Llega la quinta edición de Gure Eskola

Los alumnos participantes en Gure Eskola durante la fiesta de final de curso en Herri antzokia de Ordizia el pasado mes de abril.

Con el inicio del curso escolar llega también una nueva edición de Gure Eskola, la quinta. El proyecto educativo impulsado por el El Diario Vasco encara ya la recta final para el inicio de su tercera edición, prevista para noviembre. El periodo de inscripciones arrancó en verano con mucho éxito, aunque las puertas para poder participar se mantienen abiertas de cara al presente curso académico.

La iniciativa, dirigida a jóvenes estudiantes del territorio, desde alumnos de sexto de Primaria hasta los de cuarto de la ESO, tiene como objetivo dar voz y visibilidad a las actividades e iniciativas que se realizan en los centros educativos de Gipuzkoa, pero de una manera periodística.

La característica principal es que estos trabajos los realizan los propios estudiantes, tutelados por sus profesores y por un periodista de la casa. Ellos, los alumnos, cuentan en distintos formatos, -escrito, audiovisual, fotos- una iniciativa que se está realizando en el colegio: un proyecto solidario, un nuevo método de enseñanza, concienciación sobre el acoso escolar, etc.

El objetivo de este proyecto de El Diario Vasco, que cuenta con el apoyo del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, es dar la oportunidad a los escolares de hacer sus primeros pinitos como periodistas y, a su vez, acercarles a que tengan su primer contacto con la prensa escrita y, en general, los medios de comunicación.

La invitación a participar en este proyecto se traslada a todos los centros escolares del territorio. Los interesados en tomar parte pueden realizar la inscripción mediante llamada telefónica, 943 410 893, o por correo electrónico: gureeskola@diariovasco.com. La publicación de trabajos del quinto curso arrancará el próximo mes de noviembre y concluirá en abril de 2026.

La cuarta edición, que acabó a finales de abril con una fiesta en Ordizia, ha contado con la participación de más de una veintena de colegios de Gipuzkoa. Cada viernes, excepto en los periodos de vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa, y días festivos, se han publicado en la portada de la web de El Diario Vasco y en su propia web los proyectos periodísticos de cientos de alumnos que se han convertido por unas semanas en jóvenes promesas del periodismo.

Los participantes de Gure Eskola trabajan diferentes formatos periodísticos en sus trabajos. Todos ellos deben presentar un reportaje escrito, al que acompañan con fotografías, además de por un vídeo. También, de manera opcional, pueden ampliar sus trabajos con un vídeo en tono lúdico de alguna actividad que realicen en el centro, así como con fotografías de las diefrentes clases del centro.

Visitas a DV

Los alumnos demostraron en las cuatro ediciones anteriores de Gure Eskola tener ilusión por informar e inquietud por saber cómo contar de un modo atractivo e interesante las noticias a los lectores. Además, esta propuesta educativa va unida a la posibilidad de visitar las instalaciones de DV y poder ver de primera mano cómo se trabaja en una redacción, así cómo el recorrido de una noticia en los diferentes soportes y la importancia de reconocer y combatir las fake news.

El cierre de la cuarta edición de Gure Eskola se llevó a cabo a lo grande. El 30 de abril Herriko antzokia de Ordizia acogió una gala a la que asistieron centenares de alumnos de los centros escolares participantes, acompañados por profesores y directores. El evento premió el trabajo, el esfuerzo y la dedicación que han mostrado tanto los jóvenes estudiantes como los docentes durante estos meses para sacar adelante todos los proyectos periodísticos.

Al acto de final de curso también acudieron representantes de las instituciones vascas. En esta nueva edición, el fin de curso también tendrá un broche de oro y a finales de abril se volverá a organizar un evento al que estarán invitados todos los participantes