El Diario Vasco radiografía el modelo del deporte escolar en Gipuzkoa

Seis de cada diez niños de 8 a 12 años matriculados en los colegios de Gipuzkoa están inscritos en el programa foral Multikirola. De esos 17.545 jóvenes deportistas que practican deportes a través de la oferta foral, 6.262 lo hacen de forma voluntaria y 11.283, el 64%, lo tienen que compaginar con los entrenamientos y partidos que tienen con los clubes en los que están apuntados. La exigencia de esta alternancia entre el programa escolar y el club fue tumbada al resolver el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -TSJPV- que las órdenes forales que reclaman esa doble vida deportiva «son contrarias a derecho». El ente foral, por su parte, mantiene el modelo vigente a la espera y ha presentado recurso al fallo. DV radiografía el modelo de deporte escolar en Gipuzkoa y expone diferentes situaciones de familias y los calendarios deportivos de sus hijos.

Multikirola, en datos. La oferta de la Diputación Foral para que los escolares de Gipuzkoa entrenen y jueguen a distintos deportes ha atraído en este curso académico a 17.545 niños de entre 8 y 12 años. De todos ellos, el 64%, 11.283, son los que practican el deporte escolar de manera obligada, combinándolo con su desempeño en las distintas escuelas y clubes con los que cuenta el territorio para formar a los jóvenes de Gipuzkoa. El concepto de la polideportividad en Gipuzkoa nació a finales de los años 90.

Una sentencia histórica. El fallo judicial notificado el miércoles y publicado en las páginas de este periódico tuvo una gran repercusión. El TSJPV ha declarado «nulos de pleno derecho» los apartados de las órdenes forales que regulan la planificación deportiva de Gipuzkoa y que, entre otras cosas, se refieren a la obligatoriedad de formar parte activa del programa foral de deportes para todo niño que desee estar inscrito en algún club de fútbol, balonmano, baloncesto, rugby, scooter, squash, voleibol, hockey, hockey hielo, piragüismo, ciclismo y remo. El resto de disciplinas, según la Diputación, «no implican obligatoriedad». La razón del fallo es que la institución foral «no tiene las competencias suficientes» para obligar, esgrime el TSJPV.

El recurso de la Diputación ante el Tribunal Supremo. La Diputación se opone a la sentencia del TSJPV y ha presentado un recurso de casación ante la sala de lo contencioso-administrativo del Superior vasco. El área que dirige Goizane Álvarez alega que «no nos hemos extralimitado en nuestras competencias» y que, tras este recurso, la sentencia queda en el aire, «no es firme y el modelo sigue siendo vigente». El documento oficial se ha presentado por parte del área foral que dirige Goizane Álvarez ante el TSJPV porque es este ente quien tiene que validarlo para, después, poder elevarlo ante el Supremo. En caso de que así sea, la decisión del Supremo podría tardar uno o más años en conocerse, ya que no suelen ser procesos que se desarrollen de una forma ágil.

Logística familiar. El modelo del deporte escolar en Gipuzkoa está a debate. Hay opiniones encontradas entre familias a las que no les parece mal esa alternancia entre colegio y club y otras que, en cambio, no están de acuerdo con la normativa foral. Este periódico se ha puesto en contacto con cinco familias con niños en edad escolar de Donostia, Irun, Oñati y Usurbil para conocer de primera mano cómo es la organización semanal de los calendarios deportivos de sus hijos, los cuales alternan el programa foral con los entrenamientos y partidos con sus clubes. La logística familiar es, en algunos casos, complicada de llevar a cabo, porque en muchas ocasiones los niños entrenan en distintas instalaciones y en distintas franjas horarias. En cuanto al dinero que deben abonar las familias para apuntar a sus hijos a Multikirola, no existe un precio fijo. Las cifras se mueven en torno a los 150 euros por curso, pero hay casos radicalmente distintos. Hay colegios pequeños de la red pública que no cobran a las familias -ni cuota, ni matrícula-, y hay otros más grandes, en la red concertada, que piden 40 euros de cuota mensual (más 30 de matrícula) para que los hijos estén dentro del programa Multikirola, haciendo que una familia tenga que pagar 350 euros por curso por cada hijo.

Fútbol, baloncesto y balonmano se 'comen' el pastel. Es una realidad palpable en las calles de Gipuzkoa. El fútbol, el balonmano y el baloncesto son los tres grandes deportes del territorio en cuanto a clubes se refiere, si miramos a los niños de entre 8 y 12 años. Sus licencias en las diferentes escuelas que forman a los benjamines y alevines de Gipuzkoa suponen el 93% del total. La popularidad de estos tres deportes desciende un poco a partir de los 13 años, cuando otros como el remo, el ciclismo o la pelota ganan protagonismo. Una de las razones que motivó el nacimiento del programa Multikirola en la década de los 90 fue el de evitar que los niños del territorio jugaran siempre a los mismos deportes -sobre todo, fútbol- y que, por tanto, los críos que no tuvieran grandes destrezas físicas y de habilidad se quedaran atrás al no ser tan competitivos como el resto. El concepto reinante es el de la «inclusividad», según apunta la Diputación.

Diversos modelos según la comarca y red educativa. La normativa es estricta en algunos campos, como el citado de la obligatoriedad, pero es mucho más flexible a la hora de aplicarla. Cada comarca -o ayuntamiento- y cada centro educativo decide qué deportes va a ofrecer a sus escolares en cada curso, teniendo siempre en cuenta los recursos de los que dispone: instalaciones escolares, monitores, material deportivo... El calendario de actividades y entrenamientos -máximo dos por semana- es modulable en cada comarca.

Variedad de la oferta deportiva. El abanico de diferentes disciplinas deportivas a las que pueden acceder los escolares de Gipuzkoa «es muy amplio», defienden desde la Diputación Foral. Escalada, remo, ajedrez, surf, pádel, orientación en el monte, tenis de mesa, judo, esgrima, remo, bádminton... Son más de 40 deportes distintos. En la categoría benjamín (8 y 9 años) los colegios tienen que ofrecer, como mínimo, tres modalidades colectivas -deportes de equipo- diferentes y dos individuales -tenis, por ejemplo-. En la alevín, 10 y 11 años, el requisito mínimo es el de dos modalidades colectivas para todos los chavales participantes.

Los clubes avisan a las familias. Muchos clubes de Gipuzkoa enviaron ayer correos electrónicos a las familias de los niños inscritos entre sus equipos, con el objetivo de comunicarles la sentencia del TSJPV que falla en contra de la obligatoriedad del deporte escolar. Algunos de ellos apuntaban en la carta a los tutores legales de los menores que «confiamos en que esta sentencia sea la primera fase de una flexibilización de la norma foral». La decisión del Supremo puede tardar hasta dos años, por lo tanto, por ahora la normativa foral que regula el deporte de los niños sigue vigente.

