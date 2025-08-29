Colección de recortes¿Gafas Ondarreta o gafas Asteasu?
En los años 60 hubo modelos de gafas de sol con nombres de lugares de Gipuzkoa
San Sebastián
Viernes, 29 de agosto 2025, 00:09
¿Qué modelo de gafas de sol les gusta más? ¿Las gafas Ondarreta, las Zarauz, las Jaizquibel… o las Asteasu? Al final de la presente entrega de nuestra 'Colección de recortes' podrán descubrir cómo eran aquellas antiparras con peculiares nombres guipuzcoanos y elegir las suyas.
Pero antes, en el repaso a algunos viejos anuncios de gafas y ópticas que les proponemos hoy, empecemos con un ramo de gafas de sol «ópticamente controladas» que en 1974 costaban entre 150 y 750 pesetas…
Qué estética más setentera tenía aquel anuncio, que encontramos en mayo de 1974 en EL DIARIO VASCO y que podría ser de una película de espionaje o de un grupo de rock progresivo.
Demos un salto atrás y ampliemos nuestro ángulo de visión a todo tipo de gafas, no sólo las oscuras. En 1959 anunciaban una marca que prometían que daba «un tono de seguridad y eficiencia a su semblante»…
La destacada lista de distribuidores nos permite recordar algunas históricas ópticas donostiarras, como tres que había en la calle Hernani, Martiarena, Carli (actualmente sucursal de Opticalia) y Ricardo Óptico, o el establecimiento de material fotográfico y óptico que regentaba Willy Koch en la Avenida.
Por supuesto, los lectores recordarán otras muchas ópticas guipuzcoanas cercanas a ellos, desaparecidas o que permanecen, como esta de Trintxerpe cuyo anuncio encontramos hace cuarenta años, en el verano de 1985…
Durante mucho tiempo, encabezando la última página de EL DIARIO VASCO y aprovechando su doble tinta, aparecía destacada la publicidad de otra óptica clásica donostiarra…
Dejamos aquella inserción de 1964, con la novedad de las «microlentillas», y nos quedamos con el prometido anuncio de gafas de sol con topónimos guipuzcoanos que descubrimos en la edición de DV del 19 de julio de 1968.
No sabemos en qué circunstancias, una cadena como General Óptica bautizó a sus modelos de gafas de sol con nombres de lugares de Gipuzkoa. No nos lo tomen a mal, pero llama la atención que lanzasen las gafas Lasarte, Asteasu o Tximistarri (perdón, «Tximixtarri») y sin embargo no aparecieran los topónimos de otros lugares con mayor proyección. En todo caso, ¿qué modelo, y nombre, prefiere usted?
