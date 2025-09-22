«Nadie se lo esperaba. Ha sido increíble»

La gran familia de Pasai Donibane Koxtape Arraun Elkartea posó para el recuerdo tras las celebraciones del domingo.

Sin tiempo de haber asimilado aún que las bateleras de San Juan volverán a la élite del remo ocho años después de haber abandonado su participación en la liga Euskotren, su entrenador, Anartz Gereño, asegura sentirse «muy contento» por el ascenso.

Pese a ello, admite que «tal vez haya sido todo un poco precipitado». «A mí me hubiera gustado vivir esto el año que viene, con un año más de veteranía. Pero ha salido así y ya está. Está muy bien», confiesa el técnico rosa.

Gereño ha vivido este triunfo en familia, ya que en las tostas de la Batelerak reman su dos hijas, Maddi y Laia, además de su hermana Basagaitz y su prima Amalur León. «Ha sido especial por mi madre, mis tías y el resto de familiares. Estamos todos muy contentos», asegura, al tiempo que destaca la implicación de los vecinos de Donibane, los músicos locales y el Ayuntamiento de Pasaia. Todos ellos les han arropado tanto cuando han ganado banderas como en el recibimiento celebrado a últimas horas de la tarde del domingo.

Ahora toca disfrutar de un merecido descanso, aunque Anartz Gereño ya piensa en la tripulación que formará para la próxima temporada. «Habrá tres o cuatro chicas que subirán de categoría», señala. A una plantilla especialmente joven también es posible que vuelvan a incorporarse otras remeras que años atrás hicieron historia, como ha ocurrido esta vez con Oihana Cereijo y Maialen Arrazola.

Esta última declara que la temporada a la que ponen el broche «ha sido súper buena». «Nadie se esperaba esto de nuestra parte, ni siquiera nosotras. Hemos ganado las mismas banderas que Zarautz», manifiesta. Según explica, «la trainera lleva en este nuevo ciclo dos años. Este último se ha mejorado muchísimo, aunque nos queda la espinita de La Concha. Por nivel, podríamos haber entrado, pero no acertamos y nos quedamos fuera. Sin embargo, esa rabia interior nos ha ayudado a ganar el play-off. Nadie se lo esperaba. Ha sido increíble».

A pesar de que Arrazola suma destacados triunfos a lo largo de su trayectoria, vive con gran ilusión este ascenso. «Ha habido mucha unión en el club y el pueblo. Además, yo había dicho que a mis 40 años quería hacer algo grande y lo he hecho», afirma.

