«Poner en el centro las herri kirolak es algo importante»

Si algo sale bien, por qué no repetirlo. Eso es lo que probablemente se le pasó por la cabeza a Rubén Iglesias (Errenteria, 1997) después de organizar dos jornadas de herri kirolak en las localidades de Lezo y Errenteria.

Dos fechas de las que «tengo un muy buen recuerdo». No es para menos. «Conseguimos unir el mundo del que vengo yo, el de la fuerza, con algo tan nuestro y tan identitario como las herri kirolak», asegura satisfecho. Y es que tras varios éxitos, la organización del Euskararen Eguneko Hamabostaldia contactó con él para hacer algo parecido. «Sin duda acepté».

Por ello, este domingo el frontón Agustina Otaola dejará de lado las modalidades de pelota para dar paso a una jornada en la que la sokatira será la gran protagonista. «Hemos decidido reducir la complejidad y llevar a cabo una prueba de sokatira entre equipos formados por personas del pueblo».

Y es que de eso se trata. De que la gente de Errenteria «vuelva a conectar con el deporte de siempre, el nuestro». Parece que lo ha logrado. 16 equipos de seis personas cada uno estarán compitiendo entre las 11.30 y las 13.30 horas en el frontón errenteriarra. «Será una mañana muy bonita en la que sin duda pasaremos un gran rato», subraya. En esta línea, agradece a los participantes su predisposición, destacando que «en Errenteria siempre hay ganas de hacer cosas, y eso es algo que nos hace especiales».

Por su parte, como adelanta, «habrá alguna sorpresa durante la competencia. Tenemos pensado que las propias personas del público participen de alguna manera para que ellos también puedan llevarse algún premio».

En cuanto a la posibilidad de organizar jornadas como esta, Iglesias se muestra entusiasmado. Sin embargo, si alguien pensaba que algo así se consigue de la noche a la mañana está muy equivocado. Y no se trata solo por la complejidad de organizar un evento, sino por todo el trabajo previo que hay que hacer para poder llegar.

Y es que Iglesias se encuentra envuelto en un proyecto propio. Pump Sistema, una empresa de asesoría deportiva con la que ya lleva año y medio y que nace de su pasión por el entrenamiento. «Además de ofrecer un servicio de entrenador personal, en Pump Sistema ayudamos a darle un workout en el final de las sesiones. Es decir, no solo es fuerza, ofrecemos a nuestros clientes un formato de intervalos que les haga sudar», señala.

En este aspecto, como asegura, es fundamental que «las personas le den una oportunidad al entrenamiento de fuerza». Y es que como subraya, «este tipo de sesiones ayudan a tener una mejor vida». Algo que ha podido comprobar con sus padres, «quienes al principio eran un poco reticentes con el tema del entrenamiento pero ahora ven que funciona y lo hacen con gusto».

Pump Sistema es algo más que simples entrenamientos. «Nos estamos enfocando a ofrecer nuestro servicio a las empresas diseñando actividades para introducir el entrenamiento de fuerza en entornos laborales, especialmente en puestos sedentarios. Nuestro objetivo es mejorar la postura, reducir dolores y aumentar la conciencia sobre la importancia del movimiento diario», asegura.

Todo ello mirando al futuro, aunque si algo sabe bien es que «nunca hay que olvidarse de donde se viene». Trabajo, esfuerzo y ganas de hacerlo bien. Esa es la base con la que arrancó hace año y medio y con la que «quiero seguir construyendo esta marca».

Un proceso que llevará su tiempo pero para el que hay unas bases sólidas. En este aspecto, cabe destacar que Iglesias compagina su labor como entrenador con un trabajo «que es necesario para poder tener un sustento». No obstante, en un futuro «me gustaría dedicarme exclusivamente a Pump Sistema». Un sueño que poco a poco va creciendo, y que es una realidad gracias a su trabajo pero también gracias a su pareja, «quien me ha acompañado desde el principio. Gracias a ella, Pump Sistema está yendo hacia adelante».

