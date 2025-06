Las ZBE se extienden a diferentes velocidades Los vehículos con etiqueta B no podrán acceder desde mañana a la zona de bajas emisiones de Bilbao, que lleva la delantera en Euskadi seguida por Donostia

Las zonas de bajas emisiones (ZBE) se están extendiendo a diferentes velocidades por Euskadi y Navarra. Este instrumento recogido en la ley estatal de Cambio Climático de 2021, que está destinado a reducir el tráfico en el centro de las ciudades de más de 50.000 habitantes, está teniendo una implantación progresiva en función del municipio, sobre todo por la laxitud con la que el Gobierno central ha permitido su desarrollo.

En las capitales del entorno, Bilbao es la más avanzada y mañana cubrirá un nuevo hito al impedir el acceso a su ZBE a los vehículos con etiqueta ambiental B, después de que hace un año se estrenara como la primera capital vasca que cerraba el paso a los vehículos sin etiqueta. Donostia le siguió desde el 1 de enero de este año, cuando cerró el centro de la ciudad a los coches sin etiqueta ambiental salvo excepciones, y Vitoria activará su ZBE el próximo 15 de septiembre. Otra capital cercana, Pamplona, demorará su ZBE hasta el 1 de enero de 2026 y la limitará a su Casco Antiguo. Por su parte, Irun, la otra localidad guipuzcoana obligada por ley a instaurar una ZBE al superar los 50.000 habitantes, ya ha delimitado la zona donde se implantará, aunque aún no ha decidido cuándo entrará en vigor.

EN VIGOR Desde el 1/1/2025 1,2 km² 1/1/2025 No pueden acceder, salvo casos excepcionales con autorización, los vehículos sin etiqueta medioambiental 2026 2027 12/31/2027 1/1/2028 Tampoco podrán acceder los vehículos con etiqueta B 2029 HORARIOS L M X J V S D 24 horas SANCIONES 200 euros, que pueden incrementarse un 30% en caso de reincidir en un año

La ZBE de Donostia entró en vigor el 1 de enero de este año tras varios meses de pruebas y este fin de semana cumple tres meses desde que se empezaron a imponer sanciones a los conductores de los vehículos que acceden a la zona delimitada con un vehículo sin etiqueta ambiental, salvo excepciones autorizadas por el Ayuntamiento. Durante una primera fase de tres años desde la implantación (hasta el 1 de enero de 2028), San Sebastián se limitará a restringir la entrada de vehículos sin etiqueta a su ZBE, para cerrar el paso en 2028 a los que tengan etiqueta B. El Ayuntamiento donostiarra ha optado por una extensión bastante amplia para su ZBE –1,2 kilómetros cuadrados que abarcan todo el Centro y la Parte Vieja–, el doble que la de Vitoria y el triple que la de Pamplona. Cuando se cumplieron dos meses desde el inicio de la imposición de sanciones, el Ayuntamiento hizo un primer balance y comunicó que se habían interpuesto 2.000 multas por acceder a la ZBE sin autorización. Los fines de semana se multiplica por tres el número de infracciones con respecto a un día entre semana. De media se han registrado 23 propuestas de sanción al día entre semana y 72 al día en fines de semana. Entre los vehículos infractores, dos tercios tienen matrícula extranjera. Y dentro de ese grupo, destaca la abrumadora mayoría de vehículos con matrícula francesa, el 85% de los casos.

EN VIGOR Desde el 15/6/2024 2 km² 15/6/2024 No pueden acceder a la ZBE los vehículos sin etiqueta ambiental. 2025 16/6/2025 2026 Tampoco podrán acceder los vehículos con etiqueta B 2027 2028 2029 2030 Hasta el 31/12/2029 se permite el acceso a 7 parkings autorizados de la ZBE HORARIOS L M X J V S D 7.00 horas a 20.00 horas SANCIONES Multa de 200 euros

Bilbao fue pionera en Euskadi a la hora de implantar una zona de bajas emisiones hace justo un año, el 15 de junio de 2024, y mañana también será la primera en endurecer sus condiciones de acceso al impedir la entrada a los vehículos con etiqueta B (los coches de gasolina desde el año 2001 y los diesel desde 2006). Además, la ZBEde Bilbao también es la que más extensión abarca, con 2 kilómetros cuadrados que comprenden los barrios de Abando e Indautxu. Una de las peculiaridades de Bilbao respecto a las otras dos capitales vascas es que su ZBE no está operativa durante las 24 horas del día los siete días de la semana, sino que se limita a los días laborables (de lunes a viernes) desde las siete de la mañana a las ocho de la tarde. Además, el Ayuntamiento bilbaíno ha introducido una excepción que operará a partir de mañana para los vehículos que tengan la etiqueta B, y es que podrán acceder a la ZBE si es para aparcar en los siete aparcamientos autorizados: Pío Baroja, Alhóndiga, plaza Euskadi, plaza Indautxu, Instituto Unamuno, Zubiarte y El Corte Inglés.

