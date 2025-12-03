Retiran del mar 215 kilos de basura

Elena Viñas Pasaia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:27 | Actualizado 20:40h. Comenta Compartir

El pasado sábado se celebró por tercer año consecutivo la recogida conjunta de Itsas Zaintza Sarea, la red de agentes marítimos de Gipuzkoa que trabajan por el cuidado del mar en comunidad. Un total de 140 personas se involucraron en la conservación de la costa guipuzcoana participando en las seis recogidas de basuras marinas convocadas en Zarautz, Donostia, Pasaia, Hondarribia, Zumaia y Deba. Fue un día exitoso para los más de medio centenar de agentes que conforman la red coordinada por el barco museo ecoactivo 'Mater' en colaboración con el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

A las 11.00 todo estaba listo en las ocho localizaciones con guantes, sacos y hasta remos de piragua, para que comenzara la mayor acción de sensibilización ambiental simultánea coordinada desde el 'Mater'. Durante la primera hora de la actividad, familias, agentes y profesionales del ámbito marítimo unieron fuerzas y recogieron un total de 210 kilos. Uno de los objetivos de la red es compartir el conocimiento del medio con el resto de la sociedad, por lo que el trabajo continuó tras la recogida con la caracterización de esta basura. La caracterización consiste en un arduo proceso de separación y contabilizado de cada uno de los objetos retirados a través de una metodología de ciencia ciudadana que permite compartir estos datos con la administración y centros de investigación. «Contabilizando uno a uno la cantidad de residuos recuperados y separándolos por contenedores de destino, podemos hablar ya no solo de kilos sino de tipologías de residuos más abundantes en cada localización. Los datos son asombrosos», señalan desde el 'Mater'.

Basuras marinas

«Una comunidad de agentes muy diversa que demuestra que, ante un objetivo en común, unir fuerzas es lo más efectivo»

Pese a la marea alta, fueron más de 6.708 los objetos y piezas de basura retiradas. Destacan como residuo más abundante las más de 3.600 colillas, seguidas de trozos de plástico deteriorados y fragmentos de distintos tamaños y en las que el poliespán o corcho blanco representa una gran mayoría en puntos como Zarautz, Hondarribia, Mutriku o Zumaia. Estas piezas de plástico inidentificables incluyen los micro y nanoplástico que pronto pasarán a ser invisibles a simple vista, pero que representan un problema ambiental y de salud pública de gran magnitud dado que «entran a formar parte de la cadena trófica por los alimentos, pero también del ciclo del agua, estando presentes tanto en el aire que respiramos como en cualquier bebida que ingerimos».

Los agentes implicados

Agradecen la labor de todos los agentes pertenecientes a la Red de Vigilancia Marítima por posibilitar la gran recogida conjunta, especialmente a aquellos que con su pasión e implicación estuvieron en el terreno: Eskuene, Mundaiz Ikastetxea, Kairoscore, Donostia Kayak, Pasaia Kayak, Buceo Donostia, Subacuáticas Real Sociedad, BRAI, Recicla Birziklatu, el Club Naútico de Hondarribi y H2S; así como al voluntariado del 'Mater': Jodi, Itsaso, Juanca y Carlota. «Es de agradecer también la colaboración de ayuntamientos y mancomunidades. Una comunidad de agentes muy diversa que demuestra que ante un objetivo en común, unir fuerzas es lo más efectivo», añaden.

Esta acción se enmarca dentro de la Semana Europea de Prevención de Residuos. Desde la coordinación de la red Itsas Zaintza Sarea subrayan que sus miembros seguirán recogiendo y compartiendo a lo largo del año el estado de la mar para llevar su importancia y cuidado a todos los estamentos de la sociedad. Porque «la mar no es un vertedero, es fuente de vida y debemos cuidarla y respetarla para asegurar un futuro saludable».

Reporta un error