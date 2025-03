Los héroes de Trump: niñas asesinadas, policías tiroteados, víctimas de pornovenganza...

El presidente Donald Trump basó ayer gran parte de su discurso en historias emotivas y dramáticas -y políticamente orientadas- con las que justificar los cambios legales que ha puesto en marcha. No solo recurrió a tragedias humanas como las de jóvenes violadas y asesinadas por emigrantes, policías asesinados o niños con enfermedades incurables. Entre el público, situados en lugares solemnes, se encontraban las personas citadas por el presidente o, en el caso de las jóvenes muertas, sus familiares.

A lo largo de su intervención, estos invitados se fueron convirtiendo en los protagonistas momentáneos. Trump, en algunos casos, hizo que se pusieran en pie para recibir la ovación de los asistentes. Uno de los más ensalzados fue Corey Comperatore, el bombero que fue asesinado por el francotirador que intentó matar a Donald Trump en el mitin de Butler. Todas estas historias personales sirvieron para respaldar con el dolor humano las decisiones políticas de los republicanos. Las víctimas de violadores latinos, por ejemplo, se citaron para explicar los cambios legales en la frontera. El caso de un policía asesinado, para reclamar la pena de muerte para quienes maten a un agente. Estos son los héroes citados por Trump.

Deportista Payton McNabb

Ampliar La joven afectada por un pelotazo de un jugador de voley trans.

Uno de los primeros casos citados por Trump fue el de Payton McNabb, una atleta universitaria de voleibol que estuvo a punto de morir en 2022, cuando tenía 17 años, tras recibir el impacto en la cabeza de una pelota. Ese balón había sido lanzado por un jugador transgénero y el impacto le provocó lesión cerebral traumática, una hemorragia cerebral, parálisis parcial y pérdida de la visión periférica del lado derecho.

El caso de McNabb se convirtió en un emblema del movimiento contrario a que los jugadores trans puedan competir con las mujeres. Se rodó un documental sobre el caso por parte de una asociación republicana y el propio Trump, durante la campaña electoral, citó a Payton como un ejemplo de la necesidad de prohibir que los trans compitan con su nuevo sexo. Durante el discurso del martes, McNabb se encontraba en primera fila, junto a la mujer del vicepresidente J.D. Vance. «A partir de ahora, las escuelas expulsarán a los hombres del equipo femenino o perderán todos los fondos federales», aseguró Trump tras referirse a ella.

Víctima de asesinato Laken Riley

Ampliar Familiares de la estudiante asesinada.

Laken Riley era una estudiante de enfermería de 22 años que fue asesinada en febrero del año pasado en la Universidad de Georgia. Un inmigrante fue detenido y acusado del crimen. El caso adquirió un relieve político importante cuando se supo que el arrestado había entrado ilegalmente en Estados Unidos, se le había interceptado en la frontera pero las autoridades federales le dejaron en libertad. Luego cometió el crimen.

Como invitadas especiales, en el Capitolio se encontraban la madre y la hermana de Laken Riley. «El año pasado les dije que nos aseguraríamos de que su hija no hubiera muerto en vano. Por eso, el primer proyecto de ley que promulgué como su 47.º presidente ordena la detención de todos los delincuentes extranjeros peligrosos que amenacen la seguridad pública. Esa ley se llama Laken Riley Act. Es una ley muy fuerte y poderosa», dijo Trump ante ellas.

Víctima de asesinato Jocely Nungaray

Ampliar La madre de la pequeña, emocionada.

Jocelyn Nungaray tenía 12 años en febrero de 2024, cuando fue torturada, violada y asesinada por emigrantes venezolanos en Houston, Texas. Como en el caso de Laken Riley, ese crimen conmocionó a la opinión pública norteamericana y sirvió a los republicanos para poner en tela de juicio la política de Joe Biden.

Trump invitó a su discurso a Alexis, la madre de la niña. Le anunció que una reserva natural de la bahía de Galveston, en Texas, llevará el nombre de Jocelyn Nungaray. Desde un punto de vista más político, el presidente recordó que los acusados del crimen -para los que se pide pena de muerte- pertenecían a la mafia carcelaria bautizada como Tren de Aragua. «Hace dos semanas designé oficialmente a esta pandilla, junto a los cárteles de la droga mexicanos, como organizaciones terroristas extranjeras. Ahora están oficialmente en la misma categoría que ISIS, y eso no es bueno para ellos. La administración Biden dio la bienvenida a miles de estos terroristas en Estados Unidos, pero ahora todos serán detenidos y expulsados ​​a la fuerza de nuestro país», aseguró.

Agente de la Policía de Frontera Roberto Ortiz

Ampliar El agente fronterizo agradece el homenaje de la Cámara.

Roberto Ortiz es un agente de la Border Patrol, el servicio policial que custodia la frontera sur estadounidense. Él y un compañero cayeron en una emboscada de los cárteles de la droga mexicana durante una patrulla por el Río Grande. Ortiz consiguió devolver el fuego, poner a salvo a su compañero y poner en fuga a los asaltantes. «Agente Ortiz, le saludamos por su gran coraje. Usted es un gran caballero», le elogió Trump en su discurso.

Su historia sirvió a Trump para describir México como un país «dominado en su totalidad por cárteles criminales que asesinan, violan, torturan y ejercen un control total. Tienen control total sobre toda una nación, lo que representa una grave amenaza para nuestra seguridad nacional. Los cárteles están librando una guerra en Estados Unidos, y es hora de que Estados Unidos les libre una guerra, como ya estamos haciendo». A continuación, recordó que sus presiones arancelarias han conseguido que el Gobierno azteca refuerce la frontera y que entregue a 29 líderes de cárteles procesados en Estados Unidos. Además, advirtió a México y Canadá que «tienen que hacer mucho más y detener (el tráfico) de fentanilo.

