Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Consulta dónde están todos los desfibriladores de Gipuzkoa

El territorio cuenta con 1.037 'puntos cardioprotegidos' en lugares públicos como hospitales, polideportivos, bibliotecas o empresas

Gorka Sánchez

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:03

Gipuzkoa ha duplicado en apenas el número de desfribiladores instalados en espacios públicos. Si en 2019 el territorio contaba con 584 puntos cardioprotegidos, seis años después esa cifra casi se ha duplicado. En la actualidad ya se ha rebasado el millar de desfibriladores en lugares públicos como hospitales, polideportivos, bibliotecas o empresas, hasta alcanzar los 1.037, según los datos que recopila el Gobierno Vasco. En el conjunto de Euskadi son 3.177. Consulta dónde están estos 'puntos cardioprotegidos':

Localización de los desfibriladores en Gipuzkoa

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Consulta dónde están todos los desfibriladores de Gipuzkoa

Consulta dónde están todos los desfibriladores de Gipuzkoa