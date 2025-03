Los contrastes de la VPO: de un 15% en Astigarraga a un 0% en Deba

Miguel Villameriel San Sebastián Miércoles, 26 de marzo 2025, 07:00 | Actualizado 07:17h. Comenta Compartir

La distribución de las viviendas de protección oficial (VPO) en Gipuzkoa es cualquier cosa menos homogénea, ya que un análisis por municipios muestra contrastes tan llamativos como que dos localidades con más de 5.000 habitantes, Astigarraga y Deba, presenten cifras tan dispares como un 15% y un 0% de VPO, respectivamente. Se trata de los dos casos más extremos entre los 88 municipios de un territorio cuyo porcentaje medio de vivienda con algún tipo de protección pública es del 6,3%. Una cifra que casi calca la capital, Donostia, con un 6,4% de su parque residencial destinado a VPO.

Porcentaje de VPO sobre el total de viviendas por municipio

Los datos facilitados por el Departamento vasco de Vivienda arrojan que Gipuzkoa cuenta con 17.928 viviendas protegidas, lo que supone un 6,3% del parque total de viviendas principales, que suma 286.537. Hay hasta 30 localidades donde no hay registrada ninguna VPO. Cero. Muchos son municipios pequeños que no llegan a las 200 viviendas principales –Errezil, Aduna, Gabiria...–, pero hay otros de un tamaño considerable como Deba, Antzuola, Mendaro o Asteasu, con más de 500 viviendas principales, que no contabilizan ninguna VPO. En el caso de Deba, no ha acometido nunca ninguna promoción de VPO de nueva construcción, aunque en los años 90 una promoción municipal reconvirtió el antiguo cuartel de la Guardia Civil en 24 viviendas sociales.

En la parte alta del ranking de los municipios con más VPO destaca Beizama con un 18,2% de viviendas protegidas, aunque alcanza ese porcentaje con solo 12 VPO dado que el total de su parque se limita a 66 viviendas principales. De ahí que Astigarraga sea el líder oficioso de la clasificación con un 14,9%: suma 279 VPO para un parque total de 1.871 viviendas.

El Departamento de Vivienda aclara que estos datos por municipios recogen las viviendas que mantienen su calificación de protegidas a día de hoy, por lo que no incluyen las antiguas VPO que hayan sido descalificadas.

