Llegan las vacaciones escolares... y también la factura para conciliar

El verano es sinónimo de sol, calor, playa y... malabarismos. A los aitas y las amas cada vez se les hace más difícil cuadrar su horario laboral con el de sus hijos en vacaciones. Estas son, por excelencia, las semanas más esperadas por los pequeños, pero para sus padres pueden resultar toda una odisea. No solo por la organización que requieren; que en ocasiones movilizan a abuelos y tíos, sino por el esfuerzo económico que supone para muchos. ¿Qué hacemos con los pequeños durante las siete horas que, de media, dura una jornada laboral? Y estos rompecabezas se prolongan durante los 77 días que conforman las vacaciones estivales este año, pues para dar comienzo al curso escolar hay que esperar hasta el 8 de septiembre.

La opción más clásica son las colonias de verano, pues además de mantener ocupados a los pequeños desde primera hora de la mañana hasta cerca del mediodía, son una gran oportunidad para que los niños aprendan a través de talleres o excursiones. La Diputación de Gipuzkoa, con el programa 'Udalekoak', ofrece esta oportunidad a 1.381 familias. Pero para poder hacer uso de una de estas plazas públicas hay que inscribir al menor a mediados de marzo y esperar a los resultados del sorteo público para ver si ha habido suerte. La tarifa general de este programa de la Diputación es de 142 euros por semana. Eso sí, en base a la situación económica de la familia solicitante, los precios pueden descender hasta los 21 euros por semana –para familias con ingresos menores a 14.000 euros anuales–.

Factura del verano infantil Ejemplos de conciliación verano 9.00 ACTIVIDAD POR LA MAÑANA + ABUELOS 10.00 11.00 9.00h-13.00h 5 12.00 175€/sem días sin comedor 13.00 14.00 Después del curso pasar la tarde con los abuelos 15.00 16.00 9.00 CONTRATAR A UNA PERSONA (online) 10.00 11.00 9.00h-17.00h 12.00 80€/día 13.00 14.00 15.00 560€/sem 16.00 10/12€ la hora 17.00 SIN RED DE APOYO. COLONIA + COMEDOR 9.00 Colonias Tilin Talan 7.30h-15.30h 10.00 *Opción de elegir el centro y el horario 11.00 + 12.00 47€/día 13.00 14.00 155€/sem 15.00 16.00 9.00 COMBINACIÓN. ACTIVIDAD + CONTRATAR PERSONA 10.00 11.00 Actividad: 9.00h-13.00h 12.00 13.00 140€/sem 14.00 Contratar p.: 13.00-17.00h 15.00 280€/sem 16.00 TOTAL= 420€/sem 17.00 CUBRIR TODO EL DÍA CON GUARDERÍA + COMERDOR 9.00 10.00 11.00 8.00h-16.00h 12.00 + 13.00 157,5€/sem

Las colonias de verano que ofrece la escuela infantil Tilin Talan también sirven de alivio a cientos de padres cada año. Sus precios dependen de factores como las horas de servicio solicitadas o la cantidad de días que el niño vaya a acudir a las colonias –una semana, todo el mes o días sueltos–. El precio más bajo de esta escuela infantil es de 105 euros, en la que los pequeños disfrutarían, durante una semana, de cuatro horas al día de actividades y talleres. Cuando la familia solicita el cursillo de ocho horas, durante una semana y con servicio de comedor incluido, la tarifa sube a los 155 euros. Y es que cuanto más nos alejemos de la capital, más bajan los precios. En Lazkao, por ejemplo, cinco semanas de colonias locales –de 9.00 a 13.00 horas cada día– ronda los 125,75 euros.

También hay muchos otros cursos pensados para que, durante estas semanas, los pequeños se muevan y hagan deporte. Si tomamos como ejemplo los cursos de verano organizados por el club deportivo Fortuna, el abanico de ofertas hace que cada niño pueda probar algo nuevo, como esgrima o escalada. Este programa de multikirola se lleva a cabo cuatro días a la semana por un precio mínimo de 140 euros –para niños de entre 4 y 12 años, de 9.00 a 13.00 horas–. Para aquellos de entre 6 y 8 años que quieran probar los deportes de playa en La Concha, el precio asciende a los 235 euros por semana, seis horas al día.

Canguros online o excedencias

Para muchas familias, ni los horarios que ofrecen las colonias son suficientes y necesitan combinar estas actividades con un servicio de canguro; al menos, quienes no tienen la suerte de ahorrarse un dinero y tirar de abuelos. Un vistazo a los portales online más conocidos de 'nannies' muestra que son –en su mayoría mujeres– muchas las interesadas en echar una mano a las familias en verano. También son muchos los hogares que necesitan este servicio, con precios que rondan los 10 o 12 euros la hora. 'Necesitamos a alguien que le recoja de los udalekus al pequeño a las 17.30 horas' o 'Necesitamos a alguien que venga a casa a las 7.00 y lleve al peque a las colonias que empiezan a las 8.30 horas' son algunos de los mensajes que las familias cuelgan en los tablones de estas páginas.

