Manolo Gestido será el chupinero

Elena Viñas Pasaia Martes, 23 de septiembre 2025, 20:29 | Actualizado 20:56h.

Era una mañana soleada de agosto de 1952 cuando se procedía, de manos de la «autoridad pertinente», a hacer entrega, a sus nuevos propietarios, de las primera viviendas del Poblado de Pescadores de San Pedro. La gestación del proyecto se debía a la fuerza que adquirió la actividad pesquera en el entorno de la bahía de Pasaia y a la necesidad evidente que resultaba de encontrar alojamiento para la nueva mano de obra que llegaba desde diferentes procedencias.

Un aspecto que merece la pena subrayar es la vida social del barrio y, en especial, la actuación de Arrantzale Auzoa, la primera asociación de vecinos que intentó atajar y solucionar los problemas existentes. No obstante, la zona se fue dotando de actividades que la iban marcando. Así surge el equipo de balonmano, que tanta vida daba los domingos en la pista; las distintas sociedades, como Gatzaga, Arrantzaleak, Denok Bat; los festivales de la canción; y los grupos de tiempo libre por los que pasaron varias generaciones, primero como niños y luego, como monitores.

Han sido muchas las personas que han aportado su granito de arena para darle vida a este barrio. «Con el paso del tiempo, caen en el olvido y nadie se acuerda de ellas. Algunos pensamos que se merecen un pequeño reconocimiento como es el lanzar el chupín que da inicio a estos días de jolgorio que se nos avecinan», señala el grupo de sanpedrotarras formado por Jesús Mari Sáenz, Yolanda Ramos, Pedro Odriozola, Ramón Erostarbe, Iñigo Barrenetxea, Maritxu Lobelos, Txetxo González, Mari Carmen Vidal, José Ignacio Elortegi, Fernando Salazar, Agustín Osa, Marisol Centeno, Filipe Domínguez y Mariasun Ruiz.

«Manolo tiene su pequeño, pero importante, currículum como colaborador en la vida social de nuestro pueblo»

Ellos propusieron semanas atrás a la comisión de fiestas de San Pedro Txiki, que el chupinero de este año fuera Manolo Gestido. Lo hicieron «desde el recuerdo de todos, pero en la efectividad de ponerles rostro en una persona». Consideran que es un modo de «agradecerle a él y a quienes le acompañaron el trabajo realizado».

Manolo fue miembro fundador y presidente de Gatzaga, primera sociedad en Euskal Herria. «Estamos hablando de 1971. En ella, las mujeres socias tenían voz y voto», recuerdan. También representó a la sociedad el 31 de agosto de 1982 en el recibimiento que las sociedades sanpedrotarras organizaron a la Tirri Tarra tras su gira por Alemania y que acabó en una cena popular en el frontón. Con su R6 y con los dos altavoces conectados a la radio, se hizo el primer desfile de Carnaval desde Pablo Enea. Era uno de los organizadores de las fiestas de este barrio durante varios años con verbenas y actividades para niños. Fue, así mismo, colaborador durante año de la organización de la cabalgata de reyes, con Agustín Osa, Jesús Mari, Juan Manuel, Jesús y las mujeres de San Pedro. Construyó la estrella de los reyes junto con Julián Olasagasti y era quien la transportaba con su R4.

Fue, igualmente, directivo del club de remo Sanpedrotarra y organizó varios eventos populares dentro de la entidad, como la comida popular del 25 aniversario del remo, concursos de marmitako y campeonatos de mus y tute, además de prestar servicio de transporte de la traineras con el R21.

«Como se puede apreciar, Manolo tiene su pequeño, pero importante, currículum como colaborador en la vida social de nuestro pueblo. Es normal que la gente joven, a quienes van principalmente dirigidas estas fiestas, desconozca esta dedicación, dados los años transcurridos, pero es precisamente esa nuestra labor: mostrar que, lo que ahora se está haciendo, hubo otras épocas en que otros lo hicieron y animar a que otros lo hagan», concluyen.

