Ander Iñarra: «Mi objetivo en la Zegama Aizkorri es bajar mi marca de las 4 horas»

A la quinta va la vencida. Podría ser el mantra que ayude a Ander Iñarra Olaziregi a cumplir su sueño de rebajar su mejor marca en la Zegama Aizkorri lograda el año pasado (4h4:19). Esa barrera de las cuatro horas ronda en la cabeza del lezoarra, como en la de otros muchos corredores, «aunque soy consciente de que es difícil. Me encuentro en buen estado físico y sé que está en mis manos conseguirlo» y por qué no, puestos a ello, por qué no soñar con estar en el podio de la edición XXIV de Zegama Aizkorri mendi maratoia, que se celebra el próximo domingo 25 de mayo.

Soñar es gratis, aunque todo el que conoce la prueba de montaña goierritarra sabe que para lograrlo hay que luchar como titanes hasta perder el aliento. No es casualidad que el ritmo medio de los corredores mejore cada año y que ya numerosas marcas ronden las cuatro horas, equivalente a las tres horas en el maratón clásico del asfalto. En el caso del corredor lezoarra, como en el de todos los participantes, la Zegama es fruto de muchas horas de entrenamiento, sacrificio y dedicación.

Iñarra reconoce que «el día de la Zegama Aizkorri está siempre marcada en rojo en el calendario de mi casa y en mi cabeza. Es una fecha clave porque no conozco otra carrera tan especial y aunque es algo que repetimos todos los corredores, no se puede negar que el ambiente que se vive en esta prueba es único».

La Zegama-Aizkorri de Ander Iñarra Datos de 2024 Más lento Más rápido 11 9 8 10 6 7 5 4 1 3 2 Ultzama - 0:45:51 (32º) 1 Atabarretea - 0:27:21 (27º) 2 Aratz - 0:27:03 (32º) 3 Sancti Spiritu - 0:14:51 (28º) 4 Aizkorri - 0:27:15 (25º) 5 Aketegi - 0:09:19 (12º) 6 Oltze - 0:17:56 (20º) 7 Urbi - 0:12:13 (10º) 8 Andraitz - 0:12:38 (31º) 9 Moano- 0:18:37 (11º) 10 Oazurtza - 0:15:19 (10º) 11 La Zegama-Aizkorri de Ander Iñarra Datos de 2024 Más lento Más rápido 11 9 8 10 6 7 5 4 1 3 2 Ultzama - 0:45:51 (32º) 1 Atabarretea - 0:27:21 (27º) 2 3 Aratz - 0:27:03 (32º) 4 Sancti Spiritu - 0:14:51 (28º) 5 Aizkorri - 0:27:15 (25º) 6 Aketegi - 0:09:19 (12º) 7 Oltze - 0:17:56 (20º) 8 Urbi - 0:12:13 (10º) Andraitz - 0:12:38 (31º) 9 Moano- 0:18:37 (11º) 10 Oazurtza - 0:15:19 (10º) 11 Frecuencia cardiaca Altura (metros) 180 1.750 1.500 160 1.250 140 1.000 120 750 100 500 80 250 40km. 0 La Zegama-Aizkorri de Ander Iñarra Datos de 2024 Oazurtza 0:15:19 10º PUNTO DE CONTROL Tiempo entre puertos Posición Andraitz 0:12:38 31º Urbia 0:12:13 10º Moano 0:18:37 11º Aketegi 0:09:19 12º Oltze 0:17:56 20º Sancti Spiritu 0:14:51 28º Aizkorri 0:27:15 25º Ultzama 0:45:51 32º Aratz 0:27:03 32º Atabarreta 0:27:21 27º Más lento Más rápido Frecuencia cardiaca Altura (metros) 1.750 180 1.500 160 1.250 140 1.000 120 750 100 500 80 250 0 5 10 15 20 25 30 35 40km

Según el corredor del equipo Euskalmussing «desde el inicio de la prueba cuando se escucha la música en la plaza de Zegama se produce una mezcla de nervios, emoción, presión,... es algo indescriptible porque en Zegama se vive una tensión extrema desde el inicio de la carrera», para después, «vivir momentos únicos en Aratz, Sancti Spiritu, la cueva de San Adrián... Escuchar a la gente animando a nuestro paso sube el punto de adrenalina al máximo lo que ayuda a correr más rápido y eso hace que la carrera sea única y diferente a todas las demás que conozco».

Iñarra reconoce que «vivir esos momentos es algo increíble y puede llevar al corredor a no controlar el esfuerzo que realizas y no ser consciente de que estás incluso rebasando tus límites con la consiguiente factura que supone todo eso, ya que no se puede olvidar que el tramo final es muy exigente. Hay que correr mucho y si quieres hacer un buen tiempo, tienes que ser rápido por lo que llegar con una reserva de fuerza es clave para acabar bien la carrera».

