Cuando la herencia no descansa en paz Aunque son minoría los conflictos que van a juicio, los testamentos ocultan «un mundo» de casos con herederos, notarios y abogados implicados

Notarios y abogados de Gipuzkoa afirman que el tema de las herencias «es un mundo», más después de que en 2015 entrase en vigor el Derecho Civil Vasco para dar «más libertad» en el testamento, al abrirse la opción de que en el tercio de la herencia que corresponde a la parte legítima se pudiera apartar a uno o varios descendientes.

Esta vía no contemplada en el Derecho Común y que aún es más amplia en Navarra –donde el 100% es de libre asignación– ha abierto la puerta a casos como el desvelado esta semana por DV. Un empresario guipuzcoano que ha acabado en los tribunales al reclamar que el testamento de su padre biológico –ya fallecido– es fraudulento por simular un empadronamiento en Pamplona para no dejarle nada en una herencia que supera los 14 millones de euros.

Lo que dice el régimen común: TESTADOR En las herencias hay dos partes fundamentales: LIBRE DISPOSICIÓN LEGÍTIMA La parte que la ley reserva a determinados herederos. Son los herederos forzosos El testador puede asignarla libremente mediante testamento TERCIO DE MEJORA Se reserva a los hijos, pero el testador puede mejorar a unos sobre otros Pero no en todas las CCAA funciona igual Con una herencia de 300.000 euros el reparto será de la siguiente manera según dónde se produzca Derecho Común 100.000 100.000 Legítima estricta Legítima de mejora 100.000 Libre País Vasco 200.000 Libre 100.000 Legítima Puede elegir quién recibe la herencia e incluso apartar a algunos y dejar todo a uno de los descendientes, hijo o nieto Navarra 300.000 Libre

Begoña Paternottre, abogada en KC Abogados-PDG Asesores, reconoce que «hemos tenido casos de gente que ha venido a Euskadi para poder estar bajo el Derecho Civil Vasco, para lo que es necesario tener dos años de residencia y vivir más de 180 días al año en ese nuevo lugar». En su caso, «íbamos contra la veracidad del testamento defendiendo que el empadronamiento en Bilbao –de una persona que vivía en Madrid– era un fraude».

«Hemos tenido casos de gente que ha venido a Euskadi para estar bajo el Derecho Civil Vasco» Begoña Paternottre Abogada en KC Abogados-PDG Asesores

1 Hacer un testamento «Lo ideal sería hacer un testamento cada 10 años»

Para hacer un testamento hay que tener más de 14 años, estar en pleno uso de las facultades mentales y acudir al notario con el DNI. Tiene un precio de «entre 50 y 70 euros», señala Valentina Montero, notaria de Tolosa y vicedecana del Colegio Notarial del País Vasco. «Lo puedes cambiar siempre que quieras y es muy barato para que todos tengan el asesoramiento de un profesional». En el primer trimestre de este 2025 se firmaron 3.810, la tercera cifra más alta desde 2011. Montero señala que «los testamentos siguen asociados a la idea de la muerte, lejana en nuestra sociedad». Apunta que «lo ideal sería hacer uno cada diez años. Normalmente cada diez años vivimos circunstancias diferentes, y sin embargo tan solo hacemos un testamento».

A diferencia de otras comunidades autónomas, la notaria y decana del País Vasco considera «positivo» el cambio que se realizó hace una década. «Amplió la libertad civil, podemos hacer las cosas que realmente queremos, permitió que pudiéramos negociar nuestra propia vida».

«Los testamentos, que valen entre 50 y 70 euros, siguen asociados a la idea de la muerte, que es lejana en nuestra sociedad» Valentina Montero Notaria y vicedecana del CNPV

2 Primeros pasos tras la muerte «Acudir a un notario o abogado para evitar crear problemas»

Una vez el titular del testamento fallece, el letrado José Ignacio Zubiaga, de HAKI Abogados, recomienda que los beneficiarios «acudan a un abogado o directamente al notario para recibir explicaciones». A pesar de que «la ley es bastante clara respecto a los repartos», sí que expresa que «es importante» recurrir a un abogado «para que medie y, aunque de inicio no haya problemas, evite que esos problemas se creen».

Si no hay conflicto, el notario, que «siempre actúa en el acuerdo», firma el reparto y concluye el proceso. Pero por alguna razón existen los despachos de abogados expertos en herencias. «Por cómo se aplica el testamento, por cómo se interpreta o por cómo se calcula el inventario», relata Paternottre, no siempre la herencia del fallecido descansa en paz.

3 Causas por las que surge el conflicto «Se están multiplicando las consultas de nulidad de testamento por la capacidad del testador»

Los motivos para que un testamento desate un conflicto son «diversos», continúa Paternottre, pero transmite que «estamos viendo que, como cada vez vivimos más años, se nos están multiplicando las consultas de nulidad de testamento por la capacidad del testador». Apunta que «no representan el 50%, pero sí están aumentando las consultas» para un aspecto que «es muy difícil sacar adelante porque necesitas historiales médicos y que haya procedimientos neurológicos o de manipulación». Añade que «la capacidad se presume y tienes que ir en contra del notario porque cuando da fe de un testamento también da fe de la capacidad del testador».

4 Vías para mediar «Intentar saltarnos las implicaciones sentimentales»

Cuando un conflicto llega a los abogados, Zubiaga trata de «contactar con la otra parte y aconsejo que contrate a un abogado para objetivizar y saltarnos las implicaciones sentimentales». Apunta que «emocionalmente la gente puede estar afectada, pero dilatar estos temas sin ningún tipo de fundamento solo sirve para que la gente se aleje». Destaca que con la ley de 2015 en el País Vasco los pactos sucesorios –acuerdos que permiten organizar la sucesión de bienes en vida– y la figura del contador partidor «han conseguido que se llegue al juzgado menos que antes».

«Los herederos pueden estar afectados, pero dilatar estos temas sin fundamento solo sirve para que la gente se aleje» José gnacio Zubiaga HAKI Abogados

Respecto a esto último, Paternottre explica que el contador partidor testamentario es cuando «el testador nombra a una persona», normalmente muy cercana al fallecido, «para que en caso de desacuerdo reparta la herencia como si fuera el testador». Por otro lado, el contador partidor dativo lo pueden solicitar «los herederos que tengan más del 50% de la herencia» para que un tercer abogado, ajeno al proceso, «haga la partición y la notifique a los herederos interesados que no han participado». Resalta que esa partición «se hace de una manera que después es muy difícil de atacar».

5 Una minoría llega a juicio «Entre un 20% y 30% de los conflictos llegan al juzgado»

Zubiaga y Paternottre, sin contar con estadísticas pero por la experiencia acumulada en el sector, coinciden en que «entre un 20 y 30% de los conflictos» llegan a tribunales. «Intentamos que no se lleven al juzgado porque la ley es bastante clara respecto al reparto».

