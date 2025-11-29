«En este torneo no hay premios, solo ganas de ayudar y disfrutar con el ajedrez»

Hacer frente al hambre es algo que está en la mano de todos. De hecho, cada uno puede ayudar de muchas maneras. Ya sea a través de una asociación, trabajando como voluntario o llevando comida de manera directa a los lugares en los que sea necesario. Y en Errenteria también existe la opción de ser solidario mientras se ejercita la mente. Todo ello gracias al ajedrez.

Juan Manuel Riesco Lecuona, director de la Escuela de Ajedrez de Errenteria, organizará de nuevo el torneo solidario Jaque Mate a la Pobreza. Una jornada en la que lo importante no es ganar, sino disfrutar de un buen ambiente mientras se es solidario. Por este motivo, «para entrar a participar queremos que se donen cuatro kilos de alimentos no perecederos por participante», asegura Riesco. En este aspecto, recalca que «si hay alguien que quiera donar más por supuesto que es bienvenido».

Todo ello hará que el próximo 14 de diciembre vuelva a ser una bonita jornada en la Sociedad Beraun Bera, donde las partidas arrancarán a las 11.00 horas. Además, como recuerda, «este no es un torneo oficial por lo que no habrá ni premios ni clasificación, lo que queremos es ayudar a la gente y pasar un buen rato».

«Probar con este deporte tiene varios beneficios que sin duda ayudan a las personas a tener una vida más plena»

No obstante, el amor por el deporte del ajedrez va mucho más allá. No se limita a unos torneos, ni a jornadas tan especiales como las que se han organizado. «Tiene algo especial», asegura convencido. Y es que como subraya, «probar con este deporte tiene varios beneficios que sin duda ayudan a las personas a tener una vida más plena».

Entre ellas destaca la prevención frente al alzhéimer. «El cerebro funciona como un músculo, por lo que si no se ejercita no está fuerte. Las personas mayores de 75 años que dedican un tiempo al ajedrez tienen menos probabilidades de desarrollar enfermedades de este tipo».

En este aspecto, «es algo que compruebo con los alumnos de las asociaciones de jubilados, quienes me comentan que su memoria se ve mejorada tras algunas clases». Algo que sin duda «me hace estar muy satisfecho», afirma contento. Y subraya que ser profesor de ajedrez en la Sociedad Beraun Bera «es algo muy bonito porque cada vez somos más alumnos».

Jóvenes que arrancan en este mundo del que se aprenden muchas cosas. El respeto por el rival y la disciplina son quizás los más importante. Puede que esto sea lo que enganche a quienes lo practican. Por ello, como asegura Riesco, «vemos que la sociedad se queda pequeña. Nos gustaría tener un lugar algo más espacioso para poder ofrecer mejores clases a más alumnos». No obstante, agradece emocionado que «un lugar como Beraun Bera nos haya abierto sus puertas desde que iniciamos».

Un club en crecimiento

En esta línea, si por algo se está quedando pequeña la actual sede es porque «cada vez tenemos más alumnos, algo que sin duda es una fantástica noticia». Lo asegura satisfecho, mientras recuerda que «hubo momentos en los que éramos unos pocos». Sin embargo, tras mucho trabajo, y sabiendo lo bonito que es el ajedrez, Riesco ve cómo todo marcha a la perfección. «Antes de la pandemia éramos ocho jugadores y tras pasar el Covid hemos aumentado nuestro número hasta los 50 jugadores federados. En total somos unas 75 personas».

Este aumento, como destaca, vino propiciado en gran medida por la serie 'Gambito de Dama'. «Fue impresionante ver la popularidad que adquirió esa serie, lo notamos mucho en su momento y creemos que gracias a eso muchas personas se han mostrado interesadas», reconoce.

Más torneos en enero

Un número de jugadores que permite al club acudir a muchos torneos. Y es que además del torneo 'Jaque Mate a la Pobreza', «tenemos el torneo de reyes». El próximo tres de enero a las 09.30 horas Merkartuzar será el escenario de dicho torneo «en el que el pasado año participamos 104 jugadores». Una cantidad con la que «estoy muy contento, pero creemos que esta edición puede ascender hasta los 120».

