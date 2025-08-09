«El slot es mucho más que dar vueltas a una pista con un coche de juguete»

Martin Sansinenea Sábado, 9 de agosto 2025, 20:10 Comenta Compartir

La mayoría soñaban con poder pilotarlos cuando eran niños. El slot, que quizás sea más conocido como Scalextric (nombre de una marca), tiene un punto de encuentro en Lezo. Allí se encuentra la Asociación de Slot de Lezo, lugar en el que el los coches son una pasión.

Lejos del ruido que hacen los motores de los deportivos en las calles, allí se escucha un sonido más agudo, con vehículos que no sobrepasan los centímetros de longitud. Sin embargo, la velocidad es abrumadora.

Lo sabe bien Mario Sesma, un enamorado de este mundo. Cuando llega al pabellón, Sesma encuentra los cinco tramos de rally y la pista de velocidad. Un espectáculo visual. «En los rallyes lo que se intenta es hacer el mejor tiempo, y compite un coche al mismo tiempo, mientras que en la pista de velocidad pueden competir varias personas a la vez».

«Cuando era un niño ni me imaginaba que pudiera existir un lugar como este, con tantas pistas diferentes»«En caso de que alguien tenga interés, pero no cuente con un coche o un mando, en el club le dejaremos lo necesario»

Sesma asegura que «este es un mundo en el que hay personas de todas las edades. A veces los miembros vienen con sus hijos, que prueban los coches, pero también hay jóvenes que se animan a probar». Y aunque «cuando son pequeños lo ven más como un juego, a medida que se hacen mayores ya empiezan a tomárselo más en serio».

Al igual que esos jóvenes que ahora disfrutan de estos lugares, Sesma vivía con ilusión el mundo del slot desde que era pequeño. «Cuando era un niño ni me imaginaba que pudiera existir un lugar como este, con tantas pistas diferentes. Antes, en casa podía montar un circuito, siempre y cuando nos dejasen nuestros padres», recuerda.

No obstante, ahora disfruta del slot de una manera distinta. Y es que como subraya, «este es un mundo muy amplio. El slot no solo consiste en poner un coche en una pista y apretar un gatillo». En primer lugar, el piloto debe saber utilizar bien el mando, saber cuando frenar, cuando acelerar, etc. No obstante, al igual que los coches de competición, esos que tanto salen en la tele, los coches de slot requieren «una alta preparación».

El chasis, los neumáticos, el peso, los frenos, etc. son algunos de los elementos que hay que tener en cuenta. De hecho, además de pilotar, los miembros del club también son mecánicos. «En función de cada competición o pista se cambian los parámetros del coche, hasta encontrar la combinación que mejor le valla a uno», asegura. De hecho, como destaca, «hay grandísimos preparadores, algo que les da ventaja a la hora de competir».

Categorías para todos

En cuanto a las categorías para competir, Sesma destaca que «hay muchas». Dentro del rally hay cuatro o cinco que van en función de «la preparación, del peso, del motor, del imán, etc». En cuanto a la pista, «ahora estamos corriendo con vehículos de grupo C, de la marca Slot.it y esos no tienen apenas cambios, los usamos prácticamente de serie».

En esta línea, Sesma recuerda que «cada categoría tiene sus normas, y cada piloto trata de llevar un coche que llegue al límite de esa reglamentación pero sin superarla»,

«Cualquiera puede probar»

En cuanto a la afición por el slot, Sesma asegura que «en estos momentos somos unas quince personas las que estamos en el club» No obstante, invita a todo aquel que quiera a unirse.

«En caso de que alguien tenga interés, pero no cuente con un coche o un mando, no debe preocuparse, en el club le dejaremos lo necesario». Asimismo, recalca que «este es un hobby como cualquier otro, pero no es necesario gastarse un dineral para poder practicarlo». De hecho, la suma de un coche y un mando para poder empezar puede rondar los 180 euros. Un precio que en los tiempos que corren no es exagerado. No obstante, Sesma asegura que «poco a poco te introduces más, compras coches distintos y eso hace que gastes algo más, pero si lo que quieres es correr, por poco dinero puedes hacerlo».

Subraya que el slot es una actividad con la que «salimos del mundo real. Habrá quienes piensen que es simplemente dar vueltas con un coche de juguete, pero es algo más que eso. Tienes que preparar tu coche a tu gusto, y eso desde mi punto de vista lo hace muy interesante».