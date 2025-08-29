Consulta dónde están todos los desfibriladores de Gipuzkoa El territorio cuenta con 1.037 'puntos cardioprotegidos' en lugares públicos como hospitales, polideportivos, bibliotecas o empresas

Gorka Sánchez Viernes, 29 de agosto 2025, 00:03 Comenta Compartir

Gipuzkoa ha duplicado en apenas el número de desfribiladores instalados en espacios públicos. Si en 2019 el territorio contaba con 584 puntos cardioprotegidos, seis años después esa cifra casi se ha duplicado. En la actualidad ya se ha rebasado el millar de desfibriladores en lugares públicos como hospitales, polideportivos, bibliotecas o empresas, hasta alcanzar los 1.037, según los datos que recopila el Gobierno Vasco. En el conjunto de Euskadi son 3.177. Consulta dónde están estos 'puntos cardioprotegidos':

Localización de los desfibriladores en Gipuzkoa