El álbum de fotos de Gipuzkoa cobra vida

El mundo no para ni un segundo. La Tierra gira sobre sí misma, tiembla, ríe, llora, grita, se conmueve. Un planeta en movimiento. ¿Qué mejor fórmula que no quedarse quieto para narrar un acontecimiento histórico? El Diario Vasco, en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa, emprende un viaje visual de impacto para conmemorar el milenio de la primera referencia escrita del territorio: vídeos creados mediante IA a partir de fotos antiguas, un regreso al pasado en movimiento para recordar de dónde venimos.

'Revive Ipuskoa/Ipuskoa Bizi' permitirá desde mañana y a lo largo de las próximas semanas entrar en ese túnel del tiempo con un solo clic. Desde la web y desde las cuentas de El Diario Vasco en redes sociales (Instagram, Tik Tok, X y Youtube), cada capítulo acercará la historia del territorio de una manera ágil y atractiva. En estos tiempos de acontecimientos fugaces, reconstruimos el pasado para buscar en las raíces del territorio y acercarlas al presente. Mil años de historia que se traducen en tradiciones, cambios, personas, avances... que han configurado el territorio que hoy conocemos. La industria, la moda, la Real como elemento aglutinador de Gipuzkoa, o la gastronomía hablan de quiénes fuimos y de cómo hemos cambiado. Un equipo de profesionales de DV encabezados por el periodista Iñigo Puerta transforma a través de programas de inteligencia artificial fotografías estáticas en blanco y negro, que acaban dando forma a recreaciones audiovisuales sorprendentes y llenas de emoción. El trabajo periodístico se realiza a partir de imágenes de fondos documentales como Fototeca Kutxa.

Si la fotografía atrapa la realidad en un instante, ese momento mágico recobra ahora una asombrosa dimensión que se aborda desde el respeto, la sensibilidad y el rigor histórico. En cada capítulo ha habido un trabajo previo de búsqueda de temas e imágenes. A partir de esa selección, se han editado los vídeos para ofrecer una lectura original de los archivos fotográficos e históricos, un reflejo de la evolución tecnológica para tender un puente entre el pasado y las nuevas generaciones. Una máquina del tiempo de divulgación.

La idea de recrear la historia de Gipuzkoa a través de vídeos conecta con un territorio a la vanguardia, que ha logrado reinventarse en cada época para ser punta de lanza de modernidad. «Por los siglos, en Gipuzkoa sobrevivir costaba mucho esfuerzo», describe en las siguientes páginas Juan Aguirre, escritor y articulista de DV. El proyecto se enmarca también en la apuesta audiovisual del periódico, una evolución natural en las coberturas que ya se ofrecen en la edición impresa, en la web y en redes sociales, un amplio abanico para llegar a la mayor audiencia a través de todas las plataformas posibles. Estar siempre más cerca del lector.

Varios avisos a los pasajeros antes de emprender el viaje. El primero tiene que ver con una licencia semántica. El proyecto se bautiza con el nombre de Ipuskoa, como lo ha denominado la Diputación a los actos del milenio, un híbrido entre Gipuzkoa y el Ipuscua que se cita en el documento donde aparece por primera vez la mención escrita del territorio firmado en 1025, cuando el matrimonio formado por García Acenáriz (señor de Ipuscua) y Gayla donó a San Juan de la Peña la iglesia de San Salvador de Olazabal (en Altzo), así como otras propiedades de Tolosaldea y de Aia-Zarautz.

El segundo aviso. El viaje no se remonta hasta 1025 por cuestiones obvias: la fotografía como tal no apareció hasta el siglo XIX. Así que abrimos el baúl de los recuerdos de dos siglos de historia, dos siglos de evolución y de avances en Gipuzkoa. No hace falta llevar nada en el equipaje. 'Revive Ipuskoa/Ipuskoa Bizi' invita a recorrer esa historia que ha elaborado con cariño y respeto EL DIARIO VASCO como homenaje al territorio y a los guipuzcoanos; un puente de la memoria hacia el futuro de Gipuzkoa.

Dale al play, disfruta del viaje y compártelo.