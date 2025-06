Así ha conseguido Irán agrietar la Cúpula de Hierro de Israel

Óscar Beltrán de Otálora Martes, 17 de junio 2025, 01:06 | Actualizado 01:17h. Comenta Compartir

La escalada militar registrada después de que Israel comenzase el bombardeo de Irán está poniendo a prueba uno de los grandes hitos de la tecnología militar israelí: la conocida como Cúpula de Hierro. Este complejo sistema de misiles antiaéreos conectado a un avanzado sistema de radares de alerta temprana era una de las joyas de la corona de Tel Aviv e incluso Donald Trump dijo recientemente que quería una igual para Estados Unidos.

Sin embargo, los ataques de Irán están poniendo a prueba la Cúpula de Hierro. Al menos un tercio de los misiles iraníes consigue alcanzar objetivos en el interior de Israel y las explosiones han causado ya 13 muertos y al menos 300 heridos. Una de las claves del éxito iraní es el uso de misiles hipersónicos, capaces de volar a varias veces la velocidad del sonido y mucho más difíciles de evitar. Israel ya no se enfrenta a las amenazas de Hamás, Hezbolá o los houthis, cuyos ataques sí conseguía frentar la Cúpula de Hierro y que permitía que las alertas afectasen a zonas limitadas del país. Por primera vez en mucho tiempo, todo el suelo de Israel está amenazado y las alertas afectan a los ciudadanos de todas las ciudades, que ya expresan el miedo porque su paraguas protector ha dejado de ser «hermético». Estas son algunas de las características de este nuevo tipo de guerra:

La Cúpula de Hierro

La ‘cúpula de hierro’: misiles contra misiles Trayectoria calculada por el sistema Misil enemigo Misiles Estación de control Radar El radar detecta el proyectil y estima la trayectoria La estación de control determina qué lanzamisiles disponible es el más apropiado El misil antiaéreo se dispara para estallar junto a la amenaza e interceptarla la estrategia de Irán es intentar desbordar el sistema con el lanzamiento simultáneo del mayor número posible de proyectiles para que algunos “pasen el filtro”. FRONTERA Zona urbana Zona cubierta por cada batería Cada batería (radar, control y lanzamisiles) protege una superficie de unos 150 km2; se desplaza por la frontera israelí según las necesidades previstas. El sistema detecta si el proyectil se dirige a un sitio poblado, y solo en ese caso intenta interceptarlo. Cada batería opera de forma independiente y controla solo el territorio para el que está desplegada. 50.000 euros cuesta el lanzamiento de cada misil interceptor ‘’ la estrategia de Irán es intentar desbordar el sistema con el lanzamiento simultáneo del mayor número posible de proyectiles para que algunos “pasen el filtro”. Trayectorias de misiles antiaéreos sobre el cielo de Tel Aviv La ‘cúpula de hierro’: misiles contra misiles Trayectoria calculada por el sistema Misil enemigo Estación de control Radar Lanzamisiles El radar detecta el proyectil y estima la trayectoria La estación de control determina qué lanzamisiles disponible es el más apropiado El misil antiaéreo se dispara para estallar junto a la amenaza e interceptarla Cada batería (radar, control y lanzamisiles) protege una superficie de unos 150 km2; se desplaza por la frontera israelí según las necesidades previstas. FRONTERA Zona urbana Zona cubierta por cada batería El sistema detecta si el proyectil se dirige a un sitio poblado, y solo en ese caso intenta interceptarlo. Cada batería opera de forma independiente y controla solo el territorio para el que está desplegada. 50.000 euros cuesta el lanzamiento de cada misil interceptor ‘Tamir’ la estrategia de Irán es intentar desbordar el sistema con el lanzamiento simultáneo del mayor número posible de proyectiles para que algunos “pasen el filtro”. Trayectorias de misiles antiaéreos sobre el cielo de Tel Aviv La ‘cúpula de hierro’: misiles contra misiles Trayectoria calculada por el sistema Misil enemigo Lanzamisiles Estación de control Radar El radar detecta el proyectil y estima la trayectoria. La estación de control determina si amenaza un área poblada o sensible. El misil antiaéreo se dispara para estallar junto a la amenaza e interceptarla. Cada batería (radar, control y lanzamisiles) protege una superficie de unos 150 km2; se desplaza por la frontera israelí según las necesidades previstas. FRONTERA Zona urbana Zona cubierta por cada batería El sistema detecta si el proyectil se dirige a un sitio poblado, y solo en ese caso intenta interceptarlo. Cada batería opera de forma independiente y controla solo el territorio para el que está desplegada. 50.000 euros cuesta el lanzamiento de cada misil interceptor ‘Tamir’ la estrategia de Irán es intentar desbordar el sistema con el lanzamiento simultáneo del mayor número posible de proyectiles para que algunos “pasen el filtro”. Trayectorias de misiles antiaéreos sobre el cielo de Tel Aviv La ‘cúpula de hierro’: misiles contra misiles Trayectoria calculada por el sistema Misil enemigo Lanzamisiles Estación de control Radar El radar detecta el proyectil y estima la trayectoria. La estación de control determina si amenaza un área poblada o sensible. El misil antiaéreo se dispara para estallar junto a la amenaza e interceptarla. Cada batería (radar, control y lanzamisiles) protege una superficie de unos 150 km2; se desplaza por la frontera israelí según las necesidades previstas. FRONTERA Zona urbana Zona cubierta por cada batería El sistema detecta si el proyectil se dirige a un sitio poblado, y solo en ese caso intenta interceptarlo. Cada batería opera de forma independiente y controla solo el territorio para el que está desplegada. 50.000 euros cuesta el lanzamiento de cada misil interceptor ‘Tamir’ la estrategia de Irán es intentar desbordar el sistema con el lanzamiento simultáneo del mayor número posible de proyectiles para que algunos “pasen el filtro”. Trayectorias de misiles antiaéreos sobre el cielo de Tel Aviv

