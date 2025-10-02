Un hogar para el vencejo común en la calle Igantzi

Los nidos, que se ubican en la parte alta del edificio ya están construidos.

Martin Sansinenea Errenteria Jueves, 2 de octubre 2025, 20:13 | Actualizado 20:32h. Comenta Compartir

El vencejo común, conocido como apus apus, tiene un lugar en el que poder vivir de manera tranquila en Errenteria gracias a la comunidad vecinal del número dos de la calle Igantzi, que acaba de instalar un total de cuatro nidales para facilitar la reproducción estival de una población de esta ave.

Varias parejas de esta ave insectívora relacionada con las golondrinas anidaban todos los años en la cubierta de estas viviendas, pero las necesidades de la obra han perjudicado a sus nidos. No obstante, lejos de dejar a estos pájaros sin un hogar, los vecinos, junto al Ayuntamiento de Errenteria, el Servicio de Fauna y Flora Silvestre de la Diputación, la Sociedad Española de Ornitología y otras dos empresas, han decidido incorporar cuatro nidos nuevos como medida correctora, compensando a su vez los impactos de la obra ejecutada.

Los nuevos hogares de estas aves se ubican en la parte alta del edificio y cuentan con un pequeño orificio por el que pueden introducirse. Y es que el vencejo común tiene en el municipio una de sus paradas, mientras dura su migración desde África hasta Europa.

El vencejo común es fundamental para el ecosistema, ya que captura pequeños insectos voladores

A pesar de ser una especie que permanece gran parte de su vida volando, ya que únicamente se le ve posado cuando entra o sale del nido, era imprescindible reparar ese daño realizado. El nido también servirá como lugar imprescindible para perpetrar la especie, ya que actualmente cría casi de forma exclusiva en edificios de zonas urbanas.

En cuanto a la necesidad de tener a esta especie en nuestro ecosistema, cabe destacar que el vencejo común captura de pequeños insectos voladores, hasta 55 kg al año. En Europa se han descrito más de 500 presas diferentes, incluyendo chinches, moscas y mosquitos. Asimismo, se encuentra protegido como vulnerable en el Listado de Especies Silvestres en ReÌ�gimen de ProteccioÌ�n Especial, y su captura o la destrucción de sus nidos se hallan tipificadas como delito en el Código Penal.

A pesar de ello, esta especie tiene una serie de amenazas. Entre ellas destaca la pérdida de lugares de nidificación, lo que provoca el empeoramiento de las poblaciones reproductoras de vencejo común. En esta línea los cuatro nidos instalados suponen un respiro para las aves.

Y es que tanto los derribos y destrucción de huecos, las dificultades que ofrecen las nuevas edificaciones, su fidelidad a los lugares seleccionados, así como la permisividad de licencias municipales de obras durante la época de cría implican una dificultad para la nidificación y provoca la destrucción de colonias enteras.

Reporta un error