Cada vez resulta más común que los trabajadores cojan un mes de excedencia para cuidar a sus pequeños en verano

A pesar de todo, hay padres que ni con estas consiguen conciliar las vacaciones de sus hijos con el trabajo u otros que no pueden permitirse esta factura. Por eso, cada vez resulta más común que los trabajadores cojan un mes de excedencia para cuidar a sus pequeños durante la época estival. Este permiso está recogido en el artículo 46.3 del Estatuto de Trabajadores, lo que hace de esta opción un derecho para los aitas y amas con hijos menores de tres años.

Durante este periodo no se recibe salario, pero se mantiene el puesto en la empresa. Además, en base al convenio que cada empresa tenga acordado con los trabajadores, otra opción que permite cuidar de los hijos en verano son los permisos no retribuidos. A muchos otros padres no les queda otra que trabajar con jornada reducida, al menos, durante un par de semanas.

Sea como fuere, si tomamos como ejemplo una familia en la que ambos padres trabajan desde primera hora hasta las 17.00 de la tarde, necesitarían realizar varias combinaciones entre udalekus o cursillos, además de tirar de familiares o contratar a alguien, para asegurarse de que su hijo está atendido. Este 'cocktail' ronda, por semana, los 320 euros (sin red de apoyo) y bajaría hasta los 150 euros si los aitonas pueden echar una mano.

Eva Riveiro Madre de Marc y Mía, 12 y 10 años «He gastado más en udalekus de lo que ganaba»

Ampliar Félix Morquecho

Marc y Mía han crecido pasando, al menos, un par de semanas en colonias de verano. Aunque la pequeña de los dos hermanos ya «está cansada y prefiere quedarse en casa con la abuela», Marc todavía «suele ir por las mañanas a un curso de ciclismo. Cuando termina, va andando a casa de la amona, comen allí y pasan la tarde», explica su madre, Eva. Eso sí, la donostiarra confiesa que «no me gusta mucho tirar de abuelos, pienso que ese no tiene por qué ser su trabajo y, además, las colonias son una buena manera de que los pequeños socialicen», puntualiza. Pero a veces no queda otra. «He llegado a pagar más por udalekus de lo que ganaba», confiesa Eva, tras recoger a Marc y Mía del colegio, preparados para sus ansiadas vacaciones.

Raúl Virto Padre de Erik, 6 años «Siempre solemos tirar de los héroes, los abuelos»

Ampliar Félix Morquecho

La familia de Raúl Virto es previsora, pues saben lo ajetreada que puede llegar a ser la época estival. Por eso «intentamos reservar las vacaciones del año para estas fechas», asegura con el pequeño Erik, de seis años, en brazos. Está contento porque el verano no ha hecho más que empezar y «va a pasar un par de semanas en los udalekus». Más que por necesidad, confiesa Raúl, «le apuntamos porque le encantan, él es el que nos pide ir. Ha ido varios años y así esta con sus amigos».

A pesar de la planificación y las semanas ocupadas por los cursos de verano, «siempre hace falta tirar de los héroes, los aitonas», admite Raúl. «Además, tanto él como su hermana lo pasan genial», asegura a la vez que Erik asiente con una gran sonrisa.

Marta Lavayen Madre de Sofía, 6 años «Seguimos sin organizar agosto, es muy difícil»

Ampliar Félix Morquecho

Marta Lavayen es otra de las muchas madres que se lleva las manos a la cabeza cuando habla de la conciliación en verano. «Organizarse es muy complicado», asegura a la vez que la pequeña Sofía sale del colegio. «En mi caso, que estoy trabajando con jornada intensiva todo junio, los siguientes meses serán algo más fáciles», explica con cierta esperanza, pues Sofía «va a ir seis semanas a unas colonias. Allí estará toda la mañana, hasta después de comer. Ella va encantada», añade. En algunos días puntuales, además, «habrá que tirar de los abuelos, les recogerán y pasarán la tarde con ellos». Por si fuera poco, «todavía tenemos que organizar agosto...», admite Marta. Sin duda, estas son once semanas llenas de caos para muchas familias.

Vanessa Martín Madre de Mark y Emma, 12 y 8 años «Soy autónoma y tengo la suerte de poder atenderles»

Ampliar Félix Morquecho

Nada más salir del colegio, Mark y Emma le enseñan a su madre, Vanessa, lo que han aprendido en el día. Tocará despedirse de esa rutina, pues con la llegada de las vacaciones «los dos van a estar unas semanas de udalekus. Otras veces Mark se ha ido de campamentos», cuenta su ama.

Con todo, Vanessa reconoce su suerte en comparación con otras familias. «Suelen terminar los cursos de verano sobre las 14.00 horas y me puedo apañar. Soy autónoma, por lo que puedo organizar mi horario más o menos para cuadrar con el suyo y atenderles», explica sin quitar ojo a los dos pequeños, que salen pensando en las vacaciones de verano que les esperan. «Y yo aprovecho al máximo esas tardes que puedo pasar con ellos».