NO ACTIVA Desde el 15/9/2025 0,64 km² 2025 15/9/2025 2026 No pueden acceder a la ZBE los vehículos sin etiqueta ambiental. 2027 2028 2029 31/12/2029 2030 Tampoco podrán acceder los vehículos con etiqueta B HORARIOS L M X J V S D 24 horas SANCIONES 200 euros

El caso de Vitoria es un buen ejemplo del desorden con el que las zonas de bajas emisiones se están implantando en el Estado, ya que mientras las otras dos capitales vascas llevan meses multando a los infractores, en la capital vitoriana la ZBE ni siquiera ha entrado en vigor. Lo hará en tres meses, el próximo 15 de septiembre. Su primera fase de implantación será larga, ya que hasta el 31 de diciembre de 2029 solo restringirá la entrada de los vehículos sin etiqueta ambiental. Lo que quiere decir que solo a partir de 2030 cerrará el paso a los vehículos con etiqueta B. En esa primera fase la extensión de la ZBE de Vitoria será reducida si se compara con las de Bilbao y Donostia: apenas 0,64 kilómetros cuadrados, que comprenden poco más que el casco histórico vitoriano. La previsión es que en la segunda fase, a partir de 2030, la zona de bajas emisiones se amplíe a 0,82 km2.

NO ACTIVA Desde el 1/1/2026 0,43 km² 2025 2026 1/1/2026 No pueden acceder vehículos sin etiqueta medioambiental 2027 2028 El Ayuntamiento de Pamplona aún debe aprobar su ordenanza de ZBE, que detallará las siguientes limitaciones de acceso y podría ampliar la ZBE desde el Casco Antiguo al Ensanche 2029 2030 HORARIOS Por determinar SANCIONES Por determinar

Si Vitoria se ha tomado con calma la implantación de su ZBE, la capital navarra ha tenido aún menos prisa. El Ayuntamiento de Pamplona ni siquiera ha aprobado todavía su ordenanza para la zona de bajas emisiones, aunque prevé hacerlo antes de que acabe el año para que entre en vigor desde el 1 de enero de 2026. De todas formas, en un primer momento será una ZBE descafeinada, ya que se limitará al Casco Antiguo, lo que actualmente ya es una zona de acceso controlado (ZAC) similar al de la Parte Vieja donostiarra, por lo que en la práctica apenas pueden entrar vehículos particulares en la mayoría de sus calles. Así las cosas, la ZBEde Pamplona será la más pequeña de Euskadi y Navarra con 0,43 kilómetros cuadrados. De cara a siguientes fases, el Ayuntamiento estudiará la posibilidad de ampliar la ZBE al Ensanche de Pamplona.

NO ACTIVA Por determinar 0,76 km² 2025 2026 Entrada en vigor por determinar 2027 Limitaciones reducidas 2028 2029 1/1/2030 Más restrictiva y "ambiciosa" HORARIOS Por determinar SANCIONES Por determinar

Otro Ayuntamiento que no ha forzado la máquina para configurar su ZBE es el de Irun, seguramente aprovechando la circunstancia de que, al no ser una capital, es más fácil mantenerse en un segundo plano. El caso es que el consistorio irundarra todavía está en la fase de llamar a la participación ciudadana para redactar su ordenanza, que prevé aprobar antes de que acabe este año. Aunque aún no hay fecha para la entrada en vigor de la ZBE, hace un mes el Ayuntamiento sí presentó la delimitación de la zona, que abarca todo el centro de Irun y se extiende por una superficie de 0,76 kilómetros cuadrados, mayor que las de Vitoria y Pamplona. La intención del Ayuntamiento es aplicar una primera fase con limitaciones reducidas hasta 2030 y ser «más ambiciosos» a partir de ahí.

La ZBE de Iparralde decae como todas las previstas en Francia Este mes de junio también estaba previsto que entrara en vigor la zona de bajas emisiones de la Corniche, la costa de Iparralde, pero su puesta en funcionamiento ha quedado suspendida después de que la Asamblea Nacional de Francia votara a finales de mayo a favor de la supresión de las ZBE en todo el país galo. La ley de 'simplificación', respaldada por 98 votos a favor y 51 en contra, fue impulsada por los partidos Los Republicanos y Agrupación Nacional, y contó con el apoyo de los diputados de Francia Insumisa. La supresión supuso un revés para el presidente Macron y el Ejecutivo liderado por Bayrou.

