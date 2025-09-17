El regreso musical de Urtz a casa

Elena Viñas Pasaia Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:56 | Actualizado 20:15h. Comenta Compartir

Urtz irrumpió con fuerza en la escena musical de los años 90, convirtiéndose en un referente del rock en euskera, gracias a un sonido personal que combinaba energía eléctrica, melodía sensible y letras comprometidas. Desde sus inicios, la formación reivindicó sus raíces pasaitarras, mostrando con orgullo el origen de un grupo nacido en los locales de ensayo del municipio, que enseguida alcanzó gran fama en el ambiente euskaldun.

Tras 37 años en el mundo de la música, el Ayuntamiento y la Fundación Municipal Pasaia Musikal, con el patrocinio de EITB, han preparado un homenaje especial a Urtz. Así, el 4 de octubre protagonizará un concierto con entrada gratuita en el pueblo donde dio sus primeros pasos. La actuación, que tendrá lugar, a las 19.30 horas, en la plaza de la lonja de San Pedro, será grabada en directo por EITB y más adelante se emitirá en televisión. En caso de lluvia, se trasladaría al frontón Ibaiondo de Antxo.

Para presentarlo, se celebró ayer una rueda de prensa en la que participaron el alcalde, Teo Alberro; el concejal de Cultura y Patrimonio, Aitor Brion; el director de Pasaia Musikal, Gorka Miranda; los miembros del grupo Urtz, Xabier Camarero y Dani Vicente; y Andoni Salas y Luisma Laboa, en representación de EITB.

«Urtz es un grupo pasaitarra y siempre lo ha reivindicado con orgullo. Estamos orgullosos de que después de casi 40 años de andadura, y con un legado impresionante del rock en euskera, volverá a actuar en Pasai San Pedro, en su pueblo natal. Es el momento de agradecérselo y de devolverle parte de lo que nos ha dado como pueblo y como comunidad cultural», señaló el regidor.

Por su parte, Miranda añadió que «estamos convencidos de que este concierto quedará grabado en la memoria de todos los asistentes. Será una auténtica fiesta intergeneracional, no solo porque Urtz es parte esencial de nuestro patrimonio musical, sino porque representa la fuerza de un pueblo que siempre ha trabajado unido por la cultura».

Además, el director de Pasaia Musikal recordó que Xabier Camarero, líder de Urtz, fue en su día alumno de la Escuela Municipal de Música, «lo que refuerza la idea de que una escuela de música no solo forma, sino que también orienta y propicia la transmisión cultural y la acción sociocultural en su entorno». «La trayectoria de Xabier ilustra perfectamente este principio: entendió que la música no puede quedar encerrada entre cuatro paredes de un aula, sino que debe proyectarse hacia la comunidad, enriqueciéndola y transformándola», manifestó.

Teo Alberro y Gorka Miranda hicieron entrega de un recuerdo al grupo que refleja todos sus discos. Camarero agradeció este reconocimiento. «El grupo se formó en Pasaia Lizeoa, y en esa mesa de estudio dibujamos el borrador del recorrido. En ese momento no podíamos imaginar que nuestras canciones, después de casi cuatro décadas, iban a estar en los bares y en los corazones de nuestros seguidores», afirmó.

Asimismo, dedicó el homenaje a todos los compañeros de viaje que han tenido. «Que el concierto sea el puerto me hace mucha ilusión. Mi abuelo era pescador, mi abuela redera... Va a ser muy bonito volver a sentir los momentos vividos en mi infancia», aseguró. Camarero avanzó su nuevo proyecto: «A finales de año publicaremos una obra acústica y la presentaremos en los teatros de Euskal Herria durante el año 2026. Queremos rendir un homenaje a nuestros seguidores».

La representación de Euskal Irrati Telebista dio algunas pinceladas de la grabación del concierto e informó que se emitirá más adelante en el programa 'Oholtzan'.

En el acto de presentación, Urtz interpretó dos canciones en directo. En una de ellas contó con el acompañamiento al piano de Josu Elberdin, quien lleva desde comienzos de año trabajando en la escenografía del concierto, que contará con la actuación de varios alumnos. «No será un espectáculo habitual», aseguraron.

Comenta Reporta un error