Qué hacer si... hay un incendio en tu edificio Intentar salir sin usar el ascensor, cubrirse la boca y la nariz, rodar en el suelo o desviar el humo son medidas que pueden ayudar a salvar la vida

Paula Dalla Fontana Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:14 | Actualizado 00:21h. Comenta Compartir

Una vela encendida olvidada, un cortocircuito en conexiones eléctricas antiguas o una ceniza mal apagada sobre una superficie textil bastan para que todo se descontrole. Lo que resplandece no siempre es bueno. Una pequeña chispa puede ser el origen de un fuego que arrase con todo, convirtiendo un hogar en cenizas en cuestión de minutos. No es casualidad que los incendios sean los accidentes domésticos más devastadores. La semana pasada, el barrio donostiarra de Bidebieta vivió en primera persona esta realidad cuando las llamas desatadas en un piso se cobraron la vida de un hombre de 68 años.

No fue un suceso inusual. De las 3.300 intervenciones realizadas el año pasado por el servicio de bomberos de Gipuzkoa, más de una cuarta parte, 869, se debieron a incendios. Más de dos al día en un territorio geográfica y poblacionalmente pequeño.

Sin embargo, el fuego no es la mayor amenaza de un incendio para el ser humano. El enemigo más letal es oscuro, espeso y surge detrás de la llama que devora todo a su paso. La exposición prolongada al humo puede provocar problemas graves, ya sea quemando la boca y la tráquea con sus gases calientes o asfixiando completamente el cuerpo con monóxido de carbono. Además, es común que en un incendio el humo produzca mareos, desmayos o incluso la pérdida de consciencia, lo que incrementa el riesgo de acabar sufriendo una exposición directa al fuego.

Kaixo! Soy Sonia. Los incendios domésticos son accidentes bastante comunes que pueden destruir una vivienda por completo o acabar con la vida de una persona. Acompáñame, te enseñaré qué debes hacer si te enfrentas a un incendio en tu edificio. Kaixo! Soy Sonia. Los incendios domésticos son accidentes bastante comunes que pueden destruir una vivienda por completo o acabar con la vida de una persona. Acompáñame, te enseñaré qué debes hacer si te enfrentas a un incendio en tu edificio. Kaixo! Soy Sonia. Los incendios domésticos son accidentes bastante comunes que pueden destruir una vivienda por completo o acabar con la vida de una persona. Por eso, hay que saber actuar ante una situación de este tipo. Acompáñame, te enseñaré qué debes hacer si te enfrentas a un incendio en tu edificio. Kaixo! Soy Sonia. Los incendios domésticos son accidentes bastante comunes que pueden destruir una vivienda por completo o acabar con la vida de una persona. Por eso, hay que saber actuar ante una situación de este tipo. Acompáñame, te enseñaré qué debes hacer si te enfrentas a un incendio en tu edificio.

Lo más importante es mantener la calma. Saber qué hacer frente a la amenaza del fuego brinda tranquilidad y ayuda a no entrar en pánico en situaciones de peligro. La prioridad es salir y sacar del edificio a todos los ocupantes. El tiempo es clave.

Qué hacer si... hay un incendio en tu edificio Llama al 112 1 Explica la situación, describe el lugar, el tipo de edificio, la ocupación y responde a las preguntas que te formularán. Actúa apenas escuches la alarma de incendios 2 Sal del edificio inmediatamente. No intentes buscar tus objetos personales, la prioridad es salir y sacar a otros ocupantes. Sal por las puertas con precaución 3 Si no hay humo, toca la puerta con la parte superior de tu mano para comprobar que no está caliente. Si está fría, ábrela lentamente y pasa por ella. No salgas si ves humo debajo de la puerta. Es tóxico. Protégete ante la inhalación de humo 4 Agáchate o gatea para evadirlo. Correr no es una buena opción, ya que la inhalación de humo puede desorientarte o dejarte inconsciente. Cubre tu nariz y tu boca con la mano o con un paño húmedo. Baja por las escaleras, nunca por el ascensor 5 Existe la posibilidad de que se corte la energía y que te quedes atrapado en un espacio lleno de humo. Qué hacer si... hay un incendio en tu edificio Llama al 112 1 Explica la situación, describe el lugar, el tipo de edificio, la ocupación y responde a las preguntas que te formularán. Actúa apenas escuches la alarma de incendios 2 Sal del edificio inmediatamente. No intentes buscar tus objetos personales, la prioridad es salir y sacar a otros ocupantes. Sal por las puertas con precaución 3 Si no hay humo, toca la puerta con la parte superior de tu mano para comprobar que no está caliente. Si está fría, ábrela lentamente y pasa por ella. Protégete ante la inhalación de humo 4 Agáchate o gatea para evadirlo. Correr no es una buena opción, ya que la inhalación de humo puede desorientarte o dejarte inconsciente. No salgas si ves humo debajo de la puerta. Es tóxico. Cubre tu nariz y tu boca con la mano o con un paño húmedo. Baja por las escaleras, nunca por el ascensor 5 Existe la posibilidad de que se corte la energía y que te quedes atrapado en un espacio lleno de humo. Qué hacer si... hay un incendio en tu edificio Llama al 112 1 Explica la situación, describe el lugar, el tipo de edificio, la ocupación y responde a las preguntas que te formularán. Actúa apenas escuches la alarma de incendios 2 Sal del edificio inmediatamente. No intentes buscar tus objetos personales, la prioridad es salir y sacar a otros ocupantes. Sal por las puertas con precaución 3 No salgas si ves humo debajo de la puerta. Es tóxico. Si no hay humo, toca la puerta con la parte superior de tu mano para comprobar que no está caliente. Si está fría, ábrela lentamente y pasa por ella. Protégete ante la inhalación de humo 4 Agáchate o gatea para evadirlo. Correr no es una buena opción, ya que la inhalación de humo puede desorientarte o dejarte inconsciente. Cubre tu nariz y tu boca con la mano o con un paño húmedo. Baja por las escaleras, nunca por el ascensor 5 Existe la posibilidad de que se corte la energía y que te quedes atrapado en un espacio lleno de humo. Qué hacer si... hay un incendio en tu edificio Actúa apenas escuches la alarma de incendios 2 Sal del edificio inmediatamente. No intentes buscar tus objetos personales, la prioridad es salir y sacar a otros ocupantes. 1 Llama al 112 Sal por las puertas con precaución 3 Explica la situación, describe el lugar, el tipo de edificio, la ocupación y responde a las preguntas que te formularán. Si no hay humo, toca la puerta con la parte superior de tu mano para comprobar que no está caliente. Si está fría, ábrela lentamente y pasa por ella. Baja por las escaleras, nunca por el ascensor 4 Existe la posibilidad de que se corte la energía y que te quedes atrapado en un espacio lleno de humo. Protégete ante la inhalación de humo 5 Agáchate o gatea para evadirlo. Correr no es una buena opción, ya que la inhalación de humo puede desorientarte o dejarte inconsciente. No salgas si ves humo debajo de la puerta. Es tóxico. Cubre tu nariz y tu boca con la mano o con un paño húmedo.

