningún tipo de distracción, en los intereses locales. No nos condicionan las agendas externas», explica.

Igartzabal también mira hacia el futuro buscando dar respuesta a necesidades concretas de la comunidad. En los próximos meses centrarán sus esfuerzos en una iniciativa novedosa. «Tenemos un proyecto bastante bonito, queremos destinar unos terrenos municipales que tenemos disponibles desde la legislatura pasada para que los jóvenes del pueblo puedan construir sus casas», destaca el alcalde. «Estamos muy ilusionados y el proyecto está generando mucha expectación», explica.

Joseba Telleria Alcalde de Ezkio-Itsaso (Ezkio Eraikiz) «Somos cuatro gatos, lo importante es remar en la misma dirección»

En Ezkio-Itsaso la política se entiende como un ejercicio de cooperación más que de confrontación. Su alcalde, Joseba Telleria, reconoce que a nivel de funcionamiento no cree que difiera «en nada» una plataforma independiente de un partido político, a la hora de gobernar. Sin embargo, aprecia que, en ocasiones, «los partidos tienden mucho a dividirse en bandos, lo cuál no ayuda nada a los pueblos».

El alcalde de Ezkio-Itsaso hace hincapié en que lo importante es «trabajar por el pueblo y no por el partido». «Somos cuatro gatos y lo que hace falta es remar en la misma dirección», insiste. Su visión a este respecto es clara: «Aquí nuestro cliente es el pueblo y hay que invertir en el pueblo». Para asegurarse de ello, antes de formar una candidatura en este municipio, se lleva a cabo una consulta abierta entre los vecinos para que cada uno proponga a los diez candidatos que más le convencen. «No nos presentamos porque sí, lo hacemos con el pueblo», explica Joseba Telleria, que llegó al cargo tras el fallecimiento del anterior alcalde, Tomás Etxaniz.

El actual regidor comenta que «siempre ha escuchado» que es mejor presentarse avalado con un partido, pero en su caso, aclara que «nunca nos hemos sentido ninguneados o rechazados» como plataforma. Es más, recalca que «en ese aspecto trabajan igual que los partidos», matizando que «la diferencia es que no están atados a nadie».

«Herri plana»

Telleria explica también uno de los proyectos más ambiciosos que tienen entre manos, su 'Herri Plana'. Se refiere al plan general que servirá como hoja de ruta para ejecutar las actuaciones que tienen previstas a corto, medio y largo plazo. «En un pueblo pequeño como el nuestro, este tipo de planes requieren de mucho esfuerzo, dinero y tiempo», admite. «Tenemos previstas actuaciones muy diversas, que van desde los cambios urbanísticos hasta las mejoras sociales, como retos para los próximos 25-30 años», detalla.

