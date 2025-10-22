Del infierno, «a tener un futuro»

Elena Viñas Pasaia Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:09 | Actualizado 20:22h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento celebró ayer un acto de bienvenida institucional a dos mujeres indias integrantes de Sheroes Hangout, un programa de empoderamiento y desarrollo profesional para mujeres supervivientes de ataques de ácido, impulsado por la organización india Chhanv Foundation, con la que colabora hace años la asociación feminista Bekoz Beko de Pasaia.

El encuentro, celebrado en el salón de plenos del consistorio, contó con la participación del alcalde Teo Alberro, miembros de la corporación municipal, representantes de Bekoz Beko y las dos recién llegadas desde India: Dolly y Nagma, supervivientes de ataques de ácido. Les acompañaban Rajni Kant, profesor de inglés y traductor, y Ashish Shukla, miembro de Chhanv Foundation.

«El trabajo que realiza Bekoz Beko nos demuestra cada año que el feminismo no tiene fronteras», afirmó el alcalde en la apertura del acto. «Esta colaboración con Chhanv Foundation une a mujeres de dos realidades muy distintas, pero con una misma lucha: la de la dignidad, la libertad y la igualdad. Nos recuerda que la violencia machista es un problema global, y que también lo es la solidaridad que la combate».

En su intervención, Alberro destacó, además, la implicación del tejido asociativo pasaitarra: «Pasaia es un pueblo comprometido, y proyectos como este nos enseñan que la cooperación internacional puede nacer desde lo local, desde una asociación de barrio que decide mirar más allá de sus fronteras para tender la mano a otras mujeres».

Izaskun Barbier, una de las fundadoras de Bekoz Beko, también tomó la palabra para poner de relieve la estrecha relación creada entre las mujeres de Pasaia y las de India. «Nosotras aprendemos de ellas y creo que ellas aprenden de nosotras», manifestó, mientras daba las gracias al Ayuntamiento por «haberlas apoyado en los momentos más complicados», como el de la pandemia de Covid.

Barbier destacó la historia de superación que han protagonizado Dolly y Nagma, víctimas de sendos ataques con ácido. «Estaban en el mismísimo infierno y ahora tienen un futuro porque se han esforzado. Están ampliando sus miras, han hecho muchas formaciones y Dolly está deseando sacarse el carnet de conducir para llevar el coche que se les ha comprado», aseguró.

Tras el acto institucional, las jóvenes indias y las integrantes de Bekoz Beko compartieron, junto con miembros de la corporación municipal, una vuelta en barco por la bahía.

Alianza sin fronteras

Bekoz Beko colabora desde 2017 con Chhanv Foundation para el desarrollo del proyecto Sheroes Hangout, que tiene como objetivo la formación y cualificación profesional de mujeres supervivientes de ataques de ácido, favoreciendo su independencia económica y su empoderamiento personal y colectivo. A lo largo de estos años, y con la financiación, entre otros, del Ayuntamiento, se han llevado a cabo talleres de orientación profesional, formación en administración y oficios, informática, artesanía, inglés y autogestión empresarial, además de la adquisición de materiales como ordenadores, máquinas de coser o un vehículo para facilitar la movilidad de las participantes.

Bekoz Beko ha incorporado también una dimensión de formación en igualdad y conciencia medioambiental, impulsando talleres de autodefensa, salud sexual femenina, ecofeminismo, reciclaje y violencia contra las mujeres, entre otros. En los últimos dos años, el proyecto ha crecido con la apertura de un nuevo centro en Kolkata y con la puesta en marcha de Sheroes TV, un espacio audiovisual en el que las propias participantes entrevistan a personalidades de la India y dan a conocer su experiencia y su mensaje transformador.

Las mujeres de Sheroes Hangout permanecerán en Pasaia durante los próximos días participando en diversas actividades organizadas por Bekoz Beko.