Tácticas iraníes

Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que los ataques de los misiles iraníes están teniendo lugar de noche. Esta decisión no busca solo el efecto psicológico que puede tener en la ciudadanía el sentirse vulnerable y tener que correr a los refugios en plena madrugada.

Para entender los ataques nocturnos hay que tener en cuenta que los misiles vuelan a una altitud en la que no hay oxígeno, por lo que la combustión de los cohetes no es posible. Para resolver este problema, usan combustible sólido, que no necesita oxígeno, o una mezcla de productos que asegura el funcionamiento de los motores. Esta mezcla se inyecta antes del lanzamiento y marca el momento más vulnerable de la preparación de un ataque. Para evitar ser detectados por satélites y drones, los iraníes realizan la operación de carga en horas nocturnas e inmediatamente lanzan sus misiles.

Su nombre significa “conquistador” o “portador de la victoria”. 12 m largo Alcance 1.400 km Velocidad máxima antes de impacto 13-15 Mach Capacidad de sigilo. Logra evadir los sitemas de radar. Maniobra dentro y fuera de la atmósfera para superar los sistemas de defensa aérea de enemigo. Combustible sólido que no necesita oxígeno. El explosivo es una ojiva con motor esférico de 350-450 kg de peso. Puede aumentar su propia velocidad y moverse en todas direcciones. Su nombre significa “conquistador” o “portador de la victoria”. 12 m largo Alcance 1.400 km Velocidad máxima antes de impacto 13-15 Mach Capacidad de sigilo. Logra evadir los sitemas de radar. Maniobra dentro y fuera de la atmósfera para superar los sistemas de defensa aérea de enemigo. Combustible sólido que no necesita oxígeno. El explosivo es una ojiva con motor esférico de 350-450 kg de peso. Puede aumentar su propia velocidad y moverse en todas direcciones. 12 m largo Su nombre significa “conquistador” o “portador de la victoria”. Alcance 1.400 km Velocidad máxima antes de impacto 13-15 Mach Capacidad de sigilo. Logra evadir los sitemas de radar. Maniobra dentro y fuera de la atmósfera para superar los sistemas de defensa aérea de enemigo. El explosivo es una ojiva con motor esférico de 350-450 kg de peso. Puede aumentar su propia velocidad y moverse en todas direcciones. Combustible sólido que no necesita oxígeno. Su nombre significa “conquistador” o “portador de la victoria”. 12 m largo Velocidad máxima antes de impacto Capacidad de sigilo. Logra evadir los sitemas de radar. Maniobra dentro y fuera de la atmósfera para superar los sistemas de defensa aérea de enemigo. Alcance 1.400 km 13-15 Mach Combustible sólido que no necesita oxígeno. Puede aumentar su propia velocidad y moverse en todas direcciones. El explosivo es una ojiva con motor esférico de 350-450 kg de peso.

Además, Irán está utilizando otros sistemas menos sofisticados para burlar la Cúpula de Hierro. Uno de ellos consiste en enviar oleadas de drones en dirección a Israel para saturar las defensas antiaéreas. Detrás de estas oleadas vuelan los misiles hipersónicos, cuya velocidad hace mucho más difícil el que puedan ser derribados.

¿Qué es un misil hipersónico?

Vuelan a varias veces la velocidad del sonido. Es la clave de su fuerza, puesto que están diseñados para que el enemigo apenas tenga tiempo de reaccionar una vez que son disparados.

Rusia los utiliza en Ucrania con éxito, ya que han conseguido superar con éxito las medidas antiaéreas, procedentes en muchos casos de Estados Unidos y otros países occidentales. Según muchos analistas, el uso de estos misiles avanzados en Rusia ha tenido y tiene una función propagandística. Putin recuerda a la OTAN que cuenta con un arma capaz de superar las defensas europeas. Aún así, en 2023 una batería de misiles tierra aire Patriot, de fabricación estadounidense, consiguió derribar un Kinzhal, el misil hipersónico ruso que vuela a 6.000 kilómetros por hora.

Alcanzan velocidades que pueden superar el match 5. Match 1 es la velocidad del sonido (360 metros por segundo). Los misiles balísticos que se han diseñado desde la Guerra Fría podían alcanzar velocidades superiores a la del sonido pero, a diferencia de las nuevas armas hipersónicas, su trayectoria era previsible. Es decir, seguían una línea recta desde el silo de lanzamiento, por lo que era más fácil neutralizarlos en el aire. Una de las ventajas de la tecnología hipersónica actual es que pueden variar de ruta para burlar a las defensas enemigas sin moderar su velocidad.

El misil hipersónico iraní. Fattah.

Además del Fattah, Irán dispone del Ghadr, un misil balístico de alcance medio que fue entregado a los hutís yemeníes y que ya ha sido empleado contra Israel. Otros dos cohetes de alcance medio del arsenal iraní son el Kheibar Shekan y el Khorramshahr.

Cuál está siendo la respuesta israelí. Por lo que se sabe hasta ahora, Israel está utilizando sus cazas F-15 y F-35 para intentar destruir los sitios de lanzamiento y de almacenaje en suelo iraní. De esta forma esperan anular la capacidad ofensiva de Irán.

Pero el peso principal de la defensa aérea sigue recayendo en la Cùpula de Hierro. Este sistema, que entró en funcionamiento en 2011, ha sido mejorado con otros dos dispositivos de reacción ante misiles, los denominados Arrow 3 y Honda de David.

El sistema ha sido diseñado para interceptar aviones enemigos, drones, misiles balísticos, cohetes de medio y largo alcance y misiles de crucero, disparados a distancias de 40 km a 300 km. Cabeza Sin explosivo, pensada para impactar directamente en el objetivo Sistemas de guiado diseñados para distinguir objetivos de señuelos 4,6 m Segunda fase La etapa con los motores de despegue se desprende tras agotar el combustible Primera fase Combustible sólido Misil ‘Stunner’ El sistema ha sido diseñado para interceptar aviones enemigos, drones, misiles balísticos, cohetes de medio y largo alcance y misiles de crucero, disparados a distancias de 40 km a 300 km. Cabeza Sin explosivo, pensada para impactar directamente en el objetivo Sistemas de guiado diseñados para distinguir objetivos de señuelos 4,6 m Segunda fase La etapa con los motores de despegue se desprende tras agotar el combustible Primera fase Combustible sólido Misil ‘Stunner’ El sistema ha sido diseñado para interceptar aviones enemigos, drones, misiles balísticos, cohetes de medio y largo alcance y misiles de crucero, disparados a distancias de 40 km a 300 km. Cabeza Sin explosivo, pensada para impactar directamente en el objetivo Sistemas de guiado diseñados para distinguir objetivos de señuelos Misil ‘Stunner’ 4,6 m Segunda fase La etapa con los motores de despegue se desprende tras agotar el combustible Primera fase Combustible sólido El sistema ha sido diseñado para interceptar aviones enemigos, drones, misiles balísticos, cohetes de medio y largo alcance y misiles de crucero, disparados a distancias de 40 km a 300 km. Cabeza Sin explosivo, pensada para impactar directamente en el objetivo Sistemas de guiado diseñados para distinguir objetivos de señuelos Misil ‘Stunner’ 4,6 m Segunda fase La etapa con los motores de despegue se desprende tras agotar el combustible Primera fase Combustible sólido