Del triatlón al trail

Desde que empezara en 2017, «por probar algo diferente», la trayectoria deportiva de Ander Iñarra ha ido in crescendo. «Antes hacía triatlón en el club Biosnar HKT de Hondarribia pero lo dejé porque entrenar para las pruebas y competir me generaba estrés y comencé a prepararme para correr las carreras de montaña y me gustó. Me fue bien desde el principio, desde mi primera carrera en Francia en 2017, luego hice quinto en la Gorbeia Suzien y después me metí de lleno en los entrenamientos. La verdad es que no me puedo quejar. Me ha ido bien desde entonces».

Un año después, en 2018, llegó su primera Zegama Aizkorri. Acabó entre los primeros veinte corredores con un crono de 4h14:06. Ahí es nada.

En 2019 mejoró esa marca. Se clasificó en décima posición tras completar el recorrido de 42 kilómetros y 2.853 metros de desnivel en 4h12:01. Ese año Kilian Jornet pulverizó el crono dejándolo en 3h52:47.

Tras el parón de 2020 y 2021, por el Covid, Iñarra regresó en 2022 a Zegama, en su tercera participación, para llegar a meta con un tiempo de 4h12:12, muy cerca del realizado tres años antes. El ritmo arrollador del Jornet, estableciendo el récord en 3h36:40, da fe de lo rápido que corrió ese año. Iñarra fue el 33 de la clasificación general. 2023 fue un año de parón para el lezoarra por una lesión que le impidió estar en Zegama.

El año pasado regresó con ganas y logró un magnífico tiempo de 4h4:19, cruzando la meta en 19ª posición tras rebajar su marca personal en ocho minutos. «El nivel de la Zegama es increíble y aunque parezca mentira, rondar las cuatro horas no asegura estar entre las mejores posiciones porque cada año el ritmo de carrera es frenético».

Centrarse en su carrera, en su ritmo, en su tiempo, es la máxima de Iñarra que reconoce que «estar en Zegama es un sueño para todo corredor. Lograr un dorsal no es fácil y mantenerlo tampoco. Cada vez el nivel de los corredores es mayor y es necesario tener una preparación física muy buena para hacer destacar en la carrera. Hay que cuidar al máximo la alimentación e hidratación durante la prueba. Hay que dosificar las fuerzas porque en un momento puedes estar rebosante de fuerzas y lanzarte, sin tener en cuenta que la carrera es larga y exigente y puedes caer por obsesionarte en hacer un mejor tiempo y acabar en unas condiciones físicas no muy recomendables».

El del próximo domingo es el quinto reto para Iñarra, una edición a la que llega «en un buen momento físico. Además, tengo mayor confianza en mí mismo, conozco mejor mis posibilidades físicas, lo que me ayuda a la hora de afrontar este reto, así como conocer bien el recorrido. Me siento a gusto y me he marcado como objetivo mejorar mi marca personal y bajar o rozar las cuatro horas».

2024 y 2025, buenos años

2025 está siendo un buen año para Iñarra tras imponerse en la Lezo-Jaizkibel, una cita que va a más. Fue su sexta txapela en casa aunque se quedó lejos del récord que posee él mismo desde 2019 (1h4:02). Después, en marzo, la txapela en la Talaia Bidea (2h16:55), la prueba que va desde San Sebastián a Hondarribia por Ulía y Jaizkibel, y un tercer puesto en la Nafarroa Xtrem GR 322 tras completar el recorrido de 68km en 7h30.00.

Estos resultados han sido la continuación a un buen año, el 2024, en el que se proclamó campeón de Euskal Herria en línea y ultra distancia, además de subir al podio en otras muchas.

Repitió en Leitza, en la EH Mendi Erronka, con un tiempo de 6h34.37, mejorando la mejor marca que ostentaba Daniel Agirre desde 2015 (6h42:59) tras 67 kilómetros y 7.200 metros de desnivel acumulado. Además logró el triunfo en el kilómetro vertical de Hirumugarrieta (53:20) y acabó segundo en la Goierriko Bi Handiak de Beasain, superando los 90 kilómetros y 6.000 metros de desnivel del recorrido con un tiempo de 10h15:30.

Su palmarés lo engrosa un tercer puesto en la general en la Copa del Mundo, la Skyrunner World Series de 2022. Ese año fue quinto en la Gorbeia Suzien, prueba en la que repetía tras haberse hecho con la plata en la edición de 2021. Iñarra debutó en la prueba vizcaína en 2017 logrando un quinto puesto. Ese mismo año se estrenó en una carrera internacional logrando el primer puesto en la Course des Refuges en la localidad francesa de Cauterets. Una prueba de 33 km y 1.700 m. de desnivel positivo. Ahora la espera la Zegama con un reto.

