«El estudio es nuestra brújula»

Elena Viñas Pasaia Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:21 | Actualizado 20:31h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento presentó el diagnóstico de las vidas LGTBIQ+ en un acto público celebrado a últimas horas del viernes en el Auditorio Juanba Berasategi. Este estudio, realizado en el último año por la cooperativa Eihera, refleja la realidad y las necesidades de la comunidad LGTBIQ+ de Pasaia a partir de testimonios de personas, asociaciones, agentes y personal municipal de la localidad.

La presentación la abrieron el alcalde, Teo Alberro, y la concejala de Igualdad, Laura Ré. El regidor señaló que no iban a dar a conocer un simple documento ni un conjunto de datos. «Son vidas, vivencias, emociones, historias que muchas veces han vivido en soledad. Y ahora, reconocemos que esas historias forman parte de nuestro pueblo, con orgullo y en voz alta. Pasaia sabe de dónde viene. Sabemos que muchas veces nuestras calles se han llenado de pequeñas luchas secretas. Y las personas que hoy estamos aquí, con la presentación de esta imagen colectiva, queremos enviar un mensaje claro: nuestro pueblo no tolerará más discriminación, no consentirá que nadie sea condenado a vivir en un segundo plano», manifestó.

Ré añadió que Pasaia «se ha mirado por primera vez al espejo de una manera valiente y transparente». Según explicó, «este diagnóstico no es sólo un estudio técnico. Es el mapa emocional de la diversidad de Pasaia. Recoge voces y relatos poniendo en el centro vivencias que han quedado silenciadas o invisibles en nuestras calles. Que los derechos estén escritos en papel no es suficiente: el diagnóstico nos muestra dónde están todavía las brechas, dónde está el miedo y dónde necesitamos una respuesta política contundente».

El primer edil destacó que el documento es un paso «imprescindible» para diseñar de forma eficaz políticas públicas justas. «Un pueblo no puede emprender políticas de igualdad real si desconoce la realidad de sus ciudadanos. Este diagnóstico es nuestra brújula, la herramienta que nos permitirá basar nuestras acciones en necesidades reales», indicó Alberro.

El diagnóstico permite identificar una serie de medidas que el Gobierno municipal se ha comprometido a implementar mediante un plan de acción.

El estudio recoge tanto medidas generales para toda Pasaia como tareas específicas por distritos. Entre las generales se hallan la creación de medios para la visibilidad de las realidades trans; la revisión de las instalaciones locales (aseos públicos, vestuarios...); garantizar una programación cultural y espacios de ocio inclusivos, diversos y paritarios, dando cabida a artistas y referentes LGTBIQ+; posibilitar espacios e iniciativas para la reinserción de las personas pertenecientes a este colectivo; o crear medidas de prevención y sensibilización de la violencia LGTBIQfóbica en el ámbito educativo.

Por otro lado, también se recogen propuestas específicas para cada distrito, como el plan para recoger la memoria LGTBIQ+ en San Pedro, garantizar una mayor oferta en la programación cultural en Donibane, ofrecer medios para posibilitar la articulación entre individuos en Trintxerpe, o incorporar elementos estéticos para la visibilidad en el espacio público en Antxo.

Para finalizar, Ré afirmó que el diagnóstico «no es el punto de llegada, sino el punto de partida». Tenemos que responder a esa imagen que hemos visto en el espejo con medidas concretas: para prevenir todo tipo de violencia, para visibilizar la diversidad, para crear espacios para el empoderamiento y para profundizar en el respeto y la libertad. No debemos olvidarlo: no debemos considerar los derechos que hoy tenemos como una certeza definitiva. Las olas reaccionarias están golpeando con fuerza en nuestro entorno. Por eso estas palabras de hoy no son sólo una presentación; son un compromiso: que nuestro pueblo no sea un puerto que no tenga cabida para nadie, sino un amarre sólido y seguro», argumentó.

Tras el acto, participantes e invitados realizaron un bertso-poteo, de la mano de las bertsolaris Maialen Lujanbio y Eli Pagola.

Comenta Reporta un error