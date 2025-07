De Pamplona al mundo con Ana, Julian y Teo

Laura Chamorro San Sebastián Jueves, 10 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Es una tradición en millones de hogares. Cada mañana, entre el 7 y el 14 de julio, familias enteras ponen sus despertadores para empezar el día con los encierros de San Fermín. No hay edad, son emociones, tradición, y muchos nervios. Unas imágenes que dan la vuelta al mundo en cuestión de segundos: miles de corredores sacudiéndose el miedo y abriéndose hueco como pueden cuando estalla el cohete y los toros emprenden esa carrera al límite hasta la plaza pamplonica.

Al otro lado de la pantalla, Julian Iantzi, Ana Prada y Teo Lázaro se sacuden también los nervios. Aunque su 'carrera' es menos peligrosa que la de los mozos, se saben bajo el foco de todas las miradas. «La responsabilidad es tremenda porque no es un programa que se limite a España; el seguimiento en todo el mundo es brutal. Si cada vez que se enciende el piloto rojo pensara en las millones de personas que se conectan, no sería capaz de articular palabra», reconoce Ana Prada minutos antes de arrancar ese momentico televisivo, del que es testigo DV que se cuela entre las cámaras del plató. Un reportaje que puede verse hoy en la web de diariovasco.com y en el canal de Youtube de DV.

El plató de 'Vive San Fermín' –el programa repite éxito de audiencia con un 60% de share todas las mañanas– se ubica en el emblemático edificio de Telefónica al final de Estafeta, un balcón privilegiado para ver el encierro que retransmite un enjambre de profesionales. «Esto es un equipazo compuesto por cien personas. Es una familia sanferminera que lucha para que cada día los espectadores disfruten al máximo», refleja Ana.

Ella es la más madrugadora del equipo. Cada día, el coche de producción la recoge en el hotel a las cinco para trasladarla al 'set' de maquillaje a las 5.15, una hora antes que el resto de compañeros. A las 6.15, el donostiarra Teo Lázaro comienza la visualización y el análisis de las cuestiones más técnicas del encierro mientras Julian Iantzi se incorpora al plató para repasar todo el contenido de la jornada. «No tenemos 'prompter'. Es un trabajo totalmente improvisado. El programa arranca a las 7.15 y finaliza a las 8.30. Tras una rápida conexión con 'La Hora de La 1', nos solemos ir al hotel, almorzamos y realizamos la reunión de escaleta con el director del espacio. Después, nos corresponde a cada uno bucear y estudiar los datos de cada ganadería», explica Iantzi. «Yo llevo cuatro años al frente del programa junto a Ana y Teo, y tenemos que ser rigurosos. Nuestra posición no es sencilla porque estamos entre los pro y antitaurinos. Por lo tanto, a veces no es el programa que a todo el mundo le gustaría», reconoce. «En mi caso concreto, pienso en la amona que está al otro lado de la pantalla. Si yo empezara a decir que viene un astado, un cárdeno, lanzando derrotes... Esa amatxi no entendería absolutamente nada y cambiaría de canal. Si digo que el toro es gris y que está pegando amagos de cornada, llego al 100% de la audiencia y conseguimos retenerla. No entiendo las críticas que se vierten en redes sociales, tremendas en muchas ocasiones. Creo que esos usuarios simplemente no son felices con su vida y se sienten importantes lanzando opiniones en esas plataformas. Aceptamos las críticas siempre y cuando sean constructivas». «Yo soy de los que no tengo ningún miedo. Para bien o para mal intento ir siempre de frente. A quien le guste lo que digo perfecto y a quien no que haga 'zapping'. Efectivamente, con estas declaraciones, muchos pueden pensar que el 'Miura' de Lesaka ya ha vuelto a hablar, pero es lo que hay. Yo soy así», apunta Julian ante la atenta mirada del equipo técnico.

Teo Lázaro probablemente sea el más técnico y purista de los tres, pero sobre todo el más especializado. Natural de Martutene y tras treinta años como corredor, desde hace cuatro forma parte de un equipo con el que «ofrece, informa y transmite la emoción de los encierros al mundo entero». Tal y como comprueba DV, él se encarga de repasar las imágenes de la víspera, verificando que la rotulación de cada toro sea la correcta. «Tras ese trabajo de campo, subo al 'set', me maquillo, me microfonan y me traslado a los corralillos de Santo Domingo desde donde arranco en el programa». A pesar de su acreditada experiencia, reconoce que «los nervios siempre están ahí. Me lo tomo muy en serio y la responsabilidad es máxima. Es el acto más importante de las fiestas para mucha gente y la información que damos tiene que se concreta y veraz». Durante el encierro, se santigua y se arrodilla ante el monitor donde no pierde detalle. Es un momento de recogimiento, un silencio solo roto por los gritos que se cuelan desde la calle.

Los tres insisten en que el resultado final es un trabajo en equipo. «De momento, y más allá de las estupendas audiencias, estamos percibiendo mensajes satisfactorios en la calle tras nuestras retransmisiones y, por lo tanto, objetivo cumplido. Seguiremos trabajando para que perdure esa sensación».

