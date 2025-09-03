Una canción centrada en el duelo

Elena Viñas Lezo Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:07 | Actualizado 20:20h. Comenta Compartir

Falta menos de una semana para que suene por primera vez en público 'Hil artean bizi', la canción compuesta por la cantante lezoarra Ilargi que sirve de primer adelanto de su tercer trabajo discográfico. La canción nace a partir de los testimonios de Elenita y Eba, integrantes de la asociación Iñurri Elkartea, con el fin de reflexionar sobre el duelo que provoca el cáncer. La artista ha contado, además, con la colaboración de Inés Osinaga y Marina Landa entre otras voces incluidas en el tema musical.

Ilargi perdió a su padre, Mikel Arrizabalaga, en el año 2022. A raíz de esa experiencia, tomó conciencia del «tabú» que sigue existiendo en torno al duelo en la sociedad actual. Esa vivencia la llevó a adentrarse en un nuevo proceso creativo, que acabó centrado en una de las enfermedades más presentes en hoy en día: el cáncer.

En ese camino, la cantante se puso en contacto con Iñurri Elkartea dispuesta a recoger testimonios narrados en primera persona. Elenita y Eba se animaron a compartir sus vivencias, y de esas conversaciones surgió la «esencia» de la canción: la ruptura de la rutina, el cambio en la forma de mirar la vida, los vacíos, y al mismo tiempo, la importancia del apoyo colectivo que ofrece Iñurri.

«Ha sido un proceso muy enriquecedor para mí. He aprendido mucho sobre la vida y la muerte», declara la artista

A partir de la frase de la asociación, 'Hil arte bizi' (en castellano, 'Vivir hasta morir'), Ilargi jugó con las palabras. De esta forma, sustituyó «arte» («hasta») por «artean» («en el arte»), convirtiendo la muerte en un acto artístico y subrayando, dentro de ese acto, el valor de vivir: «Hil artean bizi» («Vivir en el arte de morir»).

«Ha sido un proceso muy enriquecedor para mí», confiesa la joven lezoarra. «He aprendido mucho sobre la vida y la muerte. La muerte nos llegará a todas y todos, aunque a menudo no seamos conscientes de ello. Por eso, debemos vivir hasta el último momento: 'Hil artean bizi'», declara.

Su videoclip ya está listo

En la grabación de la canción que pronto podrá escucharse han participado varias mujeres prestando sus voces. Así, junto junto con Ilargi, cantan Inés Osinaga y Marina Landa. En el manifiesto se escuchan, igualmente, las voces de las dos protagonistas de la historia: Elena Guinea 'Elenita' y Eba Tomasena.

El tema ya tiene su propio videoclip. Ilargi sostiene que tiene «un aire de cortometraje». En él, se narra la historia de una madre que recibe un diagnóstico de cáncer y atraviesa momentos difíciles, arropada por la ternura de su hija. Al final aparece también ese sostén tan importante: el «iñurritegi», es decir, el «hormiguero» de la comunidad de Iñurri.

El guion, la realización y el montaje han corrido a cargo de Jon Alberto Lejardi. Las actrices han sido Elenita y su sobrina Lur Serrano. Como figurantes, han tomado parte en el rodaje numerosas integrantes de Iñurri Elkartea. Ese es el caso de Mª Carmen Lasurtegi, Mayu Olalde, Maoxe Arana, Aintzane Artola, Edurne Sáez, Norma Andrade, Peru Kortabarria, Uxue Kortabarria, María Guinea, Aritz Aranburu, Saioa Alonso, Oihana Arakistain, Lorea Anacabe, Marta Díez, Maren Díez, Eli Bergaretxe, Amaia Zabala, Amaia Ullate, Lorea Martínez, Nahia Intxausti, Sandra Barkaiztegi, Yolan Ibarzola, Naiara Ormazabal y Eba Tomasena.

Todos ellos han dejado su particular huella en 'Hil artean bizi', el single presentado como un adelanto del trabajo discográfico sobre el duelo que ha creado Ilargi. El disco saldrá a la luz el próximo mes de noviembre. Será entonces cuando puedan disfrutarse todos sus temas.

Comenta Reporta un error