La familia Hammad huye del horror de Gaza

Mikel Ayestaran Enviado especial a Amán Sábado, 28 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Kayed Hammad asegura que «hemos vuelto a nacer». El conocido intérprete gazatí, que desde hace décadas trabajaba en la Franja con medios como este diario, ha sido evacuado de Gaza junto a su esposa y tres hijos y se dirige a Málaga, donde tiene familiares y comenzará una nueva vida. «Estamos felices porque hemos sobrevivido, pero no es una felicidad plena por la cantidad de familiares y amigos que hemos dejado atrás. Queremos decirle al mundo que la situación es límite, hay que llegar a un alto el fuego y deben permitir que entre comida. Quien no se muere por las bombas se muere de hambre», explica, emocionado, en Amán, la capital jordana, donde se ha reencontrado con su hermana mayor en su escala hacia la ciudad andaluza. No la veía desde hacía cuatro años, cuando ella tuvo la oportunidad de visitar Gaza.

La evacuación de la Franja no ha sido sencilla. «No me puedo creer que esto sea verdad, que estamos aquí seguros, dormiremos sin drones, sin bombas, sin destrucción. La salida ha sido muy larga, muchas horas de espera y mucho miedo porque pasas por carros de combate que están a menos de diez metros. No hay ni un pájaro, solo soldados y escombro. Nada más», retrata este intérprete del campo de refugiados de Yabalia que durante los últimos meses ha protagonizado la serie de Instagram 'Menú de Gaza', con la que ha denunciado el uso del hambre como arma de guerra. Esta producción audiovisual fue galardonada con el premio Ortega y Gasset de Periodismo 2025.

Falta el primogénito

El intérprete y los suyos marcharon con lo puesto porque «no hemos podido sacar nada de nada. Lo único que nos han permitido llevar es el pasaporte, el teléfono móvil, sin cargador, y algo de dinero... nada más, hemos dejado todo allí y no sabemos si algún día podremos regresar a nuestro hogar». Kayed viaja a España acompañado de sus hijos Monjed, de 22 años, Dalia, de 19, y Mohamed, de 17, y junto a su esposa, Amal. La familia no está completa porque durante uno de los múltiples bombardeos perdió a su primogénito, Omar.

Los Hammad dan las gracias por el apoyo recibido de decenas de periodistas, académicos y expolíticos que hace poco más de un mes escribieron una carta al Ministerio de Exteriores para pedir su evacuación. Las gestiones con Israel funcionaron y, con el trabajo sobre el terreno del consulado de Jerusalén y de la embajada en Amán, la familia ha logrado salir sana y salva. «Estamos muy agradecidos porque el trato ha sido excelente, los funcionarios españoles han trabajado con el corazón», cuenta.

La Franja se desangra y ya son más de 56.000 los palestinos muertos, la mayoría civiles, en el enclave, donde los Hammad han pasado «veinte meses en el infierno». En las últimas semanas se ha recrudecido la violencia y cada día decenas de gazatíes pierden la vida por disparos de los militares hebreos en los puntos de reparto de comida abiertos por Israel y Estados Unidos.

Temas

Gaza

Comenta Reporta un error