El misil Arrow 3 es la capa más externa del sistema de protección. Está pensado para derribar misiles balísticos cuando vuelan por encima de la atmósfera. Con su alcance sería incluso capaz de derribar satélites. RUSIA GRECIA TURQUÍA SIRIA IRÁN IRAK 2.400 km Tel Aviv EGIPTO ARABIA SAUDITA LIBIA Vuela hacia el objetivo para derribarlo impactando contra él. No tiene carga explosiva. Intercepción por encima de 100 kilómetros de altitud. Su sistema de maniobras le permite hacer giros cerrados para impactar contra objetivos que vuelan a gran velocidad. Propulsor de vector giratorio con aletas para el control lateral. Sistema compuesto por lanzadera, radar en tierra (Green Pine) y sistema de gestión en superficie. Cada batería es capaz de interceptar una salva de cinco misiles balísticos en treinta segundos. El misil Arrow 3 es la capa más externa del sistema de protección. Está pensado para derribar misiles balísticos cuando vuelan por encima de la atmósfera. Con su alcance sería incluso capaz de derribar satélites. RUSIA TURQUÍA GRECIA SIRIA IRÁN IRAK Tel Aviv 2.400 km EGIPTO ARABIA SAUDITA LIBIA Vuela hacia el objetivo para derribarlo impactando contra él. No tiene carga explosiva. Intercepción por encima de 100 kilómetros de altitud. Su sistema de maniobras le permite hacer giros cerrados para impactar contra objetivos que vuelan a gran velocidad. Propulsor de vector giratorio con aletas para el control lateral. Sistema compuesto por lanzadera, radar en tierra (Green Pine) y sistema de gestión en superficie. Cada batería es capaz de interceptar una salva de cinco misiles balísticos en treinta segundos. El misil Arrow 3 es la capa más externa del sistema de protección. Está pensado para derribar misiles balísticos cuando vuelan por encima de la atmósfera. Con su alcance sería incluso capaz de derribar satélites. RUSIA TURQUÍA GRECIA SIRIA IRÁN IRAK Tel Aviv 2.400 km EGIPTO ARABIA SAUDITA LIBIA Vuela hacia el objetivo para derribarlo impactando contra él. No tiene carga explosiva. Sistema compuesto por lanzadera, radar en tierra (Green Pine) y sistema de gestión en superficie. Intercepción por encima de 100 kilómetros de altitud. Cada batería es capaz de interceptar una salva de cinco misiles balísticos en treinta segundos. Su sistema de maniobras le permite hacer giros cerrados para impactar contra objetivos que vuelan a gran velocidad. Propulsor de vector giratorio con aletas para el control lateral. El misil Arrow 3 es la capa más externa del sistema de protección. Está pensado para derribar misiles balísticos cuando vuelan por encima de la atmósfera. Con su alcance sería incluso capaz de derribar satélites. RUSIA Vuela hacia el objetivo para derribarlo impactando contra él. No tiene carga explosiva. Intercepción por encima de 100 kilómetros de altitud. TURQUÍA GRECIA SIRIA IRÁN IRAK Tel Aviv 2.400 km Su sistema de maniobras le permite hacer giros cerrados para impactar contra objetivos que vuelan a gran velocidad. EGIPTO ARABIA SAUDITA LIBIA Propulsor de vector giratorio con aletas para el control lateral. Sistema compuesto por lanzadera, radar en tierra (Green Pine) y sistema de gestión en superficie. Cada batería es capaz de interceptar una salva de cinco misiles balísticos en treinta segundos.

Según diversas fuentes, la Cúpula de Hierro ya comenzó a mostrar su debilidad en septiembre del año pasado, cuando un misil disparado desde Yemen alcanzó la ciudad israelí de Jaffa, aunque sin causar daños personales. En aquella ocasión, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) ya anunciaron que iban a revisar sus procedimientos para estudiar cómo hacer frente al armamento hipersónico. Las víctimas israelíes de las últimas horas y los fallos para hacer frente a la oleada de ataques han revelado que esa revisión no se produjo a tiempo.

