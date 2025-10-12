Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ritual sonoro del otoño

El ritual sonoro del otoño

Berrea del ciervo. Llega a nuestros bosques una ceremonia sagrada de la naturaleza donde la selección natural escoge su vencedor bajo la mirada paciente de las hembras

Amaia Oficialdegui
Mikel Madinabeitia

Amaia Oficialdegui y Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:16

Cada año, con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, se enciende una alarma silvestre en nuestros bosques: la berrea del ciervo. Es el instante en que los machos desafían a la quietud forestal con bramidos guturales que se escuchan entre hayedos y encinares. Un canto irrefrenable a la vida y al poder, preludio sonoro de la lucha por el amor y la descendencia.

¿Lo han oído ya?

Sonido de la berrea

Es un bramido gutural, potente y ronco que sirve para atraer a las hembras en época de celo y para ahuyentar a los machos rivales

1

Roseta

2

Segunda punta

Punta principal

3

Corona

4

2

4

3

1

Hábitat

Busca áreas de transición entre el bosque y las zonas abiertas como praderas o pastos, ya que allí encuentran una mezcla de alimento y refugio

Estibaliz Orbegozo, coordinadora de Ataria, el centro de interpretación de los humedales de Salburua, en los alrededores de Vitoria, donde habitan unos cien venados y se organizan visitas guiadas, explica a DV que este ritual sonoro se puede disfrutar al alba –a partir de las seis de la mañana– y al ocaso –entre las siete y las ocho de la tarde–, cuando la niebla aún acaricia la hojarasca y las primeras luces se filtran entre los troncos. «¿La época ideal? Entre finales de septiembre y octubre, aunque no se puede dar una fecha exacta. La clave es que no haga calor, que haya temperaturas más frescas, más propias del otoño. Y que haya humedad».

Los machos de 'Cervus elaphus' (ciervo rojo o venado) emergen de la espesura, se sitúan a campo abierto y lanzan su desafío al mundo: rugidos hondos y vibrantes que atraen a las hembras y advierten a los rivales de su presencia y fuerza. A menudo, estas llamadas van acompañadas de enfrentamientos épicos, donde las imponentes cornamentas chocan en duelos que ensayan la perpetuación de la especie. La berrea, más que una batalla, es una ceremonia sagrada de la naturaleza donde la selección natural escoge su vencedor bajo la mirada paciente de las hembras.

Diferencias físicas entre machos y hembras

150-200kg

Tienen cuernas que renuevan cada año

120cm

220cm

75-125kg

Son más pequeñas y no presentan cuernas

110cm

195cm

El color de pelo es pardo en todo el cuerpo menos en vientre y cuello que son más blanquecinos

Evolución de la cornamenta

Brama o berrea

Equinoccio de primavera

Caída del asta

Crecimiento del asta

Asta con felpa

Solsticio de verano

Maduración de las astas

Caída de la felpa

Equinoccio de otoño

Asta desnuda (dura)

Varias fases

¿Pero cómo es este proceso? Orbegozo relata que al comienzo de la berrea los machos van «delimitando y afianzando cada vez más su posición. Mediante bramidos de señalización, van comunicando a los demás qué zona pretenden abarcar, cómo de grandes o fuertes son... En estos casos, los gritos son más monótonos, sin agresividad. Conforme van pasando los días habrá machos que quieran abarcar más terreno y choquen con otros. Entonces los bramidos serán más duros, desafiantes, hasta el punto de pretender ser intimidantes. ¿Cómo son esos sonidos? Algunos los confunden con los mugidos de unas vacas, pero es diferente».

Y si dos machos pretenden competir por un mismo grupo de hembras, ¿qué suele suceder? «Se van a ir estableciendo unos códigos de comunicación visuales y auditivos antes de llegar a ningún enfrentamiento. Mediante la voz son capaces de hacerse una idea el uno del otro. Si las fuerzas están igualadas, pasarán a mantener contacto visual. Es muy posible que caminen juntos, midiéndose en tamaño. En este momento, no es raro que uno de los dos decida no continuar para evitar el desgaste físico de la pelea. En caso contrario, habrá una confrontación consistente en chocar las cabezas para intentar expulsar al oponente de la zona», relata.

Berrea del ciervo

Lucha entre machos

1

Se involucran en luchas físicas y utilizan sus astas, para atraer a las hembras y demostrar su fortaleza y capacidades combativas

2

3

La cópula

Es única y algo violenta. Antes suele haber varios intentos de monta

4

Cervatillo

El periodo de gestación dura 8 meses y el parto ocurre en mayo o junio

Un acontecimiento más fácil de escuchar de ver, aunque si son pacientes y sigilosos –la naturaleza tiende a premiar a estos perfiles–, podrán disfrutar de esos alaridos fascinantes. Para quienes logran adentrarse en estos escenarios –hay que hacerlo con prudencia, manteniendo la distancia de seguridad–, la berrea es mucho más que un fenómeno biológico: es la constatación de que la naturaleza se renueva ante nuestros ojos, que el ciclo de la vida sigue su curso bajo las leyes salvajes y ancestrales.

¿Donde se encuentran los ciervos en Euskadi?

Aunque en Euskadi no se puede cazar durante la berrea, sí hay espacios naturales a los que se puede acudir a escuchar esos sonidos guturales que retumban entre las montañas

Zonas de encartaciones

Parque Natural de Pagoeta

Parque Natural de Izki

Algunas áreas en Aiako Harria

Parque Natural de Gorbeia

Montes de Vitoria

Algunas áreas de Aralar

ESPAÑA

Andalucía: Sierra de Cazorla y Sierra Morena

Castilla-La Mancha: Montes de Toledo y Cabañeros

Castilla y León: Sierra de la Culebra y Montes de León

Aragón y Cataluña: Pirineos y Prepirineo

Extremadura: Monfragüe

Consejos para observadores

El mejor momento para ver y escuchar la berrea son al amanecer y al atardecer, cuando los machos están más activos. Durante el día se refugian en las zonas boscosas.

1

Lleva ropa de abrigo, las primeras horas del día son frías y permanecer quieto incrementa la sensación de frío.

2

Equipo esencial: Es fundamental llevar unos prismáticos o un telescopio para observar a los ciervos a distancia sin asustarlos

3

Cámara con teleobjetivo: Si quieres hacer fotos, necesitaras una cámara con un buen teleobjetivo para capturar imágenes a distancia.

4

Ropa adecuada: Usa ropa cómoda, de colores discretos y que no haga ruido para pasar desapercibido.

5

Evita los días de viento o de lluvia. En estas condiciones los machos berrean menos y con menos intensidad.

6

Ir de la mano de guías

y en pequeños grupos.

Es recomendable ir con una persona experta que conozca bien el terreno, la biología y comportamiento de estos animales.

7

Además...

Se paciente en la espera

Respeta la distancia

Evita los flashes y linternas

Mantén el silencio

Respeta los caminos

Observarla es asistir a una sinfonía seria, ruda y majestuosa; un espectáculo que fascina a naturalistas y románticos, y que cada otoño nos recuerda qué poderosas y misteriosas son las pulsiones que gobiernan el mundo.

