Un entorno digital seguro y en euskera para el alumnado

Juegos, risas y un entorno digital saludable. Es lo que se logró este jueves en Lekuona Fabrika con la jornada organizada por Xare, en la que se unieron el euskera, las TIC y los jóvenes de tres centros de la villa.

Y es que las Tecnologías de la Información y Comunicación son un pilar fundamental de nuestro tiempo. Eso es algo bien sabido. En ellos se juega otra partida, en las que es imprescindible saber dónde nos encontramos. No obstante, enseñar cómo funcionan herramientas como las redes sociales es algo básico, pero también lo es darse cuenta de que un idioma minoritario como el euskera juega en desventaja en este entorno. En total 164 alumnos de Koldo Mitxelena, Oiartzo y Don Bosco formaron parte de dicho encuentro en el que tuvieron la oportunidad de descubrir los lados positivos y negativos que tienen los entornos digitales.

Para ello, se realizaron talleres prácticos en los que probaron diversas herramientas digitales y comprendieron sus aplicaciones reales. Asimismo, hubo dos charlas interactivas que pretenden hacer reflexionar sobre la huella digital y el uso responsable de las redes sociales. Cada uno con su tema, pero con la idea de demostrar a los jóvenes que existe un entorno euskaldun en Internet que hay que cuidar y promocionar.

«Si no consumimos ni producimos en euskera, será imposible lograr un entorno digital euskaldun»

En esta línea, como se destacó en una de las salas, «las relaciones que se establecen en la red no son exclusivamente digitales, puesto que también se trasladan a la realidad». Una reflexión que sin duda es vital para entender que lo que hacemos en una pantalla puede tener consecuencias, tanto negativas como positivas en nuestro día a día.

Por su parte, el alumnado de los distintos centros tuvo la oportunidad de conocer más a fondo Egunean Behin. El juego en euskera en el que el objetivo es responder diez preguntas sobre una amplia variedad de temas fue uno de los protagonistas del día. Y es que la jornada contó con las explicaciones de Luistxo Fernandez, uno de los desarrolladores de la aplicación.

Además de estas actividades, los jóvenes pudieron experimentar a través de un escape-room en algunas situaciones reales que se dan en las redes sociales, como es el caso de los discursos de odio o las fake news. También hubo tiempo para desconectar con la música de Sara Zozaya, que hizo las delicias del alumnado.

Y es que los entornos digitales «son interesantes para crear un espacio para el euskera, pero somos conscientes de que hay que hacer un uso responsable de ellos», mencionó Igone Mariezkurrena, de Xare. Ella misma, satisfecha con la acogida quiso poner en valor que «el euskera juega en desventaja ante otros idiomas en ese entorno». Por este motivo, recuerda que «todos somos necesarios para dar paso a un entorno euskaldun en las redes, porque si no consumimos ni producimos en euskera, será imposible lograrlo», destaca Mariezkurrena.

Asimismo, aseguró que «comenzar con los jóvenes es imprescindible, pues son de las generaciones que se crían desde pequeños con aparatos digitales, por lo que los beneficios y los peligros los comienzan a conocer pronto».

