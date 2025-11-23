La Concha es todo... pero no la Olimpiada

Iñaki Izquierdo Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El remo surge del mundo del trabajo, como los herri kirolak. Los arrantzales pugnaban por llegar los primeros a puerto para vender el pescado al mejor precio. De ahí a convertir la faena en deporte solo hay un paso. Hoy, 146 años después de la primera Bandera de La Concha (1879), las traineras siguen reinando en la costa. Pero el remo guipuzcoano no solo ha triunfado desafiando al mar, también en el banco móvil, el remo olímpico.

En 1922, Ur-Kirolak comenzó con la yola en la bahía donostiarra. Para celebrar el centenario de aquello, en 2022 organizó el Campeonato de Europa de remo de mar. Ricardo Unzueta, presidente 27 años del Urki, es uno de los decanos del remo vasco. «Ganar La Conchaes el máximo. Si ganas La Concha, lo has ganado todo», pero con un matiz. «Le llaman la Olimpiada del remo, pero la Olimpiada es otra cosa».

Ur-Kirolak atesora un palmarés inmenso. «En 1940 ya se hacía móvil olímpico, con el 8 y el 4. El 8 de los Juegos de Roma de 1960 era el 8 del Urki. Después, el club ha tenido más olímpicos y hemos seguido por ese camino». Otros clubes como Hondarribia, Orio o Santiagotarrak de Irun también hacen móvil, y «algo en Pasaia», recuerda Unzueta: «De allí salió Lasurtegi, plata en Los Ángeles 1984». En los Juegos anteriores, en Moscú, José Luis Korta logró diploma olímpico.

El remo ha cambiado desde la imagen casi mitológica de aquellos arrantzales. «Es un deporte que exige mucho sacrificio y cada vez tenemos menos remeros. Falta gente de casa y sin eso no sé si tiene mucho sentido». Urki es fundador de la trainera Donostiarra.