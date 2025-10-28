Elena Viñas PASAIA. Martes, 28 de octubre 2025, 20:00 Comenta Compartir

Siete meses después de su apertura, el albergue de peregrinos de Santa Ana ha cerrado la temporada 2025. Para clausurarla, los hospitaleros voluntarios, que desarrollan su labor en el edificio que debe su nombre a la antigua ermita de Donibane con la que comparte instalaciones, se reunieron el pasado fin de semana en Pasaia

El encuentro comenzó en la Aterpea, donde el sanjuandarra Xatur Telletxea dio a conocer unas cifras que no dejaron de sorprender a la cerca de una treintena de hospitaleros llegados de distintas localidades de Euskadi y el resto de España. «Este año, de marzo a octubre, por la bahía han pasado 27.000 peregrinos. De ellos, cerca de 3.200 han pernoctado en nuestro albergue y algunos más, en su exterior haciendo uso de tiendas de campaña porque ya no teníamos espacio y no les daba tiempo de llegar a otro albergue», aseguró.

El último llegaba a las puertas de Santa Ana la víspera. «Se trataba de un peregrino sueco que llevaba un perro y un burro», comentaba Telletxea.

A su juicio, la que acaba de concluir ha sido una temporada de «sobresaliente», en la que aquellos que emprenden camino a Santiago de Compostela han sido atendidos «cada vez mejor» por el equipo que tiene relevo cada diez días. Sus integrantes compartieron un sinfín de anécdotas «preciosas» con el resto, sin olvidar las de los «imprudentes», que se lanzan a hacer el camino en sandalias y sin llevar saco de dormir. La reunión también les permitió abordar proyectos de cara al próximo año, como el cambio de las ventanas del edificio que se sufragará, en parte, con el «generoso» donativo de esta temporada.

Al encuentro se sumó el concejal de EH Bildu y teniente alcalde de Antxo, Mikel García Peñil, y la portavoz jeltzale en el Ayuntamiento, Loreto Osa. No faltaron Joserra Sistiaga 'Kaxero' y su mujer, Koro Fernández, considerados como los «ángeles de la guarda» del albergue. Todos los asistentes compartieron mesa en el restaurante Hegaluze de Donibane, donde recibieron como recuerdo un delantal ideado especialmente para ellos por Marian Garmendia, en el que no faltan símbolos cargados de significado y magia.