«Conseguir las mismas victorias que el año pasado es un reto que ilusiona»

Tras dejar atrás una gran temporada en la que se llegó a soñar con un posible ascenso, el Ereintza Bitek vuelve a la carga. Después de su estreno en el banquillo femenino, Urko Elustondo afronta su segunda temporada con «ganas e ilusión». La primera prueba ya está aquí y se disputa esta tarde a las 17.30 horas en casa ante Aloñamendi. Así arranca una nueva campaña en la que «trataremos de conseguir mejores resultados, aunque creo que será muy complicado», afirma. No obstante, tanto él como el equipo asumen la responsabilidad de ser uno de los favoritos para ascender.

El pasado año estuvo muy cerca. «Fue una pena no conseguirlo», lamenta Elustondo. «El primer partido lo teníamos en el bolsillo y se nos escapó, el segundo lo ganamos bien, y el último lo perdimos porque desde el principio vimos que las opciones para remontar el gol average eran prácticamente inexistentes», recuerda. Y es que esa fase de ascenso que se disputó en casa podría haber supuesto un cierre de temporada magnífico.

Sin embargo, eso quedó atrás, y el equipo ya está mentalizado para esta temporada. «Comenzamos los entrenamientos en grupo el 25 de agosto y tanto las chicas como yo tenemos muchas ganas de comenzar con la liga», asegura motivado Elustondo. Más de un mes de preparación en el que «hemos tratado de corregir algunas cosas». En esta línea, el entrenador destaca que «antes de comenzar con los entrenamientos cada jugadora ha estado entrenando por su cuenta, y todas llegan muy bien al inicio».

«Volveremos a ser un equipo fuerte en defensa, es lo que me enseñaron a mí y lo que traslado a las jugadoras»

En este aspecto, la composición del equipo variará un poco respecto al año anterior. «Por parte de las bajas, tenemos dos muy importantes, la de Leire Romero que se lesionó el año pasado y ha dejado el balonmano. Es la segunda vez que se lesiona y ha preferido no seguir, cosa que entiendo. Por otro lado, se encuentra la baja de Amaiur Olaiz, que ha cambiado el balón por el remo y se unirá a Hibaika».

Dos jugadoras que como reconoce Elustondo, «nos daban muchísimo en defensa». Asimismo, Ainara Huici se encuentra de baja hasta recuperarse de su lesión de hombro. En cuanto a las incorporaciones, el míster podrá contar con Eider Martiarena, quien ya volvió a finales de la temporada pasada y que «está respondiendo muy bien».

Estas lesiones harán que el equipo tenga que trabajar mucho para adaptarse a la exigencia defensiva que impone Elustondo. Parece que de nuevo esta será una de las fortalezas del equipo. «A mí me enseñaron que lo más importante es estar bien atrás, y eso es lo que le traslado al equipo, por lo que el objetivo de esta campaña de cara al juego es que las chicas hagan muy buenas defensas», asegura el técnico. Sin embargo, también reconoce que «hay que poner atención en la fase de ataque porque el pasado año recuerdo que fallábamos ocasiones muy claras, y eso tenemos que evitarlo».

Todo ello será necesario para superar la increíble cifra de 21 partidos ganados. «El pasado año no conseguimos la victoria en tres partidos, y si repetimos eso ya sería una gran campaña, pero tenemos que entrenar más fuerte para superarlo. Eso es algo que nos ilusiona», asevera.

En este aspecto, Elustondo asegura que los rivales «son complicados. Tenemos al Urdaibai y al Elgoibar que seguro darán guerra y luego hay recién ascendidos como Aloñamendi y Orio, que por lo que hemos podido ver también son equipos que lo pondrán complicado». Por este motivo, Elustondo prevé que «cada partido será como una final».

Por ello, además de las victorias el objetivo es claro. «Tenemos que estar en la zona alta de la tabla como el pasado año y tratar de ascender, ya sea de manera directa o a través del play-off».

Discípulo de Jesús Romero

En este aspecto, todo lo aprendido es necesario para llevar al equipo a lo más alto. Por este motivo, Elustondo se acuerda de Jesús Romero, predecesor suyo en el puesto y a quien acompañó como segundo durante cuatro temporadas. «Yo siempre digo que este equipo, su forma, su estilo de juego y todo ha sido creado por Jesús, yo soy simplemente una continuidad de eso». Por ello, «yo soy fiel a su estilo, me gusta su estilo, me gusta cómo trabajaba e intento seguir su camino porque he visto que durante años nos ha dado buenos resultados y no veo por qué cambiarlo».

Preguntado por qué ha aportado al equipo, Elustondo responde que «poco». Y es que «todo lo que son estas chicas son gracias a lo que se ha hecho antes, y aunque yo tenga mis manías, el trabajo venía muy bien hecho».