Policía de Nueva York asesinado Jonathan Diller

Ampliar La mujer del policía asesinado.

Este policía de Nueva York de 31 años y padre de un niño de un año llamado Ryan falleció el 25 de marzo de 2024 cuando a primera hora de la mañana se acercó a un coche mal aparcado en Long Island. Al pedir a sus ocupantes, Guy Rivera y Lindy Jones, ambos con numerosos antecedentes, que se bajaran del automóvil, se negaron y Rivera disparó a quemarropa a Diller, que fallecería en el hospital. Su muerte -la primera de esta naturaleza de un agente en la ciudad desde enero de 2022- causó una enorme conmoción, especialmente por el historial delictivo de los implicados.

El propio Trump acudió al funeral y anoche anunció que pretende establecer la pena de muerte para cualquiera que asesine a un oficial de Policía. «Stephanie -la mujer de Diller, presente en el discurso del presidente-, vamos a asegurarnos de que Ryan sepa que su padre era un verdadero héroe, el mejor de Nueva York, y vamos a sacar a estos asesinos a sangre fría y reincidentes de nuestras calles y vamos a hacerlo rápido. Tenemos que detenerlos», aseguró.

Madre contra la ideología trans January Littlejhon

Ampliar Littlejhon, ovacionada en el Capitolio.

Esta mujer es una especie de heroína de la cruzada de Trump contra lo que denomina «ideologías tóxicas en nuestras escuelas». Littlejhon hizo público en 2020 que su hija de 13 años llegó un día a casa y les dijo a su marido y a ella misma que «ya no me siento una niña». Según denunció, el colegio de Florida al que acudía había comenzado sin su permiso «la transición social de su pequeña», la «convencieron de que era trans».

«Los maestros y administradores conspiraron para engañar a January y a su esposo mientras alentaban a su hija a usar un nuevo nombre y pronombres. Todo esto sin decirle nada a January», aseguró en su discurso Trump. «Es una valiente defensora contra esta forma de abuso infantil. Gracias, January», añadió. «Ningún niño nace en un cuerpo equivocado. Son niños o niñas que necesitan cuidados y amor, no cambios», escribe esta en su cuenta de X, cuya historia ha sido cuestionada en esta misma red social después de ser homenajeada por el presidente. «La historia de January Littlejhon es una mentira. Y todo el partido republicano la ha difundido». También se la ha tildado de «persona malvada y madre terrible».

Bombero asesinado Corey Comperatore

Ampliar Las familiares del bombero asesinado.

Este bombero voluntario voluntario y veterano del ejército fue una de las decenas de personas que acudieron al mitin de campaña de Trump el 13 de julio del año pasado en Butler, Pennsylvania. Aquel día, un francotirador intentó asesinar al ahora presidente. De sus ocho disparos, uno hirió a Trump en su oreja derecha. Otro mató a Comperatore, que se lanzó sobre su familia para protegerla. «Él nos tiró a mi madre y a mí al suelo... [y] protegió mi cuerpo de la bala que venía contra nosotros», contó entonces una de sus hijas.

«Corey supo al instante qué era y qué hacer. Se arrojó sobre su esposa y sus hijas y las protegió de las balas con su propio cuerpo«, elogió Trump, que se dirigió a Helen y sus dos hijas, presentes en su alocución. Para el mandatario, Comperatore es un ejemplo de «verdadero patriota estadounidense». «Fue un amor como el de Corey lo que construyó nuestro país, y es un amor como el de Corey el que hará que nuestro país sea más majestuoso que nunca», destacó.

Víctima de pornovenganza Elliston Berry

Ampliar La joven, junto a Melania.

A la izquierda de Melanie Trump se sentó anoche esta adolescente de 14 años que fue víctima del mal uso de los programas de inteligencia artificial para crear imágenes pornográficas falsas. Uno de sus compañeros de clase subió a Instagram una foto falsa de ella desnuda. Cuando denunció lo ocurrido a la dirección del colegio al que acudía, le respondieron que no podían hacer nada.

Su caso ha inspirado la Ley 'Take It Down' (Retíralo), una iniciativa de la primera dama recientemente aprobada por el Senado que exige a las plataformas retirar este tipo de imágenes en un plazo de 48 horas. «Es desgarrador ver a los jóvenes adolescentes, especialmente a las niñas, lidiar con los abrumadores desafíos que plantea el contenido malicioso on line como los deepfakes», ha subrayado Melania.

Niño superviviente del cáncer DJ Daniel

Ampliar El pequeño, con su acreditación como miembro del Servicio Secreto. Reuters

Este pequeño de 13 años acaparó buena parte de las miradas en el Capitolio por lo emotivo de su historia. Diagnosticado de un tumor cerebral y de cáncer de médula en 2018, los médicos aseguraron que solo le quedaban cinco meses de vida. Ayer acudió al discurso de Trump vestido de agente de Policía, su sueño. «La Policía lo adora. Los departamentos de Policía lo adoran», destacó el presidente. La sorpresa que le tenía reservada fue su nombramiento como agente del Servicio Secreto. Su director, Sean Curran, se acercó al pequeño y le entregó la credencial oficial ante el aplauso de todos los asistentes.

»Los médicos de DJ creen que su cáncer probablemente se debió a una sustancia química a la que estuvo expuesto cuando era más joven. Desde 1975, las tasas de cáncer infantil han aumentado en más del 40 por ciento. Revertir esta tendencia es una de las principales prioridades de nuestra nueva comisión presidencial para hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable, presidida por nuestro nuevo secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.», incidió Trump.

Temas

Donald Trump

Comenta Reporta un error