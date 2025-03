Frenazo en la construcción en Gipuzkoa: 2.279 edificios nuevos en la última década Desde la etapa del desarrollismo de los años 60, la media por década estaba entre los 7.000 y 8.000 edificios, pero la crisis del ladrillo de 2008 rompió una tendencia que no se ha recuperado

Miguel Villameriel San Sebastián Jueves, 27 de marzo 2025, 06:37 Comenta Compartir

Una de las razones que explican la actual falta de oferta de vivienda en Gipuzkoa, tanto en venta como en alquiler, se debe a que la construcción frenó su ritmo desde la crisis del ladrillo de 2008 y aún hoy no ha levantado cabeza. En un contexto en el que la población de Gipuzkoa no deja de crecer, sobre todo por la llegada de migrantes, y los núcleos familiares son cada vez más pequeños, las nuevas promociones de vivienda llegan a cuentagotas. Los datos son claros: en la última década, apenas se han construido 2.279 edificios de viviendas en el territorio, un tercio de lo que se solían levantar de media antes de la crisis económica de 2008, cuando las cifras oscilaban entre los 7.000 y las 8.000 edificios por década. Una consecuencia directa de este parón mantenido en la construcción es la subida de precios, ya que la oferta no llega a cubrir la demanda de las personas que buscan una vivienda.

Según datos del departamento de Ordenación del Territorio de la Diputación de Gipuzkoa, en los 16 años que va de 2009 –una vez que ya había estallado la burbuja inmobiliaria– a 2024 en el territorio se levantaron 4.501 edificios. Entre 2000 y 2008, la mitad de ese tiempo, se levantaron más del doble, 9.648. Era los años que se conocieron como el 'boom' inmobiliario y la media subió considerablemente. Pero el estallido de la burbuja provocó un parón que no se limitó a unos pocos años, sino que se ha mantenido en el tiempo. Desde 2014 hasta el cierre de 2024, los nuevos edificios se limitaron a los mencionados 2.279.

Este parón constructor se ha producido mientras la población de Gipuzkoa crecía de forma sostenida, con la excepción de la pandemia. Solo en la última década, la sociedad guipuzcoana ha aumentado en más de 14.000 personas, hasta alcanzar una cifra récord de 722.824 habitantes en 2024. A ello se une que las unidades convivenciales son más pequeñas. Donde hace años vivían 4-5 personas, ahora lo hacen 1 o 2, lo que exige un mayor número de viviendas por población total. El ratio de habitantes por piso ha bajado de forma sostenida desde las 2,48 personas en 2014 a las 2,39 en 2023.

Los datos de los que dispone el Departamento vasco de Vivienda confirman que la actividad constructiva sigue al ralentí. El año pasado se concedieron en Gipuzkoa apenas 87 licencias para la construcción de viviendas de nueva planta, el dato más bajo de una estadística que se remonta hasta 1998. Aquel año fueron 500 y en 2023, 102.

En Gipuzkoa, existen 67.777 edificios de viviendas censados. La mayor parte se construyeron a partir de la década de 1960. Si de 1900 a 1959 se levantaron 8.604 edificios, de 1960 a 1979 se produjo un salto hasta los 15.502. Ese ritmo se mantuvo los 20 años siguientes (1980-1999), con 15.590 bloques de viviendas, hasta el repunte del 'boom' inmobiliario de los años 2000, con 9.648 edificios hasta 2008.

Aumento de la población

La mayor parte de los edificios de Gipuzkoa se construyeron a partir de la década de 1960, en la etapa conocida como el desarrollismo, cuando los principales núcleos urbanos rebasaron sus cascos históricos para dar cabida a una población creciente. En esa época se combinaron dos factores que dispararon el saldo demográfico. Por un lado, empezaron a nacer los niños de la generación del 'baby boom', una explosión de natalidad que obligó a construir miles de edificios que sirvieran de hogar para nuevas familias. También la importante llegada de ciudadanos del resto del Estado para trabajar en Euskadi requirió de la construcción de grandes bloques de viviendas en diversos municipios guipuzcoanos. La progresión se mantuvo hasta que la crisis inmobiliaria de 2008 frenó en seco la tendencia.

En la última década, la media es de 227 edificios construidos al año, con la agravante de que muchos de ellos son de tamaño pequeño o medio, cuando en los años 60, 70, 80 o 90 primaban los grandes bloques de viviendas.

Créditos Infografía Gorka Sánchez e Izania Ollo San Sebastián

Comenta Reporta un error