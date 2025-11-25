Ikuska entregó sus premios

Elena Viñas Pasaia Martes, 25 de noviembre 2025, 20:48 | Actualizado 21:08h. Comenta Compartir

La XXVII Muestra Internacional de Cortometrajes de la Bahía de Pasaia, Ikuska, ha bajado el telón celebrando su ya tradicional gala de clausura en el Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe. Durante ocho días, el público ha podido disfrutar de la proyección de cerca de setenta cortometrajes dedicados al empoderamiento de la mujer, al fomento del euskera, a causas sociales...

Una sala abarrotada de espectadores tuvo la oportunidad de conocer de primera mano la lectura del palmarés. Al acto asistieron la concejala de Cultura y Patrimonio Laura Ré, el teniente alcalde de Trintxerpe Iraitz Pazo y la teniente de alcaldesa de Donibane Aintzane Taberna, entre otros miembros de la corporación municipal.

El periodista sanjuandarra Luisma Laboa ejerció de maestro de ceremonias de la entrega de galardones, incluso cantando y bailando. El premio al mejor cortometraje fue para 'Your own boss', del director Álvaro Guzmán Bastida. El de jurado joven se lo llevó 'Cólera', de José Luis Lázaro.

La producción 'Iturralde', del director Jon Martija Leunda, se hizo con el premio Mintzagun al mejor cortometraje en euskera, que eligen los alumnos de los diferentes euskaltegis de la comarca de Oarsoaldea. Además, el premio del público fue para 'Faustino', de Germán Mairen.

También hubo un galardón al mejor corto de animación. El ganador fue 'El fantasma de la quinta', de James A. Castillo. Para finalizar, la actriz Cristina García, protagonista de 'Troleig', del director Luis Eduardo Pérez Cuesvas, se adjudicó el premio a la mejor interpretación.

Tras recibir las diferentes distinciones y el aplauso del público, todos los galardonados posaron en el escenario para la foto familiar de 2025.

El teniente alcalde de Trintxerpe tomó la palabra para señalar que «lo que celebramos es algo construido a lo largo de casi tres décadas en torno al cine, la cultura y la creatividad». «Se ha creado una comunidad», subrayó Iraitz Pazos.

A su juicio, Ikuska no es únicamente una exhibición de cortometrajes. Ikuska es «una mirada; una mirada crítica, artística, diversa y, sobre todo, compartida».

«Los 67 cortometrajes que hemos visto aquí este año nos han enseñado diferentes formas de ver el mundo: de la intimidad al compromiso social, del humor al documental, del silencio a la reivindicación. Ikuska nos abre una ventana al mundo, pero también a nuestro interior», manifestó Pazos.

Arraigada en Pasaia

Por su parte, Kike Santiago, representante de Trintxer Kulturala, la asociación organizadora de este certamen cinematográfico, afirmó que «la 27 edición de Ikuska ha confirmado el arraigo de la Muestra internacional del Cortometraje de la Bahía de Pasaia, pero no solo en el sector de los festivales dedicados al cortometraje a nivel internacional sino, y no menos importante, en la fidelidad del público. Un publico que no se limita solo a lo local si no que abarca toda la comarca de Oarsoaldea y más allá de sus fronteras».

Santiago añadió que «en esta edición hemos tenido el placer de recibir como espectadores a personas procedentes de otros lugares de Euskal Herria como a espectadores ingleses y franceses. El lleno de público en las sesiones nocturnas de terror y de humor convierte a esta muestra del cortometraje en una consolidada fiesta anual del cortometraje».

Desde Trintxer Kulturala aseguran que ya se han puesto en marcha con los preparativos de la 28 edición del festival que se celebrará dentro de doce meses en la bahía.