Pide ayuda desde una ventana Desvía el humo 8 7 Si tu ropa se incendia, túmbate en el suelo y rueda 6 Si no puedes salir del edificio, cubre todas las ranuras y orificios a tu alrededor. Cubre tu rostro con tus manos para protegerte. Llama la atención para que te vean o cuelga un paño blanco en la ventana para que los servicios de emergencia sepan dónde estás. Puede ser con telas o con cinta adhesiva. Una vez que salgas del edificio, aléjate de la estructura 9 Es necesario mantener una distancia prudente con el fuego. 6 7 Si tu ropa se incendia, túmbate en el suelo y rueda Desvía el humo Cubre tu rostro con tus manos para protegerte. Si no puedes salir del edificio, cubre todas las ranuras y orificios a tu alrededor. Puede ser con telas o con cinta adhesiva. Pide ayuda desde una ventana 8 Llama la atención para que te vean o coloca un paño blanco y cuélgalo en la ventana para que los servicios de emergencia sepan dónde estás. Una vez que salgas del edificio, aléjate de la estructura 9 Es necesario mantener una distancia prudente con el fuego. Si tu ropa se incendia, túmbate al suelo y rueda 6 Cubre tu rostro con tus manos para protegerte. Desvía el humo 7 Si no puedes salir del edificio, cubre todas las ranuras y orificios a tu alrededor. Puede ser con telas o con cinta adhesiva. Pide ayuda desde una ventana 8 Llama la atención para que te vean o coloca un paño blanco y cuélgalo en la ventana para que los servicios de emergencia sepan dónde estás. Una vez que salgas del edificio, aléjate de la estructura 9 Es necesario mantener una distancia prudente con el fuego. Si tu ropa se incendia, túmbate al suelo y rueda 6 Cubre tu rostro con tus manos para protegerte. Desvía el humo 7 Si no puedes salir del edificio, cubre todas las ranuras y orificios a tu alrededor. Puede ser con telas o con cinta adhesiva. Pide ayuda desde una ventana 8 Llama la atención para que te vean o coloca un paño blanco y cuélgalo en la ventana para que los servicios de emergencia sepan dónde estás. Una vez que salgas del edificio, aléjate de la estructura 9 Es necesario mantener una distancia prudente con el fuego.

Prevención en el hogar

Los hogares pueden ampararse contra los incendios con la instalación de detectores de humo —primera defensa ante el fuego— colocando al menos uno por planta. Pero también son necesarias unas nociones básicas de autocuidado.

Es fundamental no dejar la cocina desatendida, pues constituye el principal foco de inicio de incendios domésticos. Asimismo, conviene revisar periódicamente las instalaciones eléctricas para verificar su buen estado, y mantener especial vigilancia sobre velas, inciensos y otras fuentes de calor.

Las estufas y calentadores portátiles también constituyen un foco de peligro, especialmente durante los meses de frío, cuando su uso se intensifica. Los materiales inflamables como cortinas, cojines o mantas deben mantenerse alejados de cualquier fuente de calor. Tampoco es recomendable conectar aparatos de gran consumo energético —como calefactores, microondas o planchas— a regletas , ya que estas conexiones múltiples pueden provocar sobrecalentamientos peligrosos.

Por otro lado, después de encender cerillas o cigarrillos hay que asegurarse de que tras su uso quedan completamente extinguidos. Una colilla mal apagada arrojada a una papelera puede desencadenar un incendio horas después, cuando ya hemos olvidado por completo el riesgo. Pero el fuego actúa así: llega sin avisar, sorprende y destruye en cuestión de segundos.

Temas

Historias visuales