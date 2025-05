El comercio donostiarra brilló en The Social Hub

Mirari Gómez Domingo, 11 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

Matrícula de honor para la moda donostiarra en el tradicional desfile del comercio local celebrado la tarde-noche del viernes en The Social Hub. Aunque la meteorología no permitió disfrutar del 'fashion show' en la imponente azotea del espacio, los 250 asistentes al evento no echaron de menos las vistas, toda vez que apenas pudieron despegar la mirada de una pasarela por la que una veintena de comercios de la capital guipuzcoana desfiló sus propuestas para la presente temporada primavera-verano.

Concebida para apoyar, poner en valor y ensalzar la calidad, el talento, la diversidad y el buen gusto del comercio donostiarra, la cita impulsada por San Sebastián Shops y la concejalía de Comercio del Ayuntamiento de San Sebastián volvió a reunir sobre la pasarela a una nutrida representación de tiendas y firmas de ropa, calzado, accesorios y joyería con presencia en los diferentes barrios de la capital guipuzcoana. Participaron, en orden alfabético, Barbour, Bóboli, Bomai Denda, Calzados Larratxo, Curly by Pitxi, D'Closet, Ele Vintage, Gant, Giovanna Bittante, Kirol Moda Benta Berri, Kotoi, L'Elegance D'Agathe, Lainer, Larsson Textil Design, Linda Moda, Muchas Telas, Punto G, Solca, Toni Pons y Un Rincón Para Ti.

El comercio más joven de los allí presentes fue, probablemente, Curly by Pitxi, el proyecto emprendido hace poco más de medio año por Aitziber Cujeiras. En su apuesta por «la moda arriesgada, con un estilo loco y mucha costumización», presentó cuatro 'looks' muy coloridos y llamativos que representaron a la perfección ese 'estilo curly' que atrae hasta su tienda de Larratxo a clientas de toda la ciudad. «Es una gran oportunidad para dar a conocer la tienda y nuestros productos», aseguraba y con ella coincidía Rosa Martínez, de Kirol Moda Benta Berri, comercio que no dudó en repetir «la experiencia superpositiva» de anteriores ediciones. En esta ocasión, presentó estilismos 'sport' completos para mujer y hombre de la mano de marcas «muy selectivas» como Casall, Barts, Under Armour o Helly Hansen y con calzado de Ecco.

Las alpargatas también tuvieron un gran protagonismo en el desfile de la mano de Toni Pons, un comercio ya habitual en esta pasarela del comercio local. Esta firma de «calzado artesanal y 'made in' Spain» presentó, tal y como explicó la responsable de su tienda en la Parte Vieja, Tania Albareda, modelos tanto «de la colección cápsula Costa Brava, con colores alegres y con mucha luz, como de su colección Orígenes» combinados también con otros «más clásicos» que complementaron los 'looks' de adulto y niño de Solca y Bóboli. Pudo verse también mucho complemento, joyas y, cómo no, bolsos de Lainer. Con taller y tienda en Amara, mostró sus bolsos «exclusivos, con estampados propios» que «son ligeros y cómodos de llevar, pero sin renunciar a la belleza y el estilo», apuntaba Eva Seminario.

A través de los 'looks' propuestos, se construyó un 'fashion show' dinámico y ameno que evidenció tanto el buen hacer de la moda donostiarra como la buena sintonía existente en la comunidad del comercio local. En el 'kissing room' posterior al desfile se intercambiaron saludos, besos, abrazos y se compartieron impresiones con una conclusión clara: qué suerte la de Donostia y sus vecinos de tener un comercio y unas comerciantes tan entregadas y de tan alto nivel.

Temas

Moda