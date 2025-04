«El alcalde nos encerró hasta solucionarlo»

Elena Viñas Domingo, 6 de abril 2025, 00:12 Comenta Compartir

Raro es el fin de semana que Lezo no se deja conquistar por cualquiera de los lenguajes de expresión artística. El de la música gana por goleada. «Organizamos más de un centenar de actividades a lo largo del año y siempre estamos presentes en fechas como el día de la mujer, las fiestas... No sé decir que no, aunque los profesores también se suben al carro», señala Xanti Espina, fundador y responsable de la Escuela Municipal de Música Tomás Garbizu.

La creación de este centro, cuyos primeros pasos se dieron hace casi cuarenta años, ha sido clave en la vida de una localidad que veía cómo los jóvenes con inquietudes musicales se veían obligados a desplazarse fuera para estudiar. «Entonces, solo había un grupo de txistu y su responsable lo tuvo que dejar. Yo tomé el relevo. Sabía muy poco de música y de txistu, pero fue como una droga. Me llenó tanto que estaba estudiando ingeniería, me quedaba solo la tesis final y la dejé», recuerda.

Espina comenzó a impartir clases, «a pesar de que solo iba algo más adelantado» que sus alumnos. Los cuarenta chavales con los que empezó pasaron a casi triplicarse en número al año siguiente. La cifra no dejaba de crecer en una época en la que en Lezo «había mucha droga, hasta el punto que se tuvo que hacer un pleno en la calle con Arantza Ceberio como alcaldesa para ver qué hacer». «Esa situación tan triste influyó mucho en que se creara la musika eskola. Era un modo de saber dónde estaban los chavales en un pueblo en el que aparecían jeringuillas en cualquier sitio», asegura.

LEZO Comarca: Donostialdea 6.010 Habitantes: 60,88% Euskaldunes (2021): 709,56 hab/Km2 Densidad población: Tasa de paro (2023): 6,8% Renta personal (2022): 22.404 € Altitud: 18 m. Superficie: 847 Ha

Mientras la música «salvaba» a la juventud de la lacra que azotaba a la sociedad, el siguiente alcalde, Mikel Arrizabalaga, fallecido en 2022, dotó a la musika eskola de un edificio propio, capaz de albergar toda su oferta educativa. «Hizo que el promotor de las viviendas que hoy rodean la escuela construyera nuestro edificio. Todo lo que nos dieran, me parecía bien, pero la distribución no era la ideal. El alcalde nos mandó a mí y al promotor que fuéramos a su despacho, nos encerró con llave y dijo que de allí no salía nadie hasta que llegáramos a una solución. ¡Lo conseguimos!», explica.

En los últimos años, la Escuela Municipal de Música Tomás Garbizu ha ideado nuevas clases, como las de lenguaje musical que imparte a mediodía en los centros escolares. También comparte sus instalaciones con otras asociaciones locales, lo que hace que más de medio millar de personas confluyan en ellas. Su actividad principal continúa siendo hoy, como antaño, poner banda sonora a las calles y plazas de una población que derrocha actividad. «Ese es uno de nuestros objetivos, ser parte activa del pueblo. Estamos muy integrados y abiertos a ayudar», dice orgulloso su fundador, a quien le tienta la idea de jubilarse. «Se abrirá otro ciclo si es que lo hago, pero siempre estaré detrás. Yo parí este hijo y no lo voy a dejar», apostilla.

Así es mi pueblo - – ¿Cómo describiría Lezo? – Es un pueblo muy activo, sobre todo, culturalmente. La prueba es que no tenemos un fin de semana libre. - – ¿Qué es lo mejor de vivir en él? – Que este es un municipio muy vivo, en el que se está haciendo un gran trabajo con el euskera y los jóvenes. - – Y, ¿lo peor? – Tenemos un problema común a otras poblaciones, el de la vivienda. Es muy difícil que los jóvenes puedan quedarse a vivir aquí o acoger a quienes vienen de fuera. - – ¿Su txoko preferido en Lezo? – La escuela de música. También me gusta Jaizkibel. Tenemos un tesoro ahí.

