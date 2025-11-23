Gasca, el Oteiza de la canasta

Iñaki Izquierdo Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

«Me mantengo en mi teoría: Josean Gasca era el Oteiza del baloncesto». Iñaki Almandoz es el presidente eterno del Askatuak, que este 2025 recibe el justo reconocimiento a su 50 aniversario. La historia del deporte guipuzcoano no se entiende sin la figura de José Antonio Gasca, técnico, directivo y visionario. Imaginó Illunbe en los años 70, fue promotor del cubrimiento del frontón Atano III y fichó a Essie Hollis. Antes había convencido al alcalde Vega de Seoane para que desalojase a la Sección Femenina de la Falange de sus locales en La Concha para instalar allí el recién fundado por él (y otros jóvenes como él) Atlético San Sebastián. «¿Qué le diría un crío de 19 años al alcalde para convencerle de aquello?», se pregunta aún hoy Almandoz, mano derecha, amigo y compañero de trinchera del «genio», prematuramente fallecido en 1982.

La influencia de Gasca no se limitó a Gipuzkoa. Plantó cara a Raimundo Saporta, todopoderoso directivo del Real Madrid y hombre del régimen. Gasca conocía Estados Unidos y de allí importó ideas para modernizar el deporte. Impulsó la creacion de la ACB y peleó por igualar una competición siempre trucada. El Askatuak le ganaba al Madrid en Donostia y el basket tuvo un momento de auge, con fichajes como los de Essie Hollis y Nate Davis, jugadores de otra galaxia.

Gasca, que jugó en el Atlético SS con Pipe Areta –sexto en triple salto en los Juegos Olímpicos de 1964 en Tokio–, ya detectó la carencia de una instalación en la ciudad donde el baloncesto pudiera desplegar todo su potencial, que ahora el GBC-Askatuak espera encontrar en el nuevo Illunbe.

