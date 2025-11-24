Santa Cecilia era una tapadera para sorprender a Elortegi

Los participantes en el homenaje aJosé Igacio Elortegi al término del evento celebrado en la iglesia.

Elena Viñas Pasaia Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:13

San Pedro se convirtió este pasado sábado en escenario de las celebraciones especiales llevadas a cabo con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Acompañados por el buen tiempo, el Ayuntamiento de Pasaia, Pasaia Musikal y la Escuela de Música Juanje Neira organizaron diferentes actividades con la colaboración de numerosos agentes locales y asociaciones.

Todos los participantes se dieron cita minutos antes de las cinco de la tarde en la Torre, punto de partida de una kalejira a la que se fueron sumando incontables vecinos de todas las edades. Juntos desfilaron por la calle vieja en dirección a Erti, para continuar por el frontón y, finalmente, la iglesia.

En el templo, lleno de gente, tuvo lugar la segunda parte del acto programado. El evento comenzó con el Grupo de Gaiteros de Antxo poniendo banda sonora a la entrada de la Comparsa de Gigantes de Pasaia. Las figuras de cartón piedra bailaron la pieza Vals para violines para, a continuación, realizar una reverencia ante el altar.

Fue el preludio del primer homenaje de la tarde, que estuvo dedicado a la Banda de Pasai Antxo, en el centenario de su fundación. Para ello, los presentadores del acto, Jasone Sistiaga , integrante de San Pedroko txistulari elkartea, e Inaxio Ríos 'Txino', miembro de Tirri-Tarra, dieron lectura a un texto conmemorativo: «Hoy nos reunimos aquí para celebrar los cien años de la Sociedad Musical Pasaitarra, homenajeamos a la institución que desde 1925 ha formado parte de la vida de nuestro pueblo».

Ambos relataron los cambios y algunas anécdotas vividas por la banda en estos cien años de historia, antes de terminar con unas bonitas palabras: «La Sociedad Musical Pasaitarra se ha mantenido activa durante este largo tiempo, fomentando la cultura y organizando eventos en el distrito, labor con la que continúa a día de hoy. Son cien años en los que muchas personas han dedicado su tiempo y esfuerzo a mantener viva la música en nuestro pueblo. A todas ellas les debemos gratitud».

José Ignacio Elortegi, miembro fundador de Ondartxo Elkartea, y Gorka Miranda, director de Pasaia Musikal, hicieron entrega de varios obsequios institucionales al presidente de la banda, Txema Hernández. Seguidamente, llegó el turno de Illumbe Banda y Tirri Tarra, que interpretaron la pieza Vasconia.

«Un militante comunitario»

Para dar continuidad al acto, se celebró un segundo homenaje, en este caso, sorpresa. Txema Hernández leyó un panegírico destacando la aportación musico-cultural de José Ignacio Elorteg. «Nos reunimos hoy -refiriéndose al sábado- para reconocer a una persona que, con discreción y constancia, ha tejido durante décadas gran parte del alma cultural y comunitaria de nuestro pueblo. José Ignacio Elortegi es de esas personas que conoce hasta las gaviotas, y las gaviotas le conocen a él a base de verle en tantas y tantas salsas. Siempre presente, casi siempre desde la sombra, pero imprescindible en todo lo que hace latir nuestro pueblo», explicó Hernández ante el público.

El presidente de la banda aseguró que «la pasión de José Ignacio por Pasaia no es una pose, es algo visceral, es algo auténtico, que le lleva a estar en cada iniciativa que fortalezca nuestra identidad: un verdadero militante cultural, social y comunitario».

Txema Hernández añadió que «por eso, en este día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, ya era hora de que una de esas efemérides que tanto te gustan te incluya a ti -en alusión a Elortegi-. Porque quien tanto se ha dedicado a recordar y homenajear a otros, merece ser recordado y homenajeado también».

Un sorprendido y emocionado José Ignacio Elortegi recibió el reconocimiento y el aplauso de cuantos llenaban la parroquia de San Pedro. En nombre del Ayuntamiento, la sanpredotarra Miren Murua, quien hoy recogerá el acta de concejal de Consistorio, le dedicó un especial agradecimiento: «Muchas y muchos podrían pensar que la fuerza de un pueblo está en grandes o sonadas iniciativas. Pero nosotras sabemos que la fuerza de Pasaia está en todo ese trabajo que se hace por detrás y en silencio. Y en ese trabajo has estado tú desde siempre. José Ignacio, le has dado mucho a este pueblo. Mucho más de lo que piensas y, probablemente, más de lo que imaginarías nunca: tiempo, ideas, trabajo, amor, paciencia, fuerza, orden, memoria...»

Murua prosiguió declarando que «San Pedro es música gracias a personas como tú. Es danza, es copla, banda, coro, txistu, gaiteo, memoria... Y todo eso no se sostiene solo. Todo esto lo sostienen las personas. Y tú eres una de esas personas imprescindibles».

Entrega de múltiples regalos

Sus palabras dieron paso a la entrega de varios recuerdos que el homenajeado recogió de manos de distintos representantes municipales. De este modo, en nombre de Pasaia Musikal, Juanje Neira le hizo entrega de una placa; las ediles de EH Bildu Miren Murua y Laura Ré le regalaron una txapela y una botella de champán; la jeltzale Loreto Osa le colocó un pañuelo y la socialista Lore Suárez le dio un ramo de flores.

Además, representantes de Tirri Tarra y de Lamia Dantza Taldea también le quisieron dar sendos obsequios: una escultura y otra txapela. Asimismo, varios grupos de la localidad le bailaron un aurresku de honor, con la música de Itsasmendi Txistu taldea. Juanje Neira, homenajeado igualmente por sorpresa en el año 2024, se unió a bailar el aurresku.

El acto finalizó con la interpretación de 'Regatas en San Sebastián', un tema propio del cancionero popular sanpedrotarra, al que sumaron sus voces todas las personas asistentes.

Posteriormente, vecinos de San Pedro le hicieron entrega de otro pañuelo al homenajeado y más recuerdos. Para finalizar, todos ellos se sacaron una foto de familia dentro del templo.

En el acto tomaron parte Pasaiako Musika Fundazio Publikoa–Pasaia Musikal, Illumbe Musika Banda, Illumbe Txistu Taldea, Sorginarri Txistu Taldea, Itsasmendi Txistu Taldea, Lamiak Dantza Taldea, Lintxua Dantza Taldea, Alkartasuna Dantza Taldea, Tirri Tarra, Pasaiako Erraldoiak, Pasai Antxoko Gaiteroak y Juanje Neira Udal Musika eta Dantza Eskola.

