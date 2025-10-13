El mapa con las claves del intercambio de rehenes por presos en Israel y Palestina

Durante todo el día de, las fronteras entre Israel y los territorios ocupados de Palestina han visto cómo decenas de autobuses y vehículos todoterrenos atravesaban un territorio que hasta ahora era un escenario de guerra. A las ocho de la mañana comenzó el intercambio de prisioneros de Hamás por rehenes que marca el inicio del proceso de paz en la región y que las sociedades isrelí y palestina esperaban desde hace dos años, cuando se produjo la matanza del 7 de octubre y se inició la guerra global en la región, que ha provocado una masacre sin precedentes en Gaza.

El intercambio dio pie a imágenes icónicas de secuestrados llegando a Tel Aviv tras dos años de cautiverio, donde fueron recibidos por familiares, mientras las calles estallaban de júbilo. En Gaza y Cisjordania, cientos de ciudadanos salieron a las calles para recibir a los presos liberados de las cárcenes israelíes. A continuación representamos algunos de los momentos más icónicos del día.

Penal de Ofer La prisión de Ofer acogía a la mayoría de los presos que procedían de Cisjordania y que también formaban parte de los planes de intercambio. Para evitar grandes movimientos de masas, el Ejército israelí difundió textos en árabe en las inmediaciones de la prisión y de la frontera de Cisjordania en los que advertía que vigilaba todos los movimientos de los ciudadanos y tomaría medidas legales contra quienes participasen en celebraciones. Cárcel de Ktzi'ot La prisión de Ktzi'ot albergaba al grueso de prisioneros de Hamás que iban a ser intercambiados. En Kan Yunnis Hamás se había preparado un gran recibimiento junto al hospital Nasser, un edificio emblemático que sigue en pie pese a los bombardeos de Israel. Base de Re'im Las entregas de rehenes israelíes se produjeron en la zona de Khan Yunis. Desde este campamento palestino, los presos liberados por Hamás fueron escoltados por la Cruz Roja hasta la frontera de Gaza. Allí les esperaban tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel, que los condujeron a la base militar de Re'im. Instituto forense Abu-Kabir Los problemas se presentaron a la hora de entregar los cadáveres de rehenes muertos mientras se encontraban en cautiverio. Hamás solo tenía previsto entregar cuatro de los 28 cuerpos que conserva y alegó que no había podido encontrar los restos por los efectos de los bombardeos israelíes. Los restos se enviaron al instituto forense Abu Kabir para ser identificados y entregados a sus familiares.

Todo el intercambio de rehenes había sido coordinado al milímetro por las dos partes para evitar que un error torciese la puesta en escena que iba a presenciar el principal instigador del intercambio, el presidente Donald Trump. El mandatario norteamericano se encontraba desde la mañana en Tel Aviv, donde participó en una sesión de la Knesset, la asamblea israelí, y fue agasajado como un héroe nacional. Trump se reunió con los familiares de los liberados y se dio un baño de masas en las calles de la ciudad.

En este sentido, las avenidas de Tel Aviv y otras ciudades hebreas estaban repletas de banderas norteamericanas y retratos de Trump, que se mezclaron con las fotografías de los rehenes liberados. En el área de Tel Aviv conocida como la Plaza de los Secuestrados, junto al museo de arte de la ciudad, miles de personas siguieron las noticias de las entregas de los secuestrados. Al final de la mañana, cuando se comprobó que todos los judíos en poder de Hamás habían sido liberados, se anunció la decisión de cambiar el nombre de la zona por Plaza de los Liberados.

Los rehenes estuvieron en contacto desde muy temprano con sus familias, ya que Hamás permitió que realizasen llamadas telefónicas a sus allegados. Además, el Ejército israelí les proporcionó teléfonos móviles, ordenadores personales y tablets en cuanto llegaron a la base militar de Re'im. Los desplazamientos de los liberados, tanto en su viaje desde Gaza como en su vuelo en helicóptero hasta Tel Aviv, estuvieron supervisados por el Shin Bet, el espionaje interior israelí.

En el lado palestino, sin embargo, no se produjo ninguna transparencia sobre los movimientos de los rehenes. A lo largo de la mañana, Hamás había comunicado por sus redes que no permitiría que se tomasen imágenes de la liberación de rehenes ni divulgasen información sobre cómo se estaba llevando a cabo el intercambio. El objetivo era proteger a la denominada 'Shadow Unit', el grupo secreto de Hamás que se ha encargado históricamente de mantener presos a los rehenes y que durante toda la guerra ha conseguido burlar a la seguridad israelí.

Los autobuses procedentes de las prisiones recibieron un baño de multitudes al adentrarse en Khan Yunis, donde Hamás había organizado el recibimiento de sus hombres. En principio, se trata de 250 personas que cumplían condena en Israel -en muchos casos, con una sentencia de cadena perpetua- y de 1.700 personas capturadas en los combates de los dos últimos años. Estos presos liberados se repartieron entre Jerusalén este, Ramala y Gaza. En la franja, miles de personas se agolparon en unas calles cubiertas de polvo y rodeadas de ruinas para ver llegar a los autobuses con los presos liberados.

En poder de Hamás quedan todavía los cuerpos de 24 personas secuestradas el 7 de octubre y que, en cumplimiento de los acuerdos, debe entregar en breve. El Ejército israelí confirmó ayer la entrega de cuatro de los cuerpos, pero presionó para que se cumplan los acuerdos y se entregue el resto cuanto antes